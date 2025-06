من ديزني إلى القاهرة.. اختبار جديد لمينا مسعود "في عز الضهر"

يشارك الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود في سباق الموسم السينمائي الحالي من خلال فيلمه الجديد "في عز الضهر"، المقرر عرضه في دور السينما المصرية يوم 18 يونيو/حزيران الجاري.

ويُعد هذا الفيلم أول بطولة سينمائية له في مصر بعد النجاح الذي حققه عالميا في دور "علاء الدين" في الفيلم الشهير من إنتاج ديزني. ويشاركه في بطولة العمل نخبة من النجوم، بينهم إيمان العاصي، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وجميلة عوض، في حين تولى إخراجه مرقس عادل.

الهوية والانتماء

تتناول أحداث فيلم "في عز الضهر" قضية الهوية من خلال قصة شاب مصري ينضم إلى إحدى أخطر عصابات المافيا الدولية، قبل أن يقرر العودة إلى بلده واختيار مسار مختلف مليء بالتحديات والمخاطر. ويؤدي مينا مسعود دور "حمزة"، الذي يجد نفسه في مهمة معقدة وسط أجواء مشحونة بالإثارة والأكشن (الحركة)، مع أبعاد نفسية تسلط الضوء على صراعاته الداخلية.

وتجسد إيمان العاصي شخصية "ساندرا"، وهي عميلة لحساب المافيا تتنكر في أكثر من شخصية، مستخدمة لهجات متعددة من اللبنانية إلى السورية والمصرية، مما يعكس تعدد وجوهها في عالم الجريمة.

وأشار مينا مسعود في تصريحات صحفية إلى أن انجذابه للفيلم نابع من التقاطع بين شخصيته الحقيقية ودور "حمزة"، موضحًا أن مشاعر الانتماء والحنين إلى الجذور كانت من أبرز ما لامسه في هذه التجربة، رغم اختلاف المسارات بينه وبين الشخصية.

وقال إن الفيلم ليس مجرد تجربة سينمائية، بل يحمل رسالة عن الهوية والانتماء، ويقدم مزيجا من الأكشن والدراما بمعايير إنتاجية تضاهي الأعمال العالمية.

وتعاقد مينا مسعود على بطولة فيلم "في عز الضهر" منذ عام 2019، وذلك عقب مشاركته في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في العام نفسه. لكن الفيلم واجه عدة تأجيلات على مدى السنوات الماضية لأسباب إنتاجية، خاصة أنه تم تصويره في أكثر من دولة، من بينها مصر وتركيا وعدد من الدول الأوروبية، مما تطلّب تجهيزات لوجستية معقدة.

وكان مؤلف العمل كريم سرور قد علّق عبر حسابه على فيسبوك أن الفيلم خرج للنور بعد مرور خمس سنوات من بدء التحضير له، مشيرا إلى أنه يسعى لتقديم تجربة مختلفة عن النمط السائد في السينما المصرية، ومؤكدًا أن الفيلم لا ينتمي إلى فئة "أفلام البلطجة"، بل يحمل طابعًا جديدا يبتعد عن القوالب التقليدية.

من العالمية إلى منافسة نجوم الشباك بمصر

ويعزز مينا مسعود من خلال "في عز الضهر" حضوره السينمائي في الوطن العربي بعد مشاركات عالمية بدأت منذ عام 2011، وذلك إثر ظهوره في فيلم "ماذا يحدث لاحقا" (What Happens Next)، وشارك بعدها في عدد من المشاريع من بينها المسلسل الكرتوني "التسعة والتسعون" (The 99).

حقق مسعود انطلاقة لافتة في مشواره الفني بعد مشاركته في مسلسل "قلب مفتوح" (Open Heart) عام 2015، لكن العام 2019 شكّل محطة التحول الأبرز في مسيرته، حين قدم شخصية "إيثان هارت" في فيلم "غريب ولكن حقيقي" (Strange but True)، ولفت أنظار الجمهور والنقّاد معًا.

وفي العام نفسه، نال شهرة عالمية واسعة بعد تجسيده شخصية "علاء الدين" في النسخة الحية من فيلم ديزني الشهير، إلى جانب النجم العالمي ويل سميث، مما فتح له أبواب العالمية بشكل كبير.

من أبرز أدواره أيضا شخصية جلال الدين الرومي في فيلم "قصيدة لمياء" (Lamya’s Poem)، والأمير توماس في فيلم "المعاملة الملكية" (The Royal Treatment) الذي عُرض على نتفليكس، وهو معالجة معاصرة لقصة سندريلا الكلاسيكية لكن من منظور جديد ومختلف.

ومن المنتظر أن يُعرض له خلال عام 2025 الفيلم الأميركي الرومانسي "ليتك كنت هنا" (Wish You Were Here)، الذي تدور أحداثه حول امرأة تكتشف الحب في ظروف إنسانية صعبة بعد أن تلتقي شابًا مصابا بمرض خطير وتقرر الوقوف إلى جانبه في أيامه الأخيرة.

وفي العام نفسه، يخوض مينا مسعود أولى تجاربه السينمائية في مصر والوطن العربي من خلال فيلم "في عز الضهر" الذي يُعرض ضمن موسم عيد الأضحى السينمائي، في مواجهة قوية مع عدد من نجوم الشباك مثل كريم عبد العزيز في فيلمه "المشروع X"، وتامر حسني بفيلم "ريستارت"، مما يفتح باب التساؤل حول مدى قدرة مسعود على فرض نفسه منافسا جماهيريا قويا في السوق السينمائي العربي.

من هوليود إلى القاهرة

يُعلّق الناقد الفني محمد نبيل، في حديثه للجزيرة نت، بأن مينا مسعود نجح في ترسيخ اسمه عالميا من خلال بطولته لفيلم "علاء الدين" إلى جانب النجم ويل سميث، مشيرًا إلى أن النجاح الضخم للفيلم منحه حضورا جماهيريا واسعا سواء على المستوى الدولي أو في العالم العربي، وتحديدًا في مصر. إلا أن غياب أدوار مشابهة لاحقًا أثّر، برأيه، على استمرارية هذا الزخم.

ويرى نبيل أن أعمال مسعود التالية لم تحقق الصدى نفسه، لافتًا إلى أن فيلم "في عز الضهر" يقدّم فيه شخصية زعيم عصابة، لكنه لا يتوقع أن يُحقق إيرادات كبيرة، خاصة في ظل توقيت عرضه ضمن موسم عيد الأضحى الذي يشهد عادة منافسة شرسة.

وأضاف أن المنافسة هذا العام ستكون أقوى بوجود أسماء كبيرة مثل تامر حسني وكريم عبد العزيز، وهما من النجوم الذين يحققون إيرادات مرتفعة في السوق المصري والعربي، مشيرًا إلى أن طاقم عمل "في عز الضهر" يضم أسماء لامعة، لكن دون نجم شباك واضح.

ورغم ذلك، يرى أن قلة عدد الأفلام المعروضة هذا الموسم قد تمنح الفيلم فرصة لعرض أوسع على الشاشات، إلا أن السؤال يبقى مطروحًا: هل يستطيع الفيلم الصمود في وجه المنافسة القوية؟

من جانبها، تعتبر الناقدة أمنية عادل أن تجربة مينا مسعود السينمائية لا تزال في طور التشكّل، موضحة أنه رغم مشاركته في عدة أعمال بهوليود، فإنه لم يتمكن من تحقيق نجاح جماهيري كبير، وهو ما تُرجعه لأسباب تتعلق بطبيعة الأدوار التي أُسندت إليه، وكذلك بسياق السوق السينمائي نفسه.

وترى أمينة أن الاعتماد على مسعود كبطل لفيلم مصري قائم على كونه نجمًا قادمًا من هوليود يُعد رهانًا إنتاجيا لجذب الجمهور، لكنه لا يكفي وحده لضمان نجاح الفيلم، معتبرة أن أداءه لا يزال يحمل قدرا من التكرار والسطحية.

وتضيف أن الجمهور المصري يرتبط أكثر بالوجوه الشابة التي نشأت داخل بيئته الفنية والاجتماعية، مثل أحمد مالك وطه دسوقي وعصام عمر وأحمد غزي وحسن مالك، الذين استطاعوا خلال وقت قصير بناء قاعدة جماهيرية قوية.

وتختتم أمينة بأن مينا مسعود يمتلك بوادر موهبة واعدة، لكنه يحتاج إلى وقت وتجارب متنوعة تتيح له النضج بوصفه ممثلا قادرا على قيادة أعمال كبيرة وتحقيق حضور حقيقي في السينما المصرية.