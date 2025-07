"مهدد بالانقراض" يمثل فلسطين في فينيسيا ومخرجة تونسية ضمن لجنة الجوائز

يشارك الفيلم الفلسطيني "مهدد بالانقراض" (Coyotes) في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، المقرر إقامتها في الفترة بين 27 أغسطس/آب و6 سبتمبر/أيلول من العام الجاري.

يشارك الفيلم ضمن مسابقة "آفاق" للأفلام القصيرة، التي تتضمن 14 عملًا تُعرض للمرة الأولى عالميًا في مهرجان فينيسيا، من بينها فيلم واحد يُعرض خارج إطار المنافسة.

ويقوم ببطولة الفيلم الممثل الفلسطيني علي سليمان، إلى جانب ماريا زريق، يمنى مروان، وإسلام العوضي. وهو ثمرة إنتاج مشترك بين فلسطين، الأردن، فرنسا، والمملكة المتحدة.

يمتد الفيلم على مدار 20 دقيقة، يقدّم خلالها المخرج سعيد زاغة معالجة إنسانية تتناول قضايا العزلة والصراع والوجود في عالم يضجّ بالاضطراب، وذلك من خلال شخصيات عربية تجد نفسها في وضع استثنائي داخل بيئة غامضة تتصاعد فيها التوترات النفسية تدريجيًّا.

ضمن مسابقة "آفاق" للأفلام القصيرة، يشارك إلى جانب الفيلم الفلسطيني "مهدد بالانقراض" عدد من الأعمال العالمية المميزة، من بينها الفيلم الكوبي-الأميركي "نورهايمسوند" (Norheimsund) من إخراج آنا ألبيزار.

كما يتنافس الفيلم الأميركي "التباعد" (The Curfew) من توقيع المخرجة شهرزاد ماهر، إلى جانب فيلم الرسوم المتحركة التشيلي "ميريموندي" (Merrimundi) للمخرج نايلز عطالله.

وتتضمن المسابقة أيضًا فيلمًا آخر من فئة الرسوم المتحركة، هو "صلاة المانتيس" (Praying Mantis) من إخراج جو هسيه.

ومن فرنسا ينافس فيلم المخرج هوغو بيكر "خط الحياة" (The Lifline)، وفيلم "ما زلت أسمعها" (I Hear It Still) إخراج كونستانس بونور. والفيلم الإيطالي "كوشتا ماين، قسطنطينية خاصتي" (Kughta Mayn, My Constantinople) من إخراج نيكولو فولين.

ويعرض في آفاق الأفلام القصيرة الفيلم السويدي "بدون كيلي" (Without Kelly) إخراج لوفيسا سيرين .

وإنتاج مشترك ألمانيا، بلجيكا، الصين فيلم "تربة، ثقافة، نهر، شعب" (A Soil, A Cuture, A River, A People) للمخرج فيف لي. والفيلم الأرجنتيني "أصل العالم" (He Origin Of The World) من إخراج جازمين لوبيز.

وفيلم "غير متوفر" (Unavailable) من إخراج كيريلو زيملياني، وهو إنتاج مشترك أوكرانيا، فرنسا، بلجيكا، بلغاريا، هولندا. ومن نيوزيلندا يشارك فيلم "صخرة الأسد" (Lion Rock) من إخراج نيك مايو، بريسكا بوشيه.

وتضم المسابقة الفيلم النيجيري "القديس سيمون" (Saint Simone) من إخراج أولوبونمي أوجونسولا. إلى جانب الفيلم الإيطالي "روكيلي" (Rukeli) وهو فيلم رسوم متحركة يعرض خارج المنافسة.

وتم الإعلان عن لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة المخصصة للأعمال ذات الطابع التجريبي، وترأسها المخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو، الحائزة على السعفة الذهبية عن فيلمها "تيتانيوم" (Titane).

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرجة الأسترالية شانون ميرفي، والمخرج الأميركي راميل روس، والمخرج الإيطالي يوري أنكاراني، إلى جانب الناقد الأرجنتيني فيرناندو إنريكي خوان ليما.

كما أعلنت إدارة مهرجان فينسيا السينمائي عن تشكيل لجان التحكيم للدورة المرتقبة، حيث تضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج الإيراني محمد رسولوف الحاصل على جائزة مهرجان "كان" عن فيلمه "بذرة التين المقدس"، والمخرج الروماني كريستيان مونجيو الحائز على السعفة الذهبية عن فيلم "4 أشهر و3 أسابيع ويومان"، إلى جانب الممثلة والكاتبة البرازيلية فرناندا توريس، والمخرجة الإيطالية ماورا ديلبيرو، والممثلة الصينية تشاو تاو، والمخرج الفرنسي ستيفان بريرزيه. ويرأس لجنة التحكيم المخرج الأميركي ألكسندر باين.

وضمن لجنة تحكيم جائزة "لويجي دي لورنتيس" لأفضل عمل أول المخرجة والمنتجة الفرنسية التونسية إريج السحيري إلى جانب المخرج الإيطالي سيلفيو سولديني، وتترأس اللجنة المخرجة شارلوت ويلز.