شيرين عبد الوهاب وماجدة الرومي تختتمان مهرجان "موازين" 2025

أعلنت إدارة مهرجان موازين إيقاعات العالم في المغرب عن إحياء المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب حفل ختام الدورة التاسعة عشرة، في 28 يونيو/حزيران الجاري، على منصة النهضة بالعاصمة الرباط.

ويأتي الحفل بعد غياب شيرين عن المهرجان منذ مشاركتها الأخيرة في الدورة الخامسة عشرة عام 2016، ما يضفي طابعا خاصا على عودتها إلى واحد من أبرز المهرجانات الغنائية في العالم العربي.

أعادت الصفحة الرسمية لمهرجان "موازين – إيقاعات العالم" التأكيد على مشاركة الفنانة شيرين عبد الوهاب في الحفل الختامي لهذا العام، مشيرة إلى أنها ستطل على جمهورها في أمسية استثنائية، يرافقها فيها المايسترو مدحت خميس بفرقة موسيقية حية، في حفل طال انتظاره من عشاق صوتها والطرب العربي الأصيل.

وإلى جانب شيرين عبد الوهاب تختتم ماجدة الرومي حفلات موازين، حيث سبق وأعلن المهرجان عن حفل غنائي للمطربة اللبنانية في 28 يونيو/حريزان الحالي على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس.

مشاركة مصرية لافتة

تحضر الأصوات المصرية بقوة في دورة هذا العام من مهرجان موازين، حيث تشارك الفنانة كارمن سليمان ضمن حفلات الافتتاح للمهرجان الفني المرتقب، كما تنضم الفنانة روبي إلى قائمة المشاركين، إذ تقدم حفلا غنائيا في اليوم الأول من المهرجان، مساء الجمعة 20 يونيو/حريزان.

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كما يشارك أيضا كل من تامر عاشور ومحمد حماقي، في إطار برنامج فني متنوع يستضيف نخبة من أبرز نجوم الموسيقى في العالم العربي.

حضور عربي وعالمي

تشهد الدورة التاسعة عشرة من مهرجان موازين – إيقاعات العالم هذا العام توليفة فنية مميزة تجمع بين نجوم الغناء العربي والأسماء العالمية، في برنامج موسيقي وثقافي يمتد من 20 إلى 28 يونيو/حزيران.

ويشارك في المهرجان نخبة من نجوم الطرب العربي، من بينهم: راغب علامة، نانسي عجرم، وائل جسار، ديانا حداد، وميريام فارس، ما يعكس تنوع الذائقة الغنائية في البرنامج العربي.

أما على الساحة الدولية، فيحضر المهرجان النجم العالمي ويل سميث في عرض غنائي خاص، إلى جانب نجم الراب الأميركي 50 سنتا (50 Cent)، كما يشارك الفنان السنغالي شيخ لو ممثلا عن القارة الأفريقية، وسط حضور لافت لأصوات من أميركا اللاتينية وأوروبا.

ولا يقتصر المهرجان على الحفلات الموسيقية، بل يتضمن أيضًا أنشطة فنية وثقافية، منها معارض فنية يشارك فيها فنانون مغاربة ودوليون، تقدم أعمالًا تمزج بين الحداثة والهوية الثقافية، مما يجعل من موازين منصة متعددة الأبعاد للاحتفاء بالفن في مختلف صوره.