"حمود وأبوه".. الدراما السعودية تعود بنكهة شبابية

أطلقت منصة "شاهد" مؤخرا مجموعة من حلقات المسلسل السعودي "حمود وأبوه"، في إطار تعاون مشترك مع هيئة الأفلام السعودية. ورغم أن المسلسل لم يُعرض كاملا بعد، إلا أنه استطاع أن يلفت الأنظار سريعا، ليحجز مكانه بين أكثر الأعمال مشاهدة في منطقة الخليج.

ينتمي المسلسل إلى فئة الدراما الكوميدية الاجتماعية القصيرة، ويتكون من 10 حلقات فقط، تتناول بأسلوب بسيط وعفوي التحديات التي تطرأ في العلاقات بين الأجيال المختلفة.

يؤدي أدوار البطولة كل من أحمد الكعبي، عائشة كاي، مهند الصالح، وريم صفية، فيما تولى كتابة النص الكاتب السوداني علاء حمزة، وأخرجه المخرج البحريني حسين الحليبي.

من أول مشهد في #حمود_وأبوه وحنا متورطين مع الضحك والمشاعر! 🫶

كوميديا اجتماعية فخمة، وشخصيات تخطف القلب قبل العقل 🥰 شكلنا قدام مسلسل ما يتفوت 👌

متشوقين نشوف وش جايينا في الحلقات الجاية! 🔥 @khalidalfarraj #عائشة_كاي#سعيد_القحطاني — SHAHID (@ShahidVOD) July 15, 2025

العودة إلى عالم "ثانوية النسيم"

يُعد مسلسل "حمود وأبوه" بمثابة امتداد لعالم مسلسل "ثانوية النسيم" الذي عُرض في العام الماضي، ونجح في تسليط الضوء على حياة طلاب المرحلة الثانوية بأسلوب لاقى رواجا واسعا. في هذا العمل الجديد، يعود الكاتب السوداني علاء حمزة لتناول تطورات شخصية "حمود" (أحمد الكعبي)، لكنْ هذه المرة بعد تخرجه من المدرسة، حيث يدخل عالم الكبار بخطوات مترددة بين مسؤوليات الحياة العملية وتكوينه لعلاقته العاطفية الأولى.

المسلسل يركز بشكل أساسي على العلاقة الفريدة التي تجمع حمود بوالده "خميس" (مهند الصالح)، وهي علاقة تمزج بين روح الصداقة والتصادم الجيلي. فبينما يتمسك الأب بعاداته وقيمه التقليدية، يسعى الابن للتأقلم مع متغيرات العصر ومتطلباته، مما يخلق مواقف إنسانية وكوميدية تعكس تعقيدات التواصل بين الأجيال.

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ورغم غياب معظم شخصيات "ثانوية النسيم" في هذا العمل، فإن الثنائي أحمد الكعبي ومهند الصالح واصلا تجسيد دوريهما، مما حافظ على روح العمل الأصلية. كما شهدت الحلقة الخامسة ظهورا خاصا للممثل نايف البحر بدور "مشعل"، في لفتة تربط المسلسلين وتعزز الإحساس بالاستمرارية الدرامية.

كما شهد المسلسل انضمام مجموعة من الوجوه الجديدة التي أضفت حيوية وتنوعا على العمل، من أبرزها عائشة كاي التي قدمت دور الأم المتسلطة "بسمة" بأسلوب قوي، وريم صفية التي برزت في أداء شخصية "أبرار"، مجسدة بتفاصيل دقيقة حالتها النفسية والعاطفية. وشارك أيضا في البطولة كل من سعيد القحطاني، خالد الفراج، وسارة الحربي، مضيفين مزيدا من التنوع في الأداء والشخصيات.

الجدير بالذكر أن المخرج السعودي عبد الرحمن الجندل، الذي لاقى إشادة واسعة بعد إخراجه لمسلسل "ثانوية النسيم"، لم يكن ضمن طاقم العمل هذه المرة. وقد تولى مهمة الإخراج المخرج البحريني حسين الحليبي، مما منح المسلسل رؤية إخراجية جديدة وبصمة مختلفة في الإيقاع والبناء البصري.

مسلسل #حمود_وأبوه مسلسل سعودي على منصة #شاهد 🤩🤩 من 10 حلقات

حلقتين لين الحين ومكسره الدنيا والشخصيات رهيبه 😂😂🤩❤️

لقيت مسلسل يستاهل 🥰🫰❤️

نتفرجه وتمسون على خير ❤️ pic.twitter.com/vVsoOwSKda — بسووومه🎶 🇸🇦 (@beessoo098) July 14, 2025

تناول جديد لصراع الأجيال

تميز مسلسل "حمود وأبوه" بتقديم طرح مختلف وجديد للصراع بين الأجيال، مبتعدا عن الصورة التقليدية التي لطالما رسختها الدراما العربية، حيث غالبا ما صُورت العلاقة بين الشاب ووالده كتجسيد لصراع سلطة وتسلط. أما في هذا العمل، فقد اختار صناعه مقاربة أكثر إنسانية وواقعية، تركز على التباين في أنماط التفكير والرؤى الحياتية، ضمن علاقة يغلب عليها الود والفكاهة، لا التنافر.

بأسلوبه الكوميدي الذكي، أظهر المسلسل كيف يمكن لجيلين مختلفين أن يلتقيا في منطقة وسطى، يتعلم فيها الأب من ابنه بروح منفتحة، ويستفيد الابن من تجارب والده دون تمرد أو رفض اعتباطي. هذه المعالجة قدمت نموذجا ناضجا لعلاقة أبوية متوازنة، متحررة من الميلودراما والمقولات الجاهزة.

كما تناول المسلسل جانبا اجتماعيا مهما من خلال تسليط الضوء على الصراع بين شخصية "أبرار" ووالدتها المتسلطة "بسمة"، مقدّما رسائل تربوية لطيفة تمس واقع الكثير من العائلات، خاصة الأمهات اللواتي يفرضن وصاية مفرطة على بناتهن تحت غطاء الحرص.

ويُحسب للعمل إيقاعه السريع والمشوق، إضافة إلى الكوميديا الهادفة التي خلت من الابتذال، مما جعله قريبا من الجمهور على اختلاف فئاته، لا سيما في المجتمعات الخليجية التي وجدت في العمل شيئا من خصوصيتها وتفاصيلها اليومية.