ما بين القلاع التاريخية والفنادق الفاخرة.. ميزانيات ضخمة لحفلات زفاف المشاهير

لطالما ارتبطت حفلات الزفاف الفاخرة بالطبقات الثرية والملكية، حيث شكّلت العائلة الملكية البريطانية نموذجا في هذا النوع من الاحتفالات التي يتابعها الملايين حول العالم. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، حفل زفاف الملك تشارلز الثالث (وكان وليا للعهد) والأميرة الراحلة ديانا عام 1981، الذي بلغت تكلفته آنذاك نحو 48 مليون دولار، أي ما يعادل 156 مليونا بعد احتساب معدلات التضخم العالمية حتى عام 2024.

ولم تكن هذه المظاهر حكرا على الجيل القديم، بل انتقلت إلى الجيل الجديد من العائلة المالكة، إذ تجاوزت تكلفة زفاف الأمير هاري والممثلة السابقة ميغان ماركل عام 2018 حاجز 42 مليون دولار، ذهبت منها نسبة 94% إلى تكاليف التأمين، وفق ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

غير أن هذا الزفاف لم يكن مجرد احتفال خاص، بل كان له أثر اقتصادي ملموس على المملكة المتحدة، إذ نشّط قطاعات مثل السياحة والموضة والإعلان، وأسهم في ضخ نحو مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، حسب تقارير شركة "براند فاينانس".

ومع صعود منصات التواصل الاجتماعي، تغيّرت دوافع بعض النجوم لإقامة حفلات زفاف فاخرة. إذ باتت تلك الاحتفالات أداة تسويقية تروّج لصورهم وتزيد من شهرتهم العالمية، إلى جانب محاولة البعض الحفاظ على خصوصيتهم بفرض السرية على الحفل، مما يرفع من تكلفة التأمين والاستضافة.

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وفيما يلي، نستعرض أبرز حفلات الزفاف الباذخة التي أقامها المشاهير في العصر الحديث:

جوردان وبرييتو – 14.6 مليون دولار

عام 2013، احتفل نجم كرة السلة العالمي مايكل جوردان بزواجه من عارضة الأزياء الكوبية إيفيت برييتو داخل خيمة ضخمة بلغت مساحتها 40 ألف قدم مربع، وأُقيمت في نادي "بيرز كلوب" بولاية فلوريدا، وهي واحدة من أكبر المساحات المخصصة للأعراس في العالم.

وشهد الحفل حضور نحو 300 شخصية من كبار الضيوف، وكان من بين فقرات الترفيه المغني الأميركي أشر، وفرقة "ذا سول" المؤلفة من 18 عازفا، إلى جانب عروض موسيقية أخرى متنوعة، جعلت من الزفاف حديث الصحافة العالمية.

كلوني وأمل – 6.7 ملايين دولار

رغم السرية التامة التي فرضها النجم الهوليودي جورج كلوني وزوجته المحامية اللبنانية البريطانية أمل علم الدين -على مراسم زفافهما الذي أُقيم في مدينة فينيسيا الإيطالية عام 2014- فإن الحفل بقي في دائرة اهتمام الإعلام لسنوات.

وقد استأجر الثنائي فندق "أمان كانال غراندي" التاريخي بالكامل لإقامة ضيوفهما الذين بلغ عددهم 100 شخص، وكان من بينهم الممثل مات ديمون، والممثلة إميلي بلانت، وعارضة الأزياء سيندي كروفورد. كما تألقت العروس بفستان زفاف من تصميم الأميركي الراحل أوسكار دي لارينتا الذي تحوّل لاحقا إلى قطعة أيقونية لا تُقدّر بثمن.

كروز وهولمز – 4.4 ملايين دولار

عام 2006، اختار النجم الأميركي توم كروز وزوجته السابقة كاتي هولمز قلعة أوديسكالكي التاريخية في إيطاليا مكانا لحفل زفافهما، والذي أحاطته إجراءات أمنية مشددة، شملت حظر تحليق الطائرات فوق الموقع، منعا لتسريب أي صورة إلى وسائل الإعلام.

