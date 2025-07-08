قدمت فرقة الروك المستقلة "فونتينز دي سي" رسالة قوية مؤيدة لفلسطين خلال مشاركتها في مهرجان روسكيلد في الدانمارك.

وخلال فقرتهم الموسيقية، صعد إلى المسرح عدد من النشطاء المؤيدين للقضية الفلسطينية، حيث أطلقوا هتافات باللغتين العربية والإنجليزية، وسط تفاعل كبير من الجمهور. وظهرت خلف الفرقة شاشة ضخمة عُرض عليها صورة العلم الفلسطيني، في مشهد لاقى إشادة واسعة.

وتحدث أحد أعضاء الفريق على المسرح عن الرقابة التي يتعرض لها الفنانون عند التطرق للقضية الفلسطينية من خلال وسائل الإعلام التي تقوم بحجب عدد من الموسيقيين، قائلا: "تجنبوا الرقابة الإعلامية، وتحدثوا عن فلسطين".

كما حرص الفريق على توجيه التحية إلى فرقة "بوب فيلان" البريطانية لموقفها الأخير في مهرجان غلاستونبري الأسبوع الماضي، إذ أطلق الفريق هتافا جاء فيه: "الموت، الموت للجيش الإسرائيلي".

من جانبها، أعربت فرقة "فونتينز دي سي" عن دعمها لفرقة "نيكاب"، مشيدة بمواقفها المؤيدة للشعب الفلسطيني. وعلّق المغني الرئيسي للفرقة، غراين شاتن، على الانتقادات التي وجهت لفرقة نيكاب، مؤكدا أنه لا يتردد في الوقوف إلى جانبهم، ومشيرا إلى أنهم يتعرضون لحملة "واضحة وممنهجة".

وكانت فرقة الهيب هوب الأيرلندية نيكاب قد واجهت ضغوطا من بعض العاملين في صناعة الموسيقى، إلى جانب مطالبات باستبعادها من جدول العروض، بسبب مواقفها المنتقدة لسلوك الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

تضامن مستمر

لم تكن لفتة فرقة "فونتينز دي سي" على المسرح حدثا معزولا، إذ شهد مهرجان "بريمافيرا ساوند" في يونيو/حزيران الماضي مظاهر تضامن مشابهة، حيث رُفعت لافتات كتب عليها "حرروا فلسطين"، كما عرضت الشاشة الرئيسية رسالة تقول: "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، استخدم صوتك".

إعلان

ويعكس هذا الموقف تصاعد الأصوات الفنية الرافضة للحرب المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والداعية إلى دعم الشعب الفلسطيني، في ظل تزايد الانتقادات الموجهة لتغطية بعض وسائل الإعلام الغربية التي وُصفت بالمنحازة.

ويُعد مهرجان "روسكيلد" في الدانمارك حلقة ضمن سلسلة من الفعاليات الموسيقية العالمية التي عبّرت عن مواقف واضحة داعمة لفلسطين، ومناهضة للعدوان.

وخلال عرض فرقة "بوب فيلان" في مهرجان غلاستونبري الأسبوع الماضي، هتف الفريق داعيا بالموت لجيش الاحتلال الإسرائيلي لما يقوم به من جرائم وحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وعقب الحفل، واجهت الفرقة انتقادات من بعض وسائل الإعلام الغربية، في حين أعلنت مديرة المهرجان، إميلي إيفيس، فتح تحقيق بشأن ما جرى على المسرح.

وتصاعدت تداعيات الموقف، إذ أُلغيت حفلة "بوب فيلان" التي كانت مقررة في ألمانيا يوم 13 سبتمبر/أيلول المقبل، كما صرح نائب وزير الخارجية الأميركي بسحب تأشيرات دخول أعضاء الفرقة إلى الولايات المتحدة، معتبرا ما قالوه "خطاب كراهية".

وفي السياق ذاته، أعلن مهرجان "رادار" في مدينة مانشستر البريطانية إلغاء مشاركة الفرقة في حفل كان مقررا نهاية هذا الأسبوع، من دون تقديم أسباب واضحة.

من جانبها، ردت الفرقة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بقولها: "الصمت ليس خيارا. سنكون بخير، لكن شعب فلسطين يتألم. مانشستر، سنعود".