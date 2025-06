من الشاطئ إلى الجبل.. أفلام تأخذك في إجازة دون أن تغادر الأريكة

لطالما كانت الإجازات محورا بارزا في الأعمال السينمائية، إذ توفر خلفية مثالية للهروب من رتابة الحياة اليومية، والسعي لاكتشاف الذات، والانخراط في مغامرات غير متوقعة. وقد استفاد صناع الأفلام من هذا الإطار الزمني لتقديم حكايات تمزج بين الكوميديا والرومانسية والدراما، وأحيانا التشويق، مما منح "الإجازة" بعدا دراميا غنيا بالدلالات والتناقضات.

ومع حلول إجازة العيد الطويلة، نسلط في هذا التقرير الضوء على أبرز الأفلام التي اتخذت من الإجازة محورا رئيسيا في سردها، ونستعرض كيف انعكست هذه التجارب على حياة أبطالها.

إذا كنتم من محبي روايات أغاثا كريستي أو من عشاق أفلام الجريمة ذات الطابع البوليسي الممزوج بروح الكوميديا، ننصحكم بمشاهدة فيلم "البصلة الزجاجية: أخرجوا السكاكين"، وهو الجزء الثاني من سلسلة "أخرجوا السكاكين" من بطولة دانيال كريغ.

الفيلم من إخراج رايان جونسون، ويدور حول 5 أشخاص يتلقون دعوة من ملياردير صديق لهم لقضاء عطلة في جزيرته الخاصة في اليونان. لكن سرعان ما تنقلب الأجواء حين تقع جريمة قتل، ويتبيّن أن لدى كل واحد من الضيوف دافعا محتملا لارتكاب الجريمة. وهنا تبدأ مهمة المحقق الشهير بينوا بلانك، الذي يسعى لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية القاتل.

ينتمي الفيلم إلى فئة الأعمال الذكية والمسلية التي تتطلب من المشاهد التركيز والانتباه في كل مشهد، في محاولة لمجاراة المحقق وحل اللغز قبله. ويُحسب للفيلم استخدامه المميز للمونتاج كأداة سردية فاعلة، أضفت بعدًا جماليًا وتشويقًا إضافيًا على مجريات الأحداث.

Knives Out Glass Onion is a masterpiece. Dwells on so many themes about “intellectuals” and some even passed on from the previous film and pulls it off so well. Brilliantly acted and just smack dab fun, definitely one of my favourite movies of the year pic.twitter.com/gCu6L9vulT

من الأقوى؟ هذا السؤال حاول أن يجيب عليه صانعو فيلم "مثلث الحزن" بطريقة غير تقليدية عبر الولوج إلى عالم الكوميديا السوداء، حيث تأخذنا الأحداث في رحلة غريبة تبدأ بعالم عروض الأزياء السطحي مرورا برحلة بحرية فاخرة تضم نخبة من الأثرياء، قبل أن ينتهي الأمر بكارثة تودي بالأبطال إلى جزيرة معزولة.

وحينها تتبدل موازين القوى، ويجد المشاهد نفسه مجبرا على إعادة النظر في بعض المفاهيم الأخلاقية وسط تساؤلات عن الأولويات بين النجاة والمال والسلطة والجمال.

امتاز العمل بالكتابة الذكية، والفكاهة الضمنية، مع البناء السردي غير الخطّي وأداء الممثلين المتقن، ورغم طول الفيلم، فإن إيقاعه يظل مثيرا بفضل تناقضاته الجريئة وطبعه الساخر.

LOOK: TBA Studios unveils the official Philippine poster of the satirical black comedy film, “Triangle of Sadness” written and directed by Palme d’Or winner, Ruben Östlund.

Shoutout to Justin Besana for creating this awesome PH poster! ❤️ pic.twitter.com/QOWfbcQv0M

— TBA Studios (@TBAStudiosPH) October 27, 2022