بعد سنوات من الغياب.. عادل إمام يتصدر المشهد من جديد بصورة عائلية

حظي ظهور الفنان عادل إمام بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، عقب نشر نجله محمد عادل إمام صورة عائلية حديثة له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، التُقطت خلال احتفال العائلة بزفاف الحفيد عادل رامي إمام.

وظهر الفنان المصري، الذي أتم عامه الـ85 في مايو/أيار الماضي، جالسا وسط العروسين وعدد من أفراد العائلة، في لحظة وصفها كثيرون بأنها دافئة وإنسانية، أعادته إلى الجمهور بعد غياب طويل عن الأضواء وتكهنات متكررة حول حالته الصحية.

وتداول المستخدمون الصورة على نطاق واسع، مرفقة برسائل محبة ودعوات لعادل إمام بالصحة وطول العمر، في حين أعرب كثيرون عن سعادتهم بعودته للظهور ولو بصورة واحدة، مؤكدين أن غيابه لم يلغ حضوره في قلوب محبيه.

في المقابل، أثار البعض تشككا حول مدى مصداقية الصورة، وذهبوا إلى احتمال أن تكون معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. لكن المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، نفى هذا الكلام بشكل قاطع، وأكد أن الصورة حقيقية تماما.

وقال عصام في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن ظهور شقيقه في هذا التوقيت كان مقصودا، بهدف الرد على الشائعات المتكررة حول حالته الصحية، مشيرا إلى أن عادل إمام أصر على الحضور والمشاركة في المناسبة العائلية، وحرص على التقاط الصور مع أفراد عائلته في لحظة مميزة.

وجاء ظهور الفنان الملقب بالزعيم بعد حفل الزفاف الذي أقيم مساء أول أمس الجمعة وسط حضور فني وإعلامي كبير.

وفاجأ المخرج رامي إمام الحضور بتقليده لوالده الفنان عادل إمام، مسترجعا الموقف ذاته الذي قام به خلال زفافه قبل سنوات، حين غنى احتفالا بزواجه. أما هذه المرة، فجاء التقليد في أجواء احتفالية بزفاف حفيده، عادل رامي إمام، وسط تفاعل كبير وحفاوة من الحاضرين.

واعتبر الناقد طارق الشناوي أن الصورة التي نشرها نجلا الفنان عادل إمام، رامي ومحمد، شكّلت مصدر طمأنينة للملايين بشأن صحة "زعيم الفن العربي"، حسب وصفه.

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وأضاف أن ظهور عادل إمام بهذه الصورة يؤكد أنه لا يزال حاضرا في قلوب جمهوره، واصفا إياه بأنه "حالة استثنائية بكل المقاييس وغير قابلة للتكرار".

ظهور نادر

ويأتي الاحتفاء بظهور الفنان صاحب المسيرة الأكبر في تاريخ السينما المصرية والممتدة لأكثر من 60 عاما بعد ساعات من ظهور الفنانة شيريهان أثناء حضورها العرض المسرحي "يمين في أول شمال" بمسرح السلام، لتخطف هي الأخرى الأنظار بظهورها النادر، وتعيد إلى الجمهور لحظة ارتباطه بأيقونات الفن الذين طال غيابهم عن الأضواء.

كما تصدرت الفنانة عبلة كامل مؤخرا محركات البحث بعد تداول صورة لها نشرت عبر حساب أحد أقاربها على إنستغرام، ظهرت فيها بعد غياب سنوات عن الأضواء.

الصورة التي التقطت في لقاء عائلي أظهرت الفنانة بملامح مختلفة قليلا، وهي ترتدي عباءة سوداء.

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، خاصة بعد أن أكد الشخص الذي نشرها أنها حقيقية تماما وغير معدلة، نافيا ما تردد عن استخدام أي تقنيات تعديل.

وعلقت الفنانة وفاء عامر على تفاعل الجمهور مع صور عادل إمام وعبلة كامل، مشيرة إلى أن بعض النجوم ينفقون مبالغ طائلة على منصات التواصل الاجتماعي ويدخلون في خلافات من أجل تحقيق نسب مشاهدة، بينما صورة واحدة لفنان حقيقي تكشف أن المحبة الصادقة لا تشترى ولا تزول.