4 من أعضاء "بي تي إس" ينهون خدمتهم العسكرية الأسبوع المقبل

من المقرر أن ينهى 4 من أعضاء فريق "بي تي إس" الكوري الغنائي خدمتهم العسكرية الإلزامية في الجيش الكوري الجنوبي الشهر المقبل، مما يعزز من آمال المعجبين بعودة الفريق المعروف عالميا.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم السبت، عن إدارة الفريق القول إن عضوي الفريق "آر إم" و"في" سوف ينهيان خدمتهما العسكرية الثلاثاء المقبل، وجيمين وجونجكوك سوف ينهيان الخدمة في اليوم التالي بعد 18 شهرا.

وأضافت الإدارة أنه لن يتم عقد فعاليات عامة للاحتفال بهذه المناسبة، لدواع أمنية.