وزُيّنت القلعة بأنواع نادرة من الورود المستوردة من فرنسا وهولندا، وارتدى طاقم الضيافة والخدم بدلات مصممة خصيصا من دار جورجيو أرماني. كما تحمّل العروسان مصاريف نقل وإقامة الضيوف في مدينة روما.

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مانجانيلو وفيرغارا – 4.3 ملايين دولار

في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، احتفل الثنائي الفني جو مانجانيلو ونجمة مسلسل "مودرن فاميلي" (Modern Family) صوفيا فيرغارا بزفافهما في منتجع "ذا بريكرز" بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، بحضور نحو 400 ضيف.

وأحيا الحفل المغني الأميركي بيتبول، بينما استحوذ فستان زفاف العروس على اهتمام المتابعين، حيث صمّمه اللبناني زهير مراد باستخدام تطريزات ثلاثية الأبعاد كانت آنذاك من الابتكارات الجديدة في عالم الأزياء.

ويست وكاردشيان – 4.1 ملايين دولار

عُقد زفاف مغني الراب الأميركي كانييه ويست ونجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان عام 2014 داخل قلعة "فورت دي بلفيدير" الإيطالية التاريخية، والتي زُيّنت جدرانها بالزهور النادرة، واحتضنت طاولة استقبال بطول 224 قدما، بحضور نحو 300 ضيف.

وارتدت كاردشيان فستان زفاف من دار جيفنشي قُدّر ثمنه بـ490 ألف دولار، ودخلت الحفل على أنغام المغني الأوبرالي أندريا بوتشيلي، مع فقرة غنائية قدّمها جون ليجند. وسبق الحفل حفل عشاء فاخر في قصر فرساي بفرنسا، بمشاركة الفنانة لانا ديل راي.

جوناس وشوبرا – 3.2 ملايين دولار

شهدت نهاية عام 2018 إقامة حفل زفاف الفنان الأميركي نيك جوناس والممثلة الهندية بريانكا شوبرا في قصر تاج محل الأيقوني في الهند، والذي جرى تأجيره مقابل 461 ألف دولار. كما تم إنفاق نحو 282 ألف دولار على الزينة، في حين بلغت أجور المصورين المكلفين بتوثيق الحفل 42 ألف دولار.

وتمت استضافة نحو 200 ضيف من مختلف دول العالم، وقدرت وسائل الإعلام تكلفة فستان العروس بمليوني دولار، حيث تولت دار الأزياء الأميركية رالف لورين تصميمه، ليُصنف ضمن أغلى فساتين الزفاف في التاريخ.

ولم يكن الأثر مقتصرا على الزفاف، إذ ساهم الحدث في تعزيز شهرة شوبرا داخل أوساط هوليود، وفتح لها باب التعاون مع أبرز دور الأزياء والمجوهرات العالمية.

ريتشي ومادونا – 2.8 مليون دولار

مع مطلع الألفية الجديدة، شهدت قلعة سكيبو التاريخية شمالي أسكتلندا حفل زفاف المخرج البريطاني غاي ريتشي ومغنية البوب العالمية مادونا، بحضور نحو 60 شخصا فقط.

وتم تأجير القلعة مقابل 500 ألف دولار في الأسبوع، وأُعدت وجبات الطعام من قِبل أشهر الطهاة البريطانيين. أما إطلالة العروس فكانت من توقيع المصممة الإنجليزية ستيلا مكارتني.

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دوغلاس وزيتا جونز – 2.1 مليون دولار

عام 2000، أقام الثنائي الهوليودي مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز حفل زفافهما في أحد أفخم فنادق نيويورك، بحضور نحو 350 شخصية بارزة من أوساط الفن والسياسة، بينهم براد بيت، توم هانكس، جينيفر أنيستون، جيمي بافيت الذي قدّم فقرة موسيقية خاصة.

وتعاقد الزوجان مع مجلة "أوك" (OK) لنشر الصور بشكل حصري مقابل مليون إسترليني، إلا أن مجلة "هالو" (Hello) نشرت صورا مسربة من الحفل، مما دفعهما إلى رفع دعوى قضائية انتهت بتعويض مالي لصالحهما.