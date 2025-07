"إليو" رحلة إلى الفضاء بلا وجهة درامية واضحة

تعد بيكسار واحدة من أنجح الأستوديوهات في تاريخ السينما المعاصرة، بفضل قدرتها المستمرة على التوفيق بين الابتكار الفني والقصص العاطفية العميقة، وفي ظل هيمنة الأفلام المعاد إنتاجها والأجزاء الجديدة لسلاسل قديمة على سوق السينما في الوقت الراهن، تأتي بيكسار وتجازف بعمل أصلي عن الوحدة والحياة بعد الفقد عبر فيلم "إليو" (Elio) الذي صدر مؤخرا.

ورغم التوقعات المرتفعة، فإن العمل خالف آمال الشركة المنتجة، مسجلا أسوأ افتتاح في تاريخها بشباك التذاكر، إذ لم يجن في عطلة نهاية الأسبوع الأولى سوى 21 مليون دولار، مقارنة بالجزء الثاني من "قلبا وقالبا" (Inside out) الذي صدر لبيكسار العام الماضي وحقق افتتاحية مدوية لا تنسى بلغت 140-150 مليونا.

وهو ما ترتب عليه وصول "إليو" إلى المرتبة الثالثة بشباك التذاكر تسبقه النسخة الحية من سلسلة "كيف تروض تنينك" والجزء الثالث من فيلم الرعب "28 عاما لاحقا"، وهو ما أعاده البعض إلى فقر الدعاية الترويجية التي سبقت العمل وسط زخم منافسة من أعمال كبرى.

ومع ذلك لم يشعر صانعو الفيلم بالتهديد أو الذعر، كون ما جرى يعيد إلى الأذهان ما حظي به فيلم "عنصري" الذي صدر عام 2023 وحقق إيرادات متواضعة بافتتاحية بلغت 35-40 مليون دولار وانتهت به الحال وقد قارب من نصف مليار بجانب حصاده تقييمات إيجابية عديدة، وهو ما يتوقعون أو يأملون تكراره هذه المرة أيضا، يذكر أن "إليو" حقق حتى الآن 97 مليون دولار من إجمالي ميزانية 150-200 مليون.

ينطلق الفيلم من فرضية وجودية طموحة، تحكي عن الصبي "إليو" الذي توفي والداه حديثا وذهب للعيش مع شقيقة والده الوصية عليه، لكنه يعاني من الشعور الدائم بالوحدة وتصوره أنه غير مرغوب فيه وعبء على عمته، وبسبب حاجته للتعويض عن الفقدان وهوسه بكل ما يتعلق بالفضاء الخارجي وقناعته بوجود حياة في عوالم أخرى، يترجى الكائنات الفضائية بمختلف الطرق لاختطافه.

وهو ما يتحقق فعلا، لكن ما إن يذهب إلى عالم يعرف باسم "الكوميونيفيرس" حتى يفاجأ بوجوب إقناعهم بجدارته باستمرار البقاء معهم، مما يضطره للكذب وموافقتهم حين يعربون عن اعتقادهم بكونه قائد كوكب الأرض، مدفوعا برغبته في الانتماء والقبول.

كذلك يتصدر الوقوف في وجه أحد الكائنات الشريرة الذي يهدد بمهاجمة الفضائيين وتدمير كوكبهم، لنيل رضاهم، مما تنتج عنه مواقف كوميدية وشيقة بذات الوقت خاصة حين يلتقي شخصية "غلوردون" البريء والمسالم الذي يفتقد هو الآخر القبول غير المشروط، وتتوالى الأحداث عبر رحلة للبحث عن الذات وسط العوالم المختلفة وصولا إلى جوهر وقيمة الانتماء الحقيقي.

ورغم أن هذه الحبكة تفتح الباب أمام العديد من التأويلات الشعورية والدرامية، فإن الفيلم يبقى على السطح، ويكتفي بمعالجة مباشرة للموضوع، دون التعمق في الأبعاد النفسية للشخصية.

