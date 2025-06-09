"وارنر براذرز ديسكفري" تنقسم إلى شركتين وتفصل خدمات بثها

أعلنت شركة "وارنر براذرز ديسكفري" عن انقسامها إلى شركتين عامتين بحلول العام المقبل، مما سيؤدي إلى فصل شبكاتها التلفزيونية عن خدمات البث الخاصة بها.

وقالت "وارنر براذرز ديسكفري"، اليوم الاثنين، إن أعمالها ستنقسم إلى شركتين، الأولى هي شركة "ستريمينغ آند ستوديوز" التي ستشمل "وارنر براذرز تيليفيجن"، ومجموعة "وارنر براذرز موشن بيكتشر"، وأستوديوهات دي سي، و"إتش بي أو"، و"إتش بي أو ماكس"، بالإضافة إلى مكتبات الأفلام والمسلسلات التابعة لها.

وأضافت "وارنر براذرز ديسكفري" أن الشركة الثانية "غلوبال نيتووركس" ستضم شبكة "سي إن إن"، و"تي إن تي سبورتس" في الولايات المتحدة، وقنوات "ديسكفري"، التي تعد أهم القنوات المجانية في جميع أنحاء أوروبا، بالإضافة إلى المنتجات الرقمية مثل خدمة البث "ديسكفري بلس" ومنصة "بليتشر ريبورت".

وسيشغل الرئيس التنفيذي لشركة "وارنر براذرز ديسكفري"، ديفيد زاسلاف، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "ستريمينغ آند ستوديوز"، فيما سيشغل المدير المالي لشركة وارنر براذرز ديسكفري، جونار فيدينفيلس، منصب الرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال نيتووركس". وسيستمر كلاهما في منصبه الحالي حتى تتم عملية الفصل.

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وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 9% قبل افتتاح السوق.

وقال زاسلاف، في بيان، "من خلال العمل كشركتين منفصلتين ومتطورتين في المستقبل، فإننا نمنح هاتين العلامتين التجاريتين الرائدتين التركيز بشكل أكبر ومرونة إستراتيجية تحتاجانهما للتنافس بأقصى فعالية في ظل المشهد الإعلامي المتطور اليوم".

ومن المتوقع إتمام عملية الانقسام بحلول منتصف العام المقبل، لكنها لا تزال بحاجة إلى الموافقة النهائية من مجلس إدارة "وارنر براذرز ديسكفري".