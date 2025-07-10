رحيل المخرج المصري سامح عبد العزيز.. صاحب البصمة الشعبية في السينما والدراما

ودّع الوسط الفني المصري المخرج سامح عبد العزيز، الذي توفي عن عمر يناهز 49 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة خلال الأيام الماضية.

وكان الراحل قد دخل إلى المستشفى إثر إصابته بعدوى فيروسية، قبل أن تتدهور حالته بشكل مفاجئ في الساعات الأخيرة، ليرحل صباح اليوم الخميس.

وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين وأصدقائه المقربين. وكان من بين الحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، والفنانة روبي، التي ارتبط بها المخرج الراحل سابقا، إلى جانب كل من محمد هنيدي، وسلوى عثمان، وريهام حجاج، وأحمد السعدني، وعمر السعيد، وأحمد خالد صالح، وعدد من الفنانين.

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على نعي المخرج الراحل سامح عبد العزيز، وكان من بينهم الفنانة روبي، التي نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة له وعلقت قائلة:

"إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى المخرج الكبير سامح عبد العزيز، اللهم ارحمه واغفر له، واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد".

ونعته الفنانة يسرا، ووصفت رحيله بأنه مفجع ومحزن، مشيرة إلى أنه كان صديقا عزيزا ومخرجا موهوبا، ودعت له بالرحمة ولأسرته ومحبيه بالصبر، كما اعتذرت عن عدم حضور الجنازة نظرا لوجودها خارج مصر.

وأعرب عدد من الفنانين عن حزنهم العميق لرحيل عبد العزيز، ومن بينهم الفنانة عبير صبري التي استرجعت ذكرياتها في عدد من الأعمال التي جمعتهما، مثل "خيانة عهد"، و"يوتيرن"، و"جميلة"، و"ليلة العيد"، مشيرة إلى النجاحات الكبيرة التي حققاها معًا. واختتمت نعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يكون مثواه الجنة.

ومن خلال خاصية القصص المصورة على إنستغرام نشر الممثل أحمد السعدني صورة المخرج الراحل وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، طيبة القلب وخفة الدم، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون".

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ونعت الفنانة ريهام حجاج المخرج سامح عبد العزيز، الذي أخرج لها مسلسلي "جميلة" و"صدفة"، معبرة عن حزنها الشديد لرحيله، وكتبت عبر حسابها:

"رحيله مؤلم.. كانت روحه طيبة ونقية، ولم تحتمل قسوة هذا العالم. أدعو الجميع لقراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وكتبت الفنانة هند صبري عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على إنستغرام: "خبر صادم ومحزن رحمه الله عليه وأسأل الله أن يلهم كل أحبائه الصبر ويجعل مثواه الجنة".

الفنان الكوميدي محمد هنيدي، الذي شارك في تشييع جنازة المخرج الراحل، كتب عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي "ربنا يرحمك يا صديقي ويصبرنا على فراقك".

يذكر أن آخر الأعمال التي جمعت هنيدي بسامح عبد العزيز كان مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي عرض في رمضان الماضي.

يُعد سامح عبد العزيز، المولود في القاهرة عام 1976، من أبرز المخرجين الذين تركوا بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية خلال العقدين الأخيرين.

بدأ مشواره الفني في التلفزيون المصري بإخراج عدد من البرامج والأغاني المصورة، قبل أن يتجه إلى السينما في عام 2005 بفيلمه الأول "درس خصوصي".

وجاءت انطلاقته الحقيقية مع أفلام مثل "كباريه" و"الفرح"، التي رسّخت مكانته كمخرج ذي رؤية واقعية، يتقن إدارة الممثلين، ويبرع في تقديم الأعمال ذات الطابع الشعبي. وحقق نجاحا جماهيريا واسعا في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "رمضان كريم"، الذي شكّل علامة فارقة في مسيرته.

وضم رصيده السينمائي أيضا عددا من الأعمال البارزة، من بينها "أحلام الفتى الطايش"، "أسد وأربع قطط"، "تيتة رهيبة"، "تتح"، "حلاوة روح"، إلى جانب فيلمه الأخير "الدشاش"، الذي عرض في السينمات مطلع هذا العام، من بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي.

وفي مجال الدراما التلفزيونية، أخرج سامح عبد العزيز مجموعة من المسلسلات الناجحة، منها "الحارة"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "فيفا أطاطا"، "بين السرايات"، "رمضان كريم"، "أرض النفاق"، "زي الشمس"، "خيانة عهد"، "حرب أهلية"، "يوتيرن"، "أنا وهي"، "جميلة"، و"صدفة".

وكان آخر أعماله مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي، والذي عرض في موسم رمضان الماضي.