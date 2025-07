بيدرو باسكال من المنفى إلى هوليود.. كيف صنع أسطورته الخاصة؟

يعيش الممثل التشيلي الأميركي بيدرو باسكال الآن أوج نجاحه، فالممثل الذي يبلغ 50 عاما، وبعد سنوات كثيرة مهدرة في أدوار محدودة، أصبح ملء السمع والبصر.

فاز بيدرو باسكال مؤخرا بعدة جوائز، من بينها جائزة نقابة ممثلي الشاشة، بالإضافة إلى ترشيح لجائزة الغولدن غلوب، وترشيحين لجائزة الإيمي برايم تايم، غير أن حياة باسكال لا يمكن اختصارها في أدوار ناجحة وبضع جوائز، بل هي قصة تستحق أن تُروى للمهاجر التشيلي الذي تجاوز حاجز اللغة والخلفية الثقافية والعرقية المختلفة، ليصبح من أنجح وأكثر ممثلي جيله تأثيرا، كما يُعرف بمناصرته للقضايا السياسية، منها الحرب على غزة.

بيدرو باسكال ابن المنفى

وُلد بيدرو بالماثيدا، وهو اسمه الأصلي، لأبوين هما فيرونيكا باسكال، اختصاصية نفسية للأطفال، وخوسيه بيدرو بالماثيدا، طبيب مختص بالخصوبة.

جاءت ولادته في زمن الرعب التشيلي، وقد عارض والداه النظام الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه، الذي جاء إلى الحكم بعد الانقلاب العسكري على الرئيس سلفادور الليندي ومقتله. ومثل الكثير من العائلات الأخرى، فر والدا بيدرو من البلاد وهو رضيع، حفاظا على حياتهم، بعد موجة من الاعتقالات والاختفاءات القسرية، فقد خلالها آلاف من التشيليين المعارضين حياتهم.

واستقرت العائلة في النهاية بالولايات المتحدة، حيث عاشوا فترة في ولاية تكساس، وهناك مارس بيدرو السباحة، ثم انتقلت العائلة إلى جنوب كاليفورنيا، وتحول اهتمامه إلى التمثيل، فالتحق بمدرسة مقاطعة أورانج للفنون في سانتا آنا.

بيد أن الظروف السياسية التي أجبرت عائلته على هجرة وطنهم في البداية، تغيرت لاحقا، ليعود معظم أفراد عائلته، بما فيهم والداه واثنان من إخوته، إلى تشيلي، بينما التحق هو بجامعة نيويورك، والتي تخرج منها عام 1997. وبعد ذلك بعامين، توفيت والدته، فبدأ في استخدام لقبها، باسكال، ليظهر لأول مرة بيدرو باسكال الشاب الحالم بمسيرة مهنية في التمثيل.

وظائف بسيطة والسعي وراء حلم التمثيل

خلال سعيه للتمثيل، أعال بيدرو الشاب نفسه بالعديد من الوظائف البسيطة، من بينها العمل كنادل. وبعد تخرجه بعامين، ظهر باسكال لأول مرة على شاشة التلفاز، وشارك بعدها في أدوار محدودة ومشاهد قليلة بمسلسلات مختلفة، منها "بافي قاتلة مصاصي الدماء" (Buffy the Vampire Slayer).

وبدأ لاحقا يحصل بانتظام على أدوار ضيوف في مسلسلات مثل "لمسة ملاك" (Touched by an Angel)، و"شرطة نيويورك الزرقاء" (NYPD Blue)، و"الممرضة جاكي" (Nurse Jackie)، و"الوطن" (Homeland)، إضافة إلى عدد من الحلقات ضمن مسلسل "القانون والنظام" (Law & Order).

استمر في الوقت ذاته بالعمل في وظائف بسيطة تعينه على كسب لقمة العيش، منتظرا الدور الكبير الذي سيعيد رسم مسار حياته ويحوله إلى نجم كبير.

اعترف باسكال بأنه تم طرده كثيرا، ربما ما يقرب من 10 مرات أو أكثر، وفي أوقات الضيق الشديد، كانت صديقته المقربة سارة بولسون، الممثلة الشابة آنذاك والأكثر نجاحا، تعطيه جزءا من بدلها اليومي حتى يتمكن من شراء طعام لنفسه.

"صراع العروش" والطريق إلى النجومية

استمر بيدرو باسكال في تقديم الأدوار البسيطة لسنوات كفيلة بأن تُنهك أي ممثل وتدفعه إلى هجر هذه المسيرة التي لا تقدم له سوى الفتات.

