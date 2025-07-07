أنجيليك كيدجو أول فنانة أفريقية تكرم في ممشى المشاهير بهوليود

خلّدت الفنانة الأفريقية أنجيليك كيدجو اسمها في ساحة الشهرة في لوس أنجلوس، حيث كانت أول مطربة من القارة السمراء تُكرَّم بنجمة في ممشى المشاهير بهوليود في يوليو/تموز 2025.

وشكّل تكريم الفنانة الأفريقية في ممشى الجماهير بهوليود محطة جديدة إلى مسيرتها الحافلة بالإنجازات، أعادت خلالها تعريف مفهوم الموسيقى العالمية.

أنجيليك كيدجو فنانة من بنين تعرف بصوتها الآسر وأسلوبها الموسيقي الذي يمزج بين الأنماط، وقد حصدت 5 جوائز غرامي، وكوّنت قاعدة جماهيرية واسعة حول العالم، وهذا جعلها إحدى أبرز الأسماء الفنية في القارة الأفريقية.

وعلى مدار 4 عقود، أصدرت كيدجو 16 ألبوما دمجت فيها بين الآفروبيت والجاز والفانك والموسيقى اللاتينية، وغنت في العديد من المناسبات المهمة.

وخلال مسيرتها الفنية الصاعدة، تعاونت مع كبار نجوم الموسيقى مثل بورنا بوي وأليشيا كيز وكارلوس سانتانا وفيليب غلاس، وغير هؤلاء من أعلام الفن العالمي.

مسيرة صعبة

لكن صعود كيدجو لم يكن مفروشا بالورود؛ فقد وُلدت في دولة بنين عام 1960، وفيها عاشت الطفولة وبدايات الشباب، وأطلقت مسارها في الغناء والطرب.

وهربا من القمع السياسي الذي كان يمارسه النظام الشيوعي حينها في بنين، غادرت إلى العاصمة باريس عام 1983، وهنالك استجلت الفنانة روائع الأجواء، ووجدت حرية الإبداع ومساحة تطوير الأسلوب، فانطلقت من المحلية إلى النجومية والعالمية.

وبفعل حضورها على خشبات الغناء والعزف، أصبحت كيدجو تمثل جسرا بين الثقافات والحدود، إذ تمزج الإيقاعات القوية برسائل إنسانية عميقة.

وجاء تكريمها بنجمة في ممشى المشاهير بهوليود ليضيف لها نجاحا عالميا جديدا، ويشكل اعترافا تاريخيا بالفن الأفريقي على أحد أبرز مسارح التوشيح في العالم.