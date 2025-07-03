عمل درامي يعيد إحياء الإرث الفني لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

أعلنت أسرة الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب عن بدء التحضيرات لإنتاج عمل درامي جديد يوثق مشواره الفني والإنساني، ويعيد إحياء إرثه وتأثيره العميق في تاريخ الموسيقى والسينما العربية، من خلال معالجة درامية تسرد تفاصيل مسيرته الممتدة لأكثر من سبعة عقود.

وقد أوشكت العائلة على الانتهاء من كتابة قصة المسلسل، الذي يعمل عليه فريق متكامل بدءًا من القصة مرورا بالسيناريو والحوار وصولا إلى مراحل التنفيذ والتصوير. وأوضح نجله المهندس محمد عبد الوهاب، في تصريحات صحفية، أن الهدف من العمل ليس مجرد تقديم سيرة ذاتية، بل التعمق في الجوانب الإنسانية والثقافية والاجتماعية التي شكلت شخصية "موسيقار الأجيال"، إلى جانب تسليط الضوء على علاقاته بالفنانين وأفراد أسرته، وبعض المواقف السياسية التي أثرت في مشواره، رغم حرصه على البقاء بعيدًا عن العمل السياسي المباشر.

ومن المقرر أن يجسد شخصية عبد الوهاب أكثر من ممثل لتغطية المراحل العمرية المختلفة في حياته، من الطفولة مرورا بفترة الشباب ثم سنوات النضج وحتى وفاته. ويتناول المسلسل أيضا لقاءه بالشاعر أحمد شوقي ودوره في دعمه، كما يستعرض أبرز المحطات في الأربعينيات والخمسينيات وغيرها من الفترات المهمة في تاريخه الفني.

وتتولى أسرة الموسيقار محمد عبد الوهاب تزويد فريق العمل بالمعلومات الدقيقة حول حياته، خاصة الجوانب العائلية التي لم تكشف من قبل. ومن بين ما تم توثيقه أن الفنان الراحل كان أبا لخمسة أبناء، توفي أحدهم، ويتابع عدد من أحفاده، الذين يبلغ عددهم 11 حفيدا، مراحل تنفيذ المشروع باهتمام وحماس كبير، إيمانا منهم بأهمية تقديم سيرة جدهم في عمل درامي يليق بتاريخه، لكنهم لن يشاركوا في التمثيل أو الظهور داخل العمل.

أوضح نجل الموسيقار محمد عبد الوهاب أنه لم يتم حتى الآن اختيار أي من الممثلين الذين سيجسدون شخصية والده في المسلسل، مشيرا إلى أنه لا يتابع الدراما الحالية بشكل مستمر، ولذلك فضل ترك مهمة الترشيح لفريق الإنتاج بالتنسيق مع أحفاد الموسيقار، الذين يشاركون في متابعة تفاصيل المشروع.

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وكان حفيداه قد كشفا في مقابلة مع إحدى المنصات أن الهدف من المسلسل هو توثيق الإرث الضخم الذي تركه محمد عبد الوهاب، وأشارا إلى أن العمل يسعى لتحقيق توازن بين الجوانب الإنسانية في حياته ومسيرته الفنية التي كان لها أثر كبير في تاريخ الموسيقى العربية. وأوضحا أن من أكبر التحديات هو إيجاد توازن دقيق بين الأصالة والتجديد، مما ينعكس على أسلوب عبد الوهاب الفني نفسه. وسيتم تنفيذ المسلسل برؤية إنسانية وفنية معاصرة.

ويأتي المشروع ضمن جهود أسرة موسيقار الأجيال لإحياء تراثه الفني وتعريف الأجيال الجديدة بمشواره الفني والثقافي والاجتماعي، حيث أسست العائلة شركة متخصصة تعمل على صون إرث الفنان الراحل وتقديمه بطرق معاصرة. ومن بين هذه المبادرات إقامة حفل ضخم في لندن خلال نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على مسرح دروري لين الملكي، بقيادة المايسترو نادر عباسي وبمشاركة السوبرانو فاطمة سعيد.

وكان نجله قد أبدى تحفظه على فكرة ظهور والده من خلال تقنية الهولوغرام، مشيرا إلى أنه شاهد تجربة مماثلة للسيدة أم كلثوم ولم تنل إعجابه، لكنه أكد أن القرار النهائي يعود إلى الجهة المنتجة، بشرط أن يتم تقديم عبد الوهاب بما يليق بمكانته كرمز من رموز الموسيقى العربية.

كما أوضح أنه لا يمانع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل، بشرط أن يتم توظيفها بشكل يحترم قيمة والده الفنية، ويسهم في تقديمه للأجيال الجديدة بصورة تحفظ إرثه الموسيقي الكبير.

ومن بين المبادرات التي أطلقتها عائلته خلال السنوات الماضية للحفاظ على تراثه، إعادة ترميم فيلم "ممنوع الحب" الصادر عام 1942 من إخراج محمد كريم، كما يجري حاليا ترميم خمسة أفلام أخرى شارك عبد الوهاب في بطولتها.

ويعد محمد عبد الوهاب المولود في مطلع القرن العشرين أبرز رواد الموسيقى العربية، حيث لقب بموسيقار الأجيال، وقام بتطوير الموسيقى الشرقية، وبدأ مشواره الفني وهو صغير في السن، وفي ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي قدم بطولة العديد من الأفلام الغنائية بدأها بفيلم "الوردة البيضاء" 1932، تاركا بصمة كممثل إلى جانب الغناء والألحان الموسيقية، وقدم ألحانا لأم كلثوم وليلى مراد ونجاة وعبد الحليم حافظ وفيروز ووردة الجزائرية، وقد رحل عن عالمنا عام 1991.