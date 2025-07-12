عودة فنية.. شيرين وفضل شاكر يجتمعان مجددا بعد 20 عاما

تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد تداول أخبار عن لقائها الفنان فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، بهدف تسجيل "دويتو غنائي" جديد بعنوان "حدوتة".

وكانت شيرين قد وصلت إلى لبنان مطلع يوليو/تموز الجاري، وتقدمت بطلب رسمي للسماح لها بدخول المخيم رغم صعوبة الإجراءات.

وتعززت أنباء عن حصولها على التصريح الأمني اللازم ودخول المخيم خلال الساعات الماضية، بعد منشور مقتضب للكاتبة والملحنة جمانة جمال عبر منصة إكس، كتبت فيه: "ظبطت" مرفق بعلامة النصر، وهو ما اعتبره المتابعون إشارة واضحة إلى نجاح اللقاء لتسجيل الأغنية، التي كتبتها ولحنتها جمانة جمال، ووزعها موسيقيًا حسام صعبي.

والأغنية باللهجة المصرية ويعمل على إخراجها محمود رمزي، ومن المقرر طرحها نهاية يوليو/تموز الجاري.

ظبطت 😉✌️ — jumana jamal جمانه جمال (@jumanajamal9) July 10, 2025

وكانت شيرين قد واجهت خلال الأيام الماضية رفضا من الجهات الأمنية لدخول المخيم، وهو ما علق عليه نقيب المهن الموسيقية في لبنان فريد بوسعيد، مشيرا إلى أن وجودها في لبنان يهدف إلى الزيارة وليس العمل، حسب ما ذكره في تصريح لأحد المواقع المحلية في مصر.

وكان الفنان فضل شاكر قد أصدر بيانا رسميا عبر مكتبه الإعلامي، علق فيه على ما تعرض له خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد الأنباء التي تحدثت عن منع الفنانة شيرين عبد الوهاب من لقائه داخل مخيم عين الحلوة في بداية الأمر.

وأوضح البيان أن فضل شاكر لم يكن صادرا بحقه أي حكم قضائي قبل دخوله المخيم، وأنه اضطر للانتقال إلى هناك هربا من تهديدات بالقتل، لكن ما إن دخل حتى بدأت تصدر بحقه وثائق وأحكام وصفها بأنها "غير مبررة قانونيا".

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وقال فضل شاكر في البيان: "أنا بريء، والقضاء أصدر حكما غيابيا ببراءتي من المشاركة في القتال مع الجيش، والحكم منشور على وسائل الإعلام".

وطالب شاكر الجهات المعنية بالتعامل مع قضيته بوصفه مواطنا عاديا، بعيدا عن أي أبعاد سياسية، معتبرا أن ذلك كفيل بحل 99% من المشكلة، مشيرا إلى أنه تعرض للظلم لأكثر من 13 عاما بسبب اتهامات هدفها التضييق عليه ومحاولة إنهاء مسيرته الفنية.

واختتم فضل شاكر بيانه بالتأكيد على تمسكه بالفن، داعيا جمهوره إلى انتظار أعماله المقبلة، مشيرا إلى أنه لن يتوقف عن الغناء، وأنه مستمر بفضل الدعم الذي يلقاه من جمهوره.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تلتقي فيها شيرين عبد الوهاب الفنان فضل شاكر داخل مخيم عين الحلوة، إذ سبق أن زارته قبل أكثر من عامين من دون الحصول على تصريح مسبق، مما أدى إلى أزمة أثارت جدلا واسعا حينها، واضطرت شيرين للخضوع للتحقيق أمام الجهات المختصة في لبنان، إلى جانب زوجها آنذاك الفنان حسام حبيب الذي رافقها في تلك الزيارة.

وخلال التحقيق، أكدت شيرين أنها لم تكن على علم بضرورة استخراج تصريح رسمي قبل دخول المخيم.

العمل الغنائي المرتقب يعيد الثنائي شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر مجددا منذ قدما سويا دويتو "كل عام وأنت حبيبي" الذي صدر عام 2004، والأغنية من كلمات عبد الله الهاشمي ولحن مروان خوري، وتركت الأغنية بصمة قوية في مشوارهما الفني، مما يجعل العودة المرتقبة بينهما حدثا فنيا لافتا، خاصة بعد كل هذه السنوات.