ثم حدث التحول الأول في مسيرته، عندما بدأ يؤدي أدوارا تمتد لموسم أو اثنين. ومن أبرز أدواره خلال هذه الفترة، تجسيده لوكيل نيابة مساعد في أول موسمين من مسلسل "الزوجة الصالحة" (The Good Wife)، كما أدى دور عميل فدرالي في مسلسل "الوسيط العقلي" (The Mentalist).

وتحسن وضع بيدرو باسكال بالتدريج، وأصبح يحصل بانتظام على أدوار أكبر، إلا أن الأدوار البارزة ظلت بعيدة المنال، وذلك حتى جاءت انطلاقته الحقيقية أخيرا في عام 2014.

حدث ذلك عندما ظهر بدور "أوبرين مارتيل" في الموسم الرابع من المسلسل الشهير "صراع العروش" (Game of Thrones). وكان أوبرين أميرا متعطشا للانتقام، وهو شخصية معقدة كتبها جورج آر آر مارتن، لأمير موعود منذ ولادته بالمُلّك والاقتران بملكة التنانين. غير أنه، عندما يكاد يصل إليها، تتغير الأمور تماما. وبعدما قدمها بيدرو باسكال، أصبحت الشخصية من الشخصيات المفضلة لدى الجمهور، وأسهمت في رفع مكانته في عالم التمثيل.

جاءت الخطوة التالية مع مسلسل الجريمة "ناركوس" (Narcos) في عام 2015، وفيه لعب باسكال دور "خافيير بينيا"، وهو عميل في إدارة مكافحة المخدرات يطارد مهرب المخدرات الشهير بابلو إسكوبار. استمر عرض المسلسل حتى عام 2017، وحقق نجاحا كبيرا لدى النقاد والجمهور على حد سواء، وأظهر للجميع أنهم أمام ممثل كان بحاجة فقط إلى من يكتشف قدراته الحقيقية.

"آخرنا" الذي وضعه على العرش

استمرت شهرة باسكال في التصاعد مع مسلسل الخيال العلمي "ذا ماندالوريان" (The Mandalorian) الذي بدأ عرضه عام 2019، وهو جزء من عالم "حرب النجوم" (Star Wars). وقد أدى باسكال فيه دور الشخصية الرئيسية "ماندو"، وهو صائد جوائز مأجور، وبينما يُكلف بمهمة العثور على الطفل يودا، ينقلب عليه الموقف ويهرب لحماية الطفل بدلا من تسليمه.

ثم جاءت أهم خطوة في مسيرته، والدور الذي توجه كأحد أبرز ممثلي جيله، وذلك عندما جسد شخصية "جويل ميلر"، الرجل القوي المعذب نفسيا بعد مقتل ابنته، في مسلسل "آخرنا" (The Last of Us) الذي بدأ عرضه عام 2023، وهو دراما ديستوبية مقتبسة من لعبة فيديو شهيرة للغاية. تدور أحداث المسلسل في عالم ما بعد انتشار عدوى فطرية تحول المصابين إلى زومبي.

وعلى أمل العثور على علاج للمرض، يوافق جويل على مرافقة الفتاة ذات الـ14 عاما "إيلي" (بيلا رامزي)، التي تتمتع بمناعة ضد العدوى، عبر البلاد إلى مختبر طبي. وخلال الرحلة، تنمو علاقة أبوة وبنوة بينهما، تساهم في إنقاذه من ألم فقد ابنته، عندما تتحول إيلي إلى ابنة بديلة.

وعلى الرغم من أن سطوع نجم بيدرو باسكال جاء في البداية عن طريق المسلسلات التلفزيونية بشكل أساسي، فإنه مؤخرا بدأ يحظى بنجاح مماثل على الشاشة الكبيرة. فبعد الأدوار الصغيرة، أدى في عام 2024 دور الجنرال الروماني المتواطئ مع الأخيار في فيلم "غلادياتور 2" (Gladiator II) من إخراج ريدلي سكوت.

ثم ظهر بعد ذلك في فيلم "إدينغتون" (Eddington) الذي عُرض لأول مرة عالميا في مهرجان كان السينمائي عام 2025. وتدور أحداثه خلال جائحة كوفيد-19، حيث يجسد باسكال دور عمدة ليبرالي في ولاية نيو مكسيكو.

ويُعرض له الآن في دور السينما أول لقاء له مع عالم مارفل السينمائي، في فيلم "فانتاستيك فور" (The Fantastic Four)، حيث يؤدي فيه دور "ريد ريتشاردز"، المعروف أيضا باسم "السيد فانتاستيك" (Mr. Fantastic) .