خلاف بين ورثة عبد الحليم حافظ ومهرجان موازين بسبب الهولوغرام

كشف محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عن عزم العائلة اتخاذ إجراءات قانونية في مصر والمغرب، لمنع إقامة الحفل المقرر ضمن فعاليات مهرجان "موازين إيقاعات العالم"، والذي يعتزم استخدام صورة وصوت عبد الحليم بتقنية "الهولوغرام".

وأعرب حفيد العندليب عن اعتراضه على إعلان الشركة المنظمة، مشيرًا إلى أن المنتج محسن جابر لا يملك الحقوق الكاملة لأغاني عبد الحليم، بل يستغلها بموجب اتفاق مع الحارس القضائي، مؤكّدًا أن حقوق استخدام صورة وصوت الفنان الراحل محفوظة قانونيًا للعائلة فقط.

وطالب شبانة الجهات الراغبة في استخدام إرث عبد الحليم الفني بالتواصل المباشر مع الأسرة، للحصول على موافقة رسمية وواضحة قبل أي استخدام.

وأوضح محمد شبانة أن سبب رفض العائلة لهذا المشروع يعود إلى تجربة سابقة مع نفس الشركة، حيث جرى التواصل لتنفيذ عرض بتقنية الهولوغرام، "لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال، إذ ظهرت صورة عبد الحليم حافظ بشكل مشوه ومسيء، أشبه بالكاريكاتير"، حسب وصفه، وهو ما دفع الأسرة إلى اتخاذ قرار بعدم التعاون مجددًا في مثل هذه العروض.

يأتي هذا التصعيد على خلفية الأزمة التي أثيرت مؤخرا بين ورثة الفنان الراحل والقائمين على مهرجان "موازين"، عقب الإعلان عن حفل غنائي يعتمد على تقنية الهولوغرام لإحياء إرث عبد الحليم الفني. فقد أعلن المهرجان عبر صفحته الرسمية عن مفاجأة ضمن فعاليات دورته التاسعة عشرة (المقررة بين 20 و28 يونيو/حزيران)، مشيرا إلى عودة أحد عمالقة الطرب إلى المسرح بصيغة "لا تشبه إلا المستقبل"، مما عزز توقعات الجمهور بأن الفنان المقصود هو عبد الحليم حافظ.

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وردًا على إعلان مهرجان "موازين"، حذّرت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ من استخدام صورته وصوته عبر تقنية الهولوغرام دون إذن مسبق، مؤكدة رفضها القاطع لأي عرض من هذا النوع يُقام دون الرجوع إليها.

وفي بيان رسمي، أوضحت العائلة أنها رصدت تداول إعلانات على المنصات الرسمية وغير الرسمية للمهرجان، تتضمن صورة ظِلّية معروفة وتلميحات توحي بتنظيم عرض يعتمد على تقنية الهولوغرام، يوحي بعودة عبد الحليم إلى المسرح.

وأكد البيان أن الأسرة لم تُخطر بهذا المشروع، ولم توقّع على أي اتفاق مع إدارة المهرجان أو أي جهة أخرى بهذا الشأن، مشددة على أن جميع الحقوق المتعلقة باسم وصورة عبد الحليم محفوظة حصريًا لشركة واحدة تم التعاقد معها رسميًا، وأن أي استخدام لتلك الحقوق دون إذن يُعد انتهاكًا قانونيًا يستوجب المساءلة.

كما دعت الأسرة جميع الجهات إلى احترام الحقوق القانونية والأدبية للفنانين الراحلين، معتبرة أن التعدي على هذه الحقوق يُخل بالإرث الفني العربي، وأكدت احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقها وحقوق الشركاء المعتمدين.

واختتمت العائلة بيانها بتوجيه الشكر للجمهور على محبته الدائمة وحرصه على صون اسم عبد الحليم حافظ وإرثه الفني والإنساني.

أصدرت الشركة المنظمة لحفل الهولوغرام المقرر على مسرح محمد الخامس ضمن الدورة العشرين من مهرجان موازين بيانًا رسميًا ردًا على اعتراض أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، مؤكدة التزامها الكامل بالحقوق القانونية المتعلقة بالعرض.

وقالت الشركة، بحسب ما نقلته مواقع محلية، إنها لم تستخدم اسم عبد الحليم حافظ أو صورته أو أغانيه دون الرجوع إلى الجهات المالكة للحقوق، مشيرة إلى أن الحفل يُقام بموجب اتفاق قانوني مع المنتج محسن جابر، الذي يمتلك حقوق استغلال عدد من أعمال الفنان الراحل.

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وأوضح البيان أن جميع الإجراءات الخاصة بالحفل جرت بشكل رسمي وقانوني قبل الإعلان عنه، وأن الشركة تحرص على احترام الإرث الفني والأدبي لعبد الحليم حافظ.

كما أعربت عن دهشتها من موقف الأسرة، مشيرة إلى أن هذا النوع من العروض ليس سابقة، بل تم تقديم أكثر من 25 حفلًا بتقنية الهولوغرام للفنان عبد الحليم، من بينها 4 حفلات أُقيمت في مصر بحضور أفراد من العائلة، وبناءً على تعاقد رسمي مع محسن جابر، الذي وصفته بالمالك القانوني لحقوق الأغاني

الحفل ليس الأول

وتُعد إعادة تقديم عبد الحليم حافظ على خشبة المسرح باستخدام تقنية الهولوغرام ضمن فعاليات مهرجان موازين – إيقاعات العالم، امتدادا لتجارب سابقة شهدت إقبالا جماهيريا واسعا.

ففي عام 2021، استضافت "دبي أوبرا" حفلا للعندليب الأسمر بتقنية الهولوغرام، تبعته عروض مماثلة في القاهرة، إلى جانب تجارب فنية أخرى وظّفت تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحياء صوته وصورته في عدد من المناسبات، ما يعكس استمرار الاهتمام بإرثه الفني ورغبة الجماهير في استعادته بصيغ عصرية.