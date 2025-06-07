صيف 2025 السينمائي.. منافسة محتدمة وأفلام تسرق الأضواء

رغم قِصر فصل الصيف أمام سنة ميلادية ممتدة، فإن هذه الأشهر القليلة تمثل الموسم السينمائي الأعلى إيرادا حول العالم. لذلك، تتنافس الشركات المنتجة على إصدار أفلامها المهمة خلال هذا الموسم.

ويصدر خلال صيف 2025 عددٌ من الأفلام المصرية من بطولة أهم نجوم الشاشة، بينهم المخضرمون والشباب، مما يحفز المتفرجين لموسم سينمائي مميز للغاية.

"المشروع X"

يتعاون الممثل كريم عبد العزيز مرة أخرى مع المخرج بيتر ميمي بعد مسلسل "الحشاشين" الذي عُرض في رمضان 1445هـ (2024)، غير أن تعاونهما هذه المرة سيكون على شاشات العرض السينمائية، ومنها شاشة الآيماكس العملاقة المتخصصة في الأفلام ذات المؤثرات البصرية المميزة والإنتاجات عالية الميزانية.

"المشروع X" فيلم أكشن يحاكي الإنتاجات الأميركية من حيث أماكن التصوير المتنوعة، وفكرة المهمة المستحيلة، ويقوم بها البطل يوسف (كريم عبد العزيز) وزميلته الجميلة مريم (ياسمين صبري). ويضطر خلالها إلى السفر حول العالم ومواجهة أشرار متنوعين، بعضهم يواجههم بأسلحته القاتلة، والبعض الآخر بحيله الماكرة.

يستهدف الفيلم جمهور الصيف، رغم عرضه مع بداية موسم امتحانات نهاية العام يوم 21 مايو/أيار الماضي، غير أنه من المنتظر أن يستمر عرضه بعد عيد الأضحى المبارك، الأمر الذي يسمح له بتحقيق إيرادات لفترة طويلة، خاصة إذا اكتسب سمعة جيدة بين الجمهور مع أول أيام عرضه، مما يمنحه فرصة لمنافسة أفلام الصيف الأخرى.

"أحمد وأحمد"

يتعاون أحمد السقا وأحمد فهمي للمرة الأولى في فيلم من بطولتيهما معا بعنوان "أحمد وأحمد"، وقد ظهر كل منهما في أفلام للآخر في أدوار ضيف الشرف، بداية من "سمير وشهير وبهير" وحتى "جولة أخيرة" و"عصابة الماكس".

إعلان

تدور أحداث "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا والأكشن، حول أحمد (أحمد السقا)، الذي يفقد الذاكرة في بداية الفيلم، الأمر الذي يدفع ابن أخته أحمد (أحمد فهمي) إلى محاولة مساعدته على استعادة هذه الذاكرة.

غير أن قرب الأخير من خاله لهذه الدرجة يكشف كثيرا من الأسرار المخفية عنه، وعلى رأسها أن هذا الخال رئيس إحدى أشرس العصابات من حيث الضراوة والقوة، الأمر الذي يضعه في مأزق أخلاقي، بالإضافة إلى اضطراره لمواجهة كثير من الأخطار الحقيقية على حياته وحياة خاله.

يشارك في بطولة الفيلم كل من غادة عبد الرازق، ورشدي الشامي، وجيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد نادر جلال. وبحسب تطبيق سينما فوكس، من المتوقع عرض الفيلم في الأول من يوليو/تموز المقبل، ليخرج من سباق أفلام عيد الأضحى في حال عرضه بالفعل في هذا الموعد.

"ريستارت"

يعود تامر حسني من جديد في فيلم "ريستارت" للعمل مع طاقم أفلامه الأخيرة نفسه، بداية من المخرجة سارة وفيق التي عملت معه في "تاج" و"مش أنا"، وتشاركه البطولة هنا الزاهد، التي شاركت معه عام 2022 في فيلم "بحبك".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول الهوس بالنجاح على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يسعى البطل محمