في أول ظهور بالحجاب منذ عامين.. حلا شيحة تكشف تفاصيل "الانتكاسة الروحية"

نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، تحدثت فيه صراحة عن الأسباب التي دفعتها إلى خلع الحجاب، ووصفت ما مرت به في الفترة الماضية بـ"مرحلة اضطراب نفسي وروحي شديد".

قالت شيحة في الفيديو إنها، مثل كثير من النساء، مرت بـ"لخبطة" سبّبها الخوف، مشيرة إلى أن "أي إنسان إذا استولى عليه الخوف وتمكّن منه، تحدث فوضى واضطراب في حياته". وأضافت أن الخوف يُغيّر نظرة الإنسان إلى الأمور، فيرى الأشياء من منظور الخوف وليس من "الزاوية الإيمانية الجميلة".

وأوضحت أن ما مرت به يُعتبر "فتنة"، مؤكدة أن أي شخص قد يقع فيها، خاصة عندما تضعف العلاقة بالله: "أحيانا، حين يضعف الإنسان، يضعف إيمانه أيضا".

تابعت شيحة: "كنت قريبة من الله، وأحب الله، وكل شيء كان جيدا، ولكن عندما استولى عليّ الخوف، خوفي من الغد، وخوفي على أولادي، حدث ما يُسمّى بـ (الانتكاسة عن الطريق). تركت السبيل، وانتكست وسقطت بقوة وكان ذلك مؤلما".

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن تلك الفترة كانت مليئة بالضيق النفسي، ووصفتها بأنها كانت "في ظلام تام"، وشعرت كما لو أن هناك جداراً يفصلها عن الناس.

ويُعد هذا الفيديو أحدث ظهور علني لحلا شيحة بالحجاب، بعد أن كانت قد أثارت الجدل خلال العامين الماضيين عقب عودتها إلى التمثيل بدون حجاب، لتقوم لاحقا بحذف جميع صورها بدونه من حسابها على "إنستغرام"، في خطوة فُهمت على أنها إعلان ضمني عن عودتها لارتدائه.

وكان أول ظهور رسمي لها بالحجاب من جديد في 17 مارس 2025، في صورة نشرتها على حسابها الشخصي، قبل أن تظهر لاحقا في الفيديو الأخير الذي كشفت فيه جانبا من معاناتها النفسية وخلفيات ما مرت به في السنوات الماضية.