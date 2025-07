"بعد 28 عاما".. عودة سينمائية مختلفة إلى عالم الزومبي

يتجاوز فيلم "بعد 28 عامًا" (28Years Later) التكرار النمطي المعتاد في أفلام الزومبي، ليقدّم قصة نضج غنية بالتأملات الوجودية والعاطفية، مدعومة برؤية بصرية مذهلة. في عالم ما بعد الكارثة، لا يسيطر الفيروس وحده على المشهد، بل تحضر الأساطير والانهيارات النفسية كمحركات أساسية للسرد، ما يجعل من الفيلم تجربة سينمائية نابضة بالحيوية ومفعمة بالحزن.

في زمن طغت فيه الأفلام المعادة والنسخ الحية من الرسوم المتحركة الكلاسيكية، باتت مفاجآت السينما نادرة، وصار كثير من الأعمال أقرب إلى "الوجبات السريعة" التي لا تشبع. ورغم أن هذا الفيلم يكمل سلسلة بدأت عام 2002 بـ"بعد 28 يوما"، ثم "بعد 28 أسبوعا" في 2007، فقد نجح المخرج داني بويل في إعادة إحياء السلسلة بروح جديدة، فقدم عملاً جريئًا وغريبًا، لا يخلو من صدمة مدروسة توقظ الحواس وتخاطب العمق.

يذكر أن بويل عاد بهذا الجزء للتعاون مع الكاتب أليكس غارلاند والمصور أنتوني دود مانتل الذين شاركهما صناعة الجزء الأول، كذلك يعود كيليان مورفي بطل الجزء نفسه كمنتج تنفيذي هذه المرة.

ومع أن فكرة تقديم جزء ثالث ظلت مطروحة قرابت عقدين لكن المنتج أندرو ماكدونالد لم يستعد حقوق الفيلم الأصلى سوى العام الماضي، وسرعان ما أبرم اتفاقا مع سوني بيكتشرز لتقديم الجزء الحالي على أن يكون بداية ثلاثية جديدة سيصدر الجزء الثاني منها عام 2026 بعنوان "بعد 28 عاما: معبد العظام".

I just got back home from watching '28 Years Later' and guys straight up, I love this movie. We got a banger. This is a film that is about reminding humanity that we are not defined by what the world thinks of us. We are defined by who we choose to be. pic.twitter.com/tAjP7fRSzE

— Bradley (@BradleyTKlaus) July 9, 2025