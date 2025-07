"قصة حب أميركية".. الوجه الرومانسي لعائلة كينيدي يعود للواجهة

يعود المنتج رايان ميرفي لإطلاق الموسم الخامس من سلسلة المسلسلات الشهيرة "القصص الأميركية" (American Story)، التي تستعرض أحداثا واقعية شكلت ملامح المجتمع الأميركي على مدار عقود. وقد تنوعت السلسلة في نسخها السابقة بين التوثيق الرياضي، كما في "قصة رياضية أميركية" (American Sports Story) التي تناولت السير الذاتية لأبرز الرياضيين في الولايات المتحدة، والدراما الجنائية في "قصة جريمة أميركية" (American Crime Story) التي أعادت تسليط الضوء على قضايا شهيرة هزت الرأي العام الأميركي.

كما ضمت السلسلة أعمالا خيالية بارزة، من أشهرها "قصة رعب أميركية" (American Horror Story)، التي شاركت في بطولتها نجمتا البوب والتلفزيون، ليدي غاغا وكيم كارداشيان، في مواسم مختلفة.

أما النسخة المرتقبة، فستحمل طابعا رومانسيا واقعيا، إذ تركز على قصص الحب الشهيرة في التاريخ الأميركي، مستعرضة علاقات شكلت وعي الجماهير وتأثرت بالسياق السياسي والاجتماعي، لتكون هذه السلسلة بمثابة استحضار لعاطفة عاشت في ظل الأضواء والضغوط.

يستعرض الموسم الأول من سلسلة "قصة الحب الأميركية" (American Love Story)، الذي يُطرح في فبراير/شباط المقبل تزامنا مع عيد الحب، عبر منصتي "هولو" و"ديزني+"، واحدة من أشهر قصص الحب والزواج في التاريخ الأميركي الحديث، والتي دارت أحداثها في تسعينيات القرن الماضي.

يركز الموسم على العلاقة التي جمعت بين جون كينيدي جونيور، نجل الرئيس الأميركي الراحل جون كينيدي والسيدة جاكلين كينيدي، وبين كارولين بيسيت، الموظفة البسيطة في قسم العلاقات العامة لدى دار الأزياء العالمية كالفن كلاين.

وتُعد هذه القصة مادة درامية ثرية، بدءا من لقاء الثنائي، وصولا إلى حفل زفافهما الشهير الذي أُقيم بسرية تامة في ولاية جورجيا عام 1996، لدرجة أن وسائل الإعلام لم تعلم بأمر الزواج إلا بعد إعلانه رسميا في نهاية سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

First look at Paul Kelly and Sarah Pidgeon as JFK Jr. and Carolyn Bessette in Ryan Murphy’s ‘AMERICAN LOVE STORY.’

Set to premiere February, 2026 on FX. pic.twitter.com/W5B5YwRTbF

— Film Updates (@FilmUpdates) June 13, 2025