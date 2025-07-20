إصابة طفيفة تبعد شاروخان مؤقتًا عن تصوير "كينغ"

نفى مصدر مقرب من نجم بوليود شاروخان تعرضه لإصابة خطيرة أثناء تصوير مشهد حركة عنيف في فيلمه الجديد "كينغ" (King)، وأشار إلى أنه سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية لمتابعة طبية معتادة يقوم بها بشكل دوري.

وأوضح المصدر، لمواقع فنية، أن شاروخان موجود في الولايات المتحدة منذ الأسبوع الثاني من شهر يوليو/تموز الجاري، ومن المتوقع أن يعود نهاية الشهر لاستئناف التصوير، خاصة أن الإصابة ليست خطيرة، بل أشبه بإجهاد عضلي.

وأضاف أن النجم اعتاد طوال مسيرته على التعرّض لإصابات أثناء تنفيذ المشاهد الخطرة، ويبدو أن ما حدث مؤخرا نتيجة للإجهاد المتراكم. ولفت المصدر إلى أن فريق شاروخان قرر اتخاذ إجراءات احترازية لضمان حصوله على أفضل رعاية ممكنة في الخارج.

وأفادت التقارير بأن الأطباء نصحوا شاروخان بالحصول على راحة تامة لمدة شهر، ما أدى إلى توقف جدول تصوير الفيلم مؤقتا. وكانت مواقع التصوير، مثل "فيلم سيتي"، و"غولدن توباكو"، و"واي آر إف أستوديوز"، قد حجزت لتصوير مشاهد العمل خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، إلا أنه تم إلغاء هذه الحجوزات حتى إشعار آخر. ومن المنتظر أن يستأنف التصوير في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وجاء النفي بعد تقارير أفادت بتعرض الممثل البالغ من العمر 59 عاما لإصابة خلال تصوير أحد مشاهد الفيلم في أستوديو غولدن توباكو بمدينة مومباي الهندية، وسفره لتلقي رعاية طبية عاجلة هناك، وأن فريقه الخاص امتنع عن الكشف عن التفاصيل الدقيقة للإصابة.

في حين أشارت بعض المواقع الهندية إلى أن استئناف التصوير قد يتم في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل موعد عرض الفيلم الذي كان من المخطط طرحه في عام 2026.

ويضم فيلم "كينغ" الذي بدأ تصويره في مايو/أيار الماضي ويتولى إخراجه سيدهارت أناند نخبة من الممثلين، منهم سوهانا خان، ديبيكا بادوكون، أبهيشيك باتشان، جايديب أهلاوات، أنيل كابور، أرشد وارثي، وجاكي شروف.

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وآخر المنضمين إلى فريق العمل هي النجمة المتنوعة راني موخرجي التي ستؤدي دورا محوريا ومطولا كضيف شرف في الفيلم في دور والدة سوهانا خان التي يجسد شاروخان شخصية والدها زعيم العصابة ذي النفوذ الواسع في عالم الجريمة ويعمل على تعليمها البقاء في عالم تحكمه الصراعات.

وكانت آخر مشاركات شاروخان السينمائية قبل عامين، وتحديدًا في عام 2023، من خلال فيلم "باثان" (Pathaan).