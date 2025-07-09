مهرجان قرطاج يلغي حفل إيلين سيغارا على خلفية دعمها لإسرائيل

قرر مهرجان قرطاج الدولي اليوم الأربعاء إلغاء حفل المغنية الفرنسية هيلين سيغارا، وذلك عقب موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمها بدعم إسرائيل.

وفي بيان رسمي، أعلنت إدارة المهرجان -الذي يقام هذا العام بين 19 يوليو/تموز الجاري و21 أغسطس/آب المقبل- أنه "تقرر العدول عن برمجة عرض هيلين سيغارا ضمن فعاليات الدورة الـ59 للمهرجان"، وكان من المقرر إقامة الحفل في 31 يوليو/تموز الجاري.

وشددت الإدارة على التزامها بموقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ويتضمن برنامج هذه الدورة عددا من العروض الفنية التي "تساند فلسطين وشعبها، وتحتفي بصمودهم ونضالهم، وتنتصر لحقهم"، بحسب البيان ذاته.

ومع الإعلان عن مشاركة سيغارا في البرنامج، أعرب عدد كبير من النشطاء التونسيين عبر مواقع التواصل عن رفضهم، مشيرين إلى أنها أظهرت دعمها لإسرائيل من خلال مشاركتها في حفلات لجمع التبرعات نظمتها إحدى المنظمات اليهودية، وطالب البعض بمنع دخولها إلى تونس.

يشار إلى أن تونس -التي استضافت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بين عامي 1982 و1994- تُعرف بدعمها الثابت للقضية الفلسطينية.

كما جدد الرئيس قيس سعيّد مرارا موقفه الرافض للاحتلال والداعي إلى "تحرير كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".