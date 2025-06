"ليلو أند ستيتش" يتفوّق على "جون ويك" و"مهمة مستحيلة" ويتصدر للأسبوع الثالث

واصل فيلم "ليلو أند ستيتش" (Lilo & Stitch)، النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذي أنتجته "ديزني" عام 2002، تصدُّره شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث تواليا، محققا إيرادات قدرها 32.5 مليون دولار، بحسب تقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

يروي الفيلم، من بطولة مايا كيالوها، قصة الطفلة الهوائية اليتيمة "ليلو"، التي تلتقي بمخلوق فضائي مدمّر يدعى "ستيتش"، يتنكر على هيئة كلب أزرق كثيف الوبر، وقد تم تصميمه بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وجاء في المركز الثاني فيلم "باليرينا: من عالم جون ويك" (Ballerina: From the World of John Wick) مع انطلاقة بلغت 25 مليون دولار في أسبوعه الأول. وتؤدي آنا دي أرماس دور راقصة تتحول إلى قاتلة مأجورة، ويشاركها في البطولة أنجيليكا هيوستن، مع ظهور خاص للنجم كيانو ريفز.

ورغم انتماء الفيلم إلى سلسلة ناجحة، اعتبرت شركة "إنترتينمنت ريسيرش" أن الأداء "ضعيف نسبيا" مقارنة بالجزء الرابع من السلسلة الذي جمع أكثر من 73 مليون دولار في أسبوعه الأول عام 2023.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الجزء الأخير من سلسلة "مهمة: مستحيلة – الحساب النهائي" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) من بطولة توم كروز، الذي جمع 15 مليون دولار في ثالث أسبوع عرض.

إعلان

وفي المركز الرابع، جاء فيلم "كاراتيه كيد: ليدجندز" (Karate Kid: Legends) من إنتاج "سوني" وبطولة جاكي شان، بإيرادات بلغت 8.7 ملايين دولار.

وتراجع فيلم الرعب "فاينل ديستينيشن: بلودلاينز" (Final Destination: Bloodlines) إلى المركز الخامس محققا 6.5 ملايين دولار، بعد تصدّره سابقا ترتيب الإيرادات.

وفيما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في أميركا الشمالية: