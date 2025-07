"نوناس".. حين يطهى الحنين على نار هادئة بلمسة عائلية

مع تسارع الإيقاعات وطغيان الحداثة على التفاصيل الصغيرة للحياة، يظهر فيلم "نوناس" (Nonnas) أو"الجدات" حالة سينمائية استثنائية تنحاز للتأمل. ويقدم هذا العمل وصفة سينمائية بسيطة لكنها مشبعة، تستحضر الحنين وتستند إلى قصص واقعية.

إنه عمل بسيط لكن كاف، هكذا يمكن وصف "نوناس" الذي طرح عبر منصة نتفليكس مؤخرا، وأعاد إلى أذهان مشاهديه أجواء أفلام الثمانينيات والتسعينيات المرحة الخفيفة، حيث نوعية الأفلام التي تشكل خيارا سهلا للعائلات ويمكن مشاهدتها أكثر من مرة، أفلام لا تهتم بالتقنيات والمظاهر البراقة بقدر ما تركز على العلاقات التي تشكل وجدان المشاهدين.

من منا لم يختبر الفقد وينهشه وجع رحيل الأحباء؟ تماما مثل جو/فينس فون الذي نشأ في أسرة إيطالية أميركية وفقد والدته لتوه وسبقه رحيل جدته، الأمر الذي يضعه تحت وطأة حالة نفسية متردية ويشعره بالضياع والوحدة، ويضطره للتساؤل كيف عساه أن يخرج من هذا الحزن العميق؟

وبسبب شغفهما الدائم بالطبخ، مما جعله يمثل إحدى ركائز علاقتهم الأسرية، حيث الحب الأصيل والأكل النابع من القلب، يقرر المخاطرة بمدخراته ويفتح مطعما صغيرا يعتمد بالأساس على وصفات الجدات، على أمل إعادة إحياء الشعور بالارتياح والمحبة الذي طالما اعتراه عبر الوجبات التي تربى عليها.

وفي سبيل ذلك، ينشر إعلانا لتعيين جدات حقيقيات أو نساء كبيرات بالعمر يعرفن كيف يحضرن الطعام بمزيج متساو من الحب والملح، ويحترفن طهي الوصفات التقليدية التي يستحضرن بها الأسلاف، ليصبح الطعام مثل إرث ثمين، في حين تنشأ بينهم علاقة سرعان ما تصبح العمود الفقري لذاك المشروع الشخصي جدا ويجمعهم كافة الحب والفقدان ورحلة التعافي المشتركة.

بحساسية مرهفة يسلط "نوناس" الضوء على علاقة الرجل بأمه وما بها من هشاشة مفرطة، تلك العلاقة التي لم يجر تناولها بوفرة في الحبكات من قبل، كذلك يؤكد ضرورة التمسك بالتقاليد سواء كانت إرثا ثقافيا أو حتى طعاما.

ورغم أن العمل لم يصل إلى مستوى أفلام الطبخ ذات المستوى الرفيع مثل "تشوكليت" و"جولي وجوليا" و"طعم الأشياء" التي جاءت غنية بالتفاصيل الثرية شديدة الدقة في ما يخص تحضير الوصفات، لكنه حافظ على القدر الأدنى من الحميمية.

خاصة وأنه مستوحى من قصة حقيقية وتحديدا حياة جودي سكارافيلا التي افتتحت مطعم إينوتيكا ماريا في جزيرة ستاتن عام 2007 بعد وفاة والدتها، معتمدة على مجموعة من الجدات غالبيتهن من إيطاليا لطهي أطباق موروثة، وسرعان ما جذب المطعم النقاد والزبائن، ومع الوقت أضيف إليهن جدات أخريات من فرنسا والإكوادور وبنغلاديش وسوريا، ولا يزال المطعم حتى الآن مقصد الزبائن من كل صوب بعد مرور ما يقارب عقدين.

Just finished Nonnas on Netflix and now I miss my grandma, her hugs, her cooking, and the way she guilted me into eating a second plate , good movie to watch . pic.twitter.com/VodwX2KT3x

— Khalid Alhashmi | خالد (@TrojanSouls) June 20, 2025