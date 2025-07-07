الفنان المصري إدوارد يكشف رحلة مرضه من حقن التخسيس إلى الجلطة والسرطان

فاجأ الفنان المصري إدوارد جمهوره بالكشف عن تفاصيل مؤلمة من رحلته الصحية التي بدأت بمحاولة لإنقاص الوزن وانتهت باكتشاف إصابته بورم سرطاني في الكلية اليسرى، قبل أن يتعرض لاحقا لجلطة قلبية كادت تودي بحياته، في واحدة من أصعب المراحل التي مر بها.

وفي حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" عبر شاشة "دي إم سي" روى إدوارد القصة الكاملة للمرض الذي قال إنه "هز كيانه من الداخل"، مؤكدا أن تلك التجربة غيّرت نظرته للحياة.

حقن التخسيس وبداية الأزمة

بدأت القصة بمحاولة إدوارد إنقاص وزنه تحضيرا لأحد الأدوار الفنية مع المخرج محمد سامي، إذ لجأ إلى حقن تنحيف يومية أفقدته 15 كيلوغراما من وزنه، ثم أقدم لاحقا -بتوصية من أحد الأصدقاء- على تجربة نوع جديد من الحقن الأسبوعية دون استشارة طبية، مما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وقال إدوارد "فجأة بطلت أعرف آكل، ولا أقدر أدخل الحمام، ودرجة حرارتي كانت مرتفعة لأيام، وقال لي الطبيب إن عندي شللا في المعدة".

تشخيص صادم

وأثناء الفحوصات اكتشف الأطباء وجود كيس مائي على الكلية اليمنى، لكن التحاليل الدقيقة والأشعة بالصبغة كشفت المفاجأة: ورم سرطاني في الكلية اليسرى بمراحله الأولى، مما استدعى استئصال الكلية بالكامل.

وعن لحظة تلقيه الخبر، قال إدوارد "الكلمة دي تخض، مش قادر أوصف إحساسي، كنت بعيّط (أبكي) وحدي كل يوم، ومخبي عن أولادي، قلت لمراتي بس".

وأضاف "الطبيب قالي إن دي كانت هدية من ربنا، لأن الورم غالبا بيكتشفوه في مراحل متأخرة، لكن الحظ خلانا نكتشفه بدري".

صدمة نفسية

حاول الفنان المصري أن يخفي مرضه عن محيطه ويتماسك أمام عائلته، لكن الضغط النفسي والانهيار المتكرر في الخفاء تسببا له لاحقا في جلطة بالقلب، أجريت له على إثرها عملية لتركيب 3 دعامات وقسطرة قلبية.

واستطرد "كنت بفضل (أبقى) ساكت، مش عايز أشفق على نفسي، لكني كنت بعيّط كل يوم، وتمنيت الموت الفجائي بعد ما شفت معاناة أمي في المستشفى قبل وفاتها".

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الدعم الإنساني

ورغم ثقل التجربة فإن إدوارد لم يكن وحيدا، فقد تلقى دعما كبيرا من زملائه في الوسط الفني، وعلى رأسهم مصطفى قمر الذي ظل إلى جواره بالمستشفى، ومحمد سامي الذي عرض توفير طائرة خاصة للعلاج في الخارج، إضافة إلى مي عمر التي تواصلت مع شقيقها الطبيب في الولايات المتحدة لإرسال التقارير الطبية، كما أبدى عدد من النجوم تضامنهم معه، مثل أحمد السقا وباسم سمرة.

أجريت عملية استئصال الكلية بنجاح، وأظهرت التحاليل أن الورم خبيث، لكنه لم ينتشر، مما أعفى إدوارد من العلاج الكيميائي.

واليوم، أعلن الفنان تعافيه الكامل من المرض، مشددا على أهمية الأمل في تجاوز المحن الصحية، قائلا "لازم نحط إيماننا في ربنا ونكمل، دي كانت تجربة صعبة جدا، لكن عدت".

من الموسيقى إلى التمثيل

وعلى هامش الحديث عن مرضه، استعرض إدوارد أبرز محطات حياته المهنية، مشيرا إلى أن الموسيقى كانت بدايته الأولى، إذ درسها أكاديميا وعمل لفترة في مجال السياحة، ثم كانت انطلاقته الحقيقية في التمثيل من خلال فيلم "بحب السيما" أمام الفنان محمود حميدة، والذي ظل مؤجلا 4 سنوات قبل عرضه.

كما تطرق إلى بداياته المسرحية مع عرض "موت بائع جوال" إلى جانب خالد صالح وخالد الصاوي، وأبرز محطاته الغنائية مثل "ليندا ليندا" و"لايلو"، مؤكدا أنه كان من أشهر مطربي الغربي في تلك المرحلة، متسائلا "مش عارف الناس اللي كانت بتحب المزيكا دي راحت فين؟".