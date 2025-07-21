أنغام تنفي شائعات إصابتها بالسرطان وتكشف تفاصيل وضعها الصحي

أثار تداول أنباء عن إصابة الفنانة أنغام بسرطان الثدي وتلقيها العلاج في الخارج تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من جمهورها عن قلقه ودعمه، متمنين لها الشفاء العاجل.

وفي أول رد من العائلة، نفى والدها الموسيقار محمد علي سليمان صحة تلك الأنباء، معربًا عن استيائه الشديد من انتشارها، ووصفها بـ"المهزلة"، مؤكدًا في تصريحات لإحدى الصحف المحلية أن أنغام تتمتع بصحة جيدة، ولا تزال موجودة في مصر، ولم تغادر البلاد للعلاج كما تم تداوله.

حرصت المطربة المصرية أنغام على طمأنة جمهورها، عبر بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أوضحت فيه تفاصيل حالتها الصحية، مؤكدة أنها تستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية تتعلق بالبنكرياس، ونفت بشكل قاطع الشائعات التي تم تداولها بشأن إصابتها بسرطان الثدي.

وقدمت أنغام شكرها لجمهورها على مشاعرهم الطيبة وحرصهم على الاطمئنان عليها. كما كشف البيان عن خطتها الفنية المقبلة، إذ تعتزم استئناف نشاطها فور عودتها من رحلة العلاج، من خلال تسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة، استعدادًا لطرحها خلال الموسم الصيفي الجاري.

وكانت أنغام قد صرحت قبل أسابيع قليلة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بأنها في المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية، مشيرة إلى أنها كانت تفضل عدم الإعلان عن الأمر، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد أن فوجئت بالزج باسمها في أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب خلال حفلها في مهرجان موازين في نسخته الأخيرة.

ولم تكشف أنغام عن طبيعة الأزمة الصحية، لكنها أوضحت أن حالتها تتطلب أكثر من استشارة طبية، إضافة إلى وقت كاف للتعافي.

أحيت أنغام مؤخرا حفل افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، وقدمت خلاله مجموعة من أغنياتها، منها "مهزومة"، "هو أنت مين"، "أهي جت"، و"لوحة باهتة". كما وجهت تحية إلى المطرب محمد منير بعد أن أدت أغنيته "أشكي لمين"، ودعت المطرب تامر عاشور لمشاركتها الغناء على المسرح في إحدى الأغنيات.

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وخلال الحفل، شكرت أنغام جمهورها، قائلة: "وجودكم يهون أي أزمة، أنتم تمنحوني القوة والصحة وتهبوني الحياة".

الأزمة الصحية التي تمر بها أنغام ليست الأولى، إذ تعرضت عام 2022 لمضاعفات صحية استدعت بقاءها في المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية، وهو ما اضطرها حينها إلى الاعتذار عن المشاركة في أي أنشطة فنية.