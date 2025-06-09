نتفليكس تدخل أفريقيا الفرانكفونية عبر شراكة مع كنال بلس

أعلنت شركتا كنال بلس ونتفليكس عن توسيع شراكتهما الإستراتيجية لتشمل القارة الأفريقية، في خطوة تهدف إلى "تعزيز وصول المشتركين في أفريقيا الفرانكفونية إلى محتوى ترفيهي عالمي المستوى". وتأتي هذه الخطوة بعد شراكة ناجحة انطلقت عام 2019 في فرنسا وبولندا.

وبموجب الاتفاق الجديد، تصبح كنال بلس، التي تقدم حاليا أكثر من 400 قناة تلفزيونية، بينها 28 قناة مخصصة للقارة الأفريقية، أول مزوّد للخدمات الإعلامية يدمج محتوى نتفليكس ضمن باقاته في 24 بلدا من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الناطقة بالفرنسية، وهو ما يُعد تطورًا نوعيًا في المشهد الإعلامي الإقليمي من حيث تنوع العروض وسهولة الوصول إلى المحتوى.

اتفاقية توزيع في المنطقة

تُعد هذه الاتفاقية أول شراكة توزيع رسمية لنتفليكس في منطقة أفريقيا الفرانكفونية، حيث تعتمد الشركة الأميركية على الحضور التاريخي والبنية التحتية الواسعة لكنال بلس لتوسيع انتشارها.

وفي المقابل، تسعى كنال بلس إلى تعزيز مكانتها كأكبر موفر عالمي لتجميع المحتوى، من خلال إتاحة عروض المنصة الرقمية الرائدة ضمن باقاتها.

تجدر الإشارة إلى أن كنال بلس تأسست قبل 40 عاما وأصبحت مجموعة إعلامية عالمية تضم نحو 26.9 مليون مشترك في أكثر من 50 دولة.

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أما نتفليكس، فهي من أكبر منصات الترفيه الرقمي في العالم، مع أكثر من 300 مليون مستخدم مدفوع في 190 دولة، وتوفر مكتبة واسعة من الأفلام والمسلسلات والألعاب بعدة لغات.