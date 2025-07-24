إيقاف مها الصغير عن الظهور الإعلامي وتحويلها إلى النيابة بسبب أزمة اللوحات

لا تزال أزمة الإعلامية المصرية مها الصغير تلقي بظلالها على الساحة الإعلامية، بعد اتهامها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية باستخدام أعمال فنية لفنانين أجانب دون الحصول على إذن. وفي تطور سريع، وبعد إعلانها عودتها للعمل وتصوير حلقة جديدة من برنامجها "الستات ميعرفوش يكدبوا"، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بإيقاف ظهورها على الشاشة لمدة 6 أشهر.

وجاء القرار بعد أسابيع من الجدل، إذ أوضح المجلس أن المنع يشمل جميع الوسائل الإعلامية، بسبب مخالفتها للمعايير المهنية والأكواد الأخلاقية المعتمدة من المجلس، وفق ما جاء في البيان الرسمي.

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قضية الإعلامية مها الصغير إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، مع رفع واقعة التعدي على حقوق الملكية الفكرية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استخدامها أعمالا فنية مملوكة لآخرين دون الحصول على إذن.

كما وجّه المجلس ملاحظات لفريق برنامج "معكم منى الشاذلي"، مشيرا إلى وجود تقصير في مراجعة وتدقيق المحتوى المقدم، مما يُعد إخلالا بالمعايير المهنية التي يُفترض الالتزام بها في البرامج الإعلامية.

في يونيو/حزيران الماضي، ظهرت الإعلامية مها الصغير في حلقة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "أون إي" (ON E)، حيث تحدثت عن شغفها بالرسم، وقدّمت خلال اللقاء مجموعة من اللوحات زعمت أنها من أعمالها الخاصة، من بينها لوحة بعنوان "صنعت لنفسي بعض الأجنحة".

لكن بعد أيام قليلة، خرجت الفنانة الدانماركية ليزا لاش نيلسون لتنفي هذا الادعاء، مؤكدة أن اللوحة تعود إليها وقد أنجزتها في عام 2019. وأشارت إلى أن العمل الفني استُخدم سابقا في مناسبات عدّة كرمز للنضال من أجل الحرية، وأعربت عن دهشتها من نسب مها الصغير للوحة إلى نفسها دون إذن أو إشارة للمصدر.

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وقالت الفنانة الدانماركية ليزا لاش نيلسون إن الانتهاك لم يقتصر على استلهام أسلوبها الفني، بل شمل أيضا عرض صورة مباشرة من عملها الأصلي على الشاشة ضمن البرنامج، مع نسبها صراحة إلى الإعلامية مها الصغير، وهو ما اعتبرته خرقا واضحا لاتفاقية برن الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن مخالفته للقوانين المصرية.

وأشارت نيلسون إلى أنها حاولت التواصل مع مها الصغير وفريق البرنامج لتوضيح الموقف، لكنها لم تتلقَ أي رد، مما دفعها لمشاركة القصة عبر حساباتها الخاصة. وأبدت استياءها من تجاهل حقوق الفنانين غير المعروفين عالميا، مؤكدة أن غياب الشهرة لا يبرر الاستيلاء على أعمالهم.

وتوالت الاتهامات بحق الإعلامية مها الصغير بعد أن كشف عدد من الفنانين عن ملكيتهم الأصلية للوحات التي عُرضت خلال الحلقة، واتهموها بالاعتداء على حقوقهم الفكرية. ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل وُجهت إليها أيضا اتهامات أخرى بالاستيلاء على تصاميم تعود لفنانة تعمل في مجال الحقائب والجلود، ضمن مشروعها الخاص.

ومع اشتداد الأزمة، اعترفت مها الصغير بخطئها وقدّمت اعتذارا علنيا، أقرّت فيه بأنها نسبت عملا فنيا لنفسها دون وجه حق. وقالت في بيان رسمي: "أنا أخطأت.. في حق الفنانة الدانماركية ليزا، وفي حق كل الفنانين، وفي حق المنصة التي تحدثت من خلالها، والأهم أنني أخطأت في حق نفسي". وأضافت أن مرورها بظروف حياتية صعبة لا يبرر ما حدث، معربة عن أسفها الشديد قائلة: "أنا آسفة وزعلانة من نفسي".

من جانبها، علقت إدارة برنامج معكم منى الشاذلي على الأزمة ببيان نُشر عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على فيسبوك، أوضحت فيه أن العمل الفني محل الجدل يعود إلى الفنانة الدانماركية ليزا لاش نيلسون، مؤكدة احترامها للفنانين الحقيقيين وتقديرها للأعمال الأصلية في مختلف المجالات.

وفي وقت لاحق، تحدثت الإعلامية منى الشاذلي عن الأزمة في مقدمة إحدى الحلقات، وأوضحت أنها استضافت خلال الحلقة 9 إعلاميات من خلفيات متنوعة، تحدثت كل واحدة منهن عن اهتماماتها الشخصية. وأضافت أن إحدى الضيفات أشارت إلى أن الرسم هواية لها، وقدمت بعض اللوحات على أنها من إنجازها الشخصي.

وبعد التأكد من أن إحدى هذه اللوحات تعود إلى الفنانة الدانماركية ليزا لاش نيلسون تم إصدار بيان توضيحي للاعتذار لها احتراما لحقوق الملكية الفكرية. كما تم إيضاح ملكية باقي الأعمال، والتي تضمنت لوحات لفنانة ألمانية وأخرى لفنان فرنسي، بالصيغة نفسها.

وأكدت الشاذلي أن فريق البرنامج تواصل بشكل مباشر مع الفنانين الثلاثة، عبر رسائل خاصة تضمنت شرحا وافيا لما جرى، وتعبيرا صريحا عن الأسف لما حدث، حرصا على احترام حقوقهم وتقديرا لأعمالهم الفنية.