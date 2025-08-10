أنطونيو بانديراس في عيده الـ65: لن أعتزل التمثيل

أكد النجم الإسباني أنطونيو بانديراس في مقابلة نُشرت اليوم الأحد تزامنا مع عيد مولده الـ65 عزمه على الاستمرار في التمثيل.

وقال بانديراس -الذي برز بأدواره في أفلام "ذي ماسك أوف زورو" (The Mask of Zorro) و"ديسبيرادو" (Desperado) و"فيلادلفيا" (Philadelphia)- "عندما كنت في الـ20 من عمري كنت أعتقد أن من يبلغون الـ65 يستعينون بعصا عندما يمشون".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية "في الماضي، في سن الـ65 كان الناس يتقاعدون، لم يعد الأمر كذلك، فالتقاعد بات في سن أكبر".

وتابع النجم -الذي أصيب بنوبة قلبية عام 2017- "ربما أقوم بأمور لا ينبغي لي القيام بها، لكن الأطباء يقولون إنني بخير، وإنني أستطيع أن أفعل كل ما يحلو لي".

وأشار إلى أنه بدأ في الآونة الأخيرة يتلقى دروسا في الموسيقى واشترى بيانو، مضيفا "أعتقد أنني من أولئك الذين يموتون إذا توقفوا، أنا أؤدي عملا أحبه، أنا محظوظ بذلك".

ويواصل بانديراس -الذي بدأ التمثيل في مطلع ثمانينيات القرن الـ20- إدارة المسرح الذي أسسه عام 2019 في مسقط رأسه ملقا جنوبي إسبانيا.

وأمضى الممثل جزءا من فصل الصيف الراهن في بوسطن لتصوير فيلم "توني" (Tony) عن سيرة الشيف الأميركي الشهير أنتوني بورداين، قبل أن يتوجه إلى جزر الكناري للعمل على فيلم تشويق بعنوان "أباف آند بيلو" (Above and Below).