أنغام تفتتح مهرجان العلمين بعد تجاوز أزمتها الصحية

مع انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين مساء الجمعة 18 يوليو/تموز، تصدرت المطربة المصرية أنغام محركات البحث تزامنا مع إحيائها حفل الافتتاح الذي يُعد من أبرز فعاليات المهرجان هذا العام.

وقد جاء ذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي أحاط بالحفل منذ الإعلان عنه، لا سيما بعد الكشف عن الشروط الخاصة بالحضور، والتي شملت إغلاق البوابات عند الساعة الثامنة مساء، منع دخول الأطفال، والتشديد على ضرورة إبراز التذكرة الورقية وعدم الاكتفاء بالنسخة الإلكترونية.



وتعود أنغام إلى الغناء من جديد من خلال هذا الحفل الذي يقوده المايسترو هاني فرحات، وذلك بعد إعلانها قبل أسابيع عن تعرضها لأزمة صحية استدعت دخولها المستشفى، حيث طالبت وقتها بعدم الزج باسمها في أي خلافات تتعلق بالمطربة شيرين عبد الوهاب، على خلفية الأزمة التي رافقت حفل الأخيرة في مهرجان موازين، وأعربت عن غضبها من اتهامها بالمسؤولية وراء الهجوم الذي طال حفل شيرين الأخير وقالت إنها ترقد في المستشفى بعد أزمة صحية تعرضت لها وبحاجة إلى فترة من العلاج وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي.

مشاركة متنوعة

تشهد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين، التي تُقام في مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 18 يوليو/تموز حتى 29 أغسطس/آب، حضورًا لافتًا لنجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

ومن أبرز المشاركين النجم عمرو دياب، الذي يحيي حفله المنتظر في الأول من أغسطس/آب، بينما يقدم الفنان الكبير محمد منير مجموعة من أشهر أغانيه الكلاسيكية، مثل "حدوتة مصرية"، "مساكن شعبية"، "لما النسيم"، و"الليلة يا سمرا".

كما يسجل المهرجان أول ظهور فني للمطرب السوري الشامي في مصر، حيث يشارك في حفل الفنان تامر حسني، المقرر إقامته في 25 يوليو/تموز، بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في أغنية "ملكة جمال الكون".

إعلان

كما يشارك في المهرجان عدد من المطربين مثل أصالة، رامي جمال، تامر عاشور، الرابر ويجز، مروان بابلو، وفرقة كايروكي التي تحيي حفل الختام.