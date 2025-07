وفاة مالكولم جمال وارنر نجم "عرض كوسبي" غرقا خلال عطلة في كوستاريكا

توفي الممثل مالكولم جمال وارنر، الذي عرف بشخصية "ثيو هكستابل" في المسلسل الأميركي الشهير "عرض كوسبي" (The Cosby Show)، عن عمر 54 عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث غرق خلال عطلة عائلية في كوستاريكا.

وكان وارنر يسبح بالقرب من شاطئ بلايا غراندي في منطقة كوكلس بمقاطعة ليمون على الساحل الكاريبي، عندما جرفته تيارات مائية قوية إلى داخل البحر. وقد تم انتشاله من المياه ومحاولة إسعافه على الشاطئ، لكنه توفي نتيجة الاختناق بالغمر، وتم التأكد من هويته بواسطة الشرطة الوطنية في كوستاريكا.

وأفادت وكالة التحقيق القضائي في كوستاريكا أن الممثل الأميركي تعرض للغرق بعد أن جرفته تيارات بحرية قوية أثناء السباحة في شاطئ بلايا غراندي بمنطقة كوكلس في مقاطعة ليمون، وأن عددا من الموجودين على الشاطئ حاولوا إنقاذه وتمكنوا من سحبه بعيدا عن المياه، حيث تدخل طاقم الصليب الأحمر الكوستاريكي لتقديم الإسعافات الأولية، لكن تم الإعلان عن وفاته في الموقع نفسه، كما أشارت الأخبار إلى أن رجلا آخر جرفته التيارات في الوقت نفسه، ولا يزال في حالة حرجة.

وبعد الإعلان عن وفاته، انهالت رسائل النعي من عدد من زملائه ومحبيه، الذين عبّروا عن حزنهم العميق وصدمتهم بالخبر.

وكتبت الفنانة جينيفر هدسون عبر حسابها، مرفقة صورة لمالكولم جمال وارنر، "محطمة من هذا الخبر. قلبي مكسور حقا. ارقد بسلام أيها الملك".

أما الممثل الكوميدي إيدي غريفين، الذي شارك وارنر بطولة مسلسل "مالكولم وإيدي" (Malcolm & Eddie) على مدى 4 مواسم بين عامي 1996 و2000، فقد نشر بيانا مؤثرا قال فيه:"قلبي مثقل اليوم.. ما خسره العالم ليس مجرد ممثل، بل أب، وابن، وشاعر، وموسيقي، ومعلم، وكاتب، ومخرج، وصديق، ومحارب. تشرفت بخوض المعركة معه ضد آلة هوليود، وأحيانا ضد بعضنا البعض، لأن هذا ما يفعله الإخوة. لكن الحب كان دائما موجودا ولا يزال. لقد علمتني الكثير، وأنا ممتن لك. ارقد بسلام يا أخي الكبير الصغير".

الممثل والمطرب جيمي فوكس كتب عبر حسابه على إنستغرام : "لا أجد الكلمات.. ارقد بسلام".

عبر نجم كرة السلة ماجيك جونسون، الذي شارك وارنر سابقا في فيديو توعوي حول مرض الإيدز، عن حزنه الشديد لرحيله، وذلك في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه:

"أنا وزوجتي من كبار المعجبين بمسلسل عرض "كوسبي"، وكنا نتابع مسيرة مالكولم على مدار السنوات. في كل مرة كنت ألتقيه، كنا نتبادل أحاديث عميقة وممتعة عن كرة السلة، والحياة، والأعمال. سنفتقده حقا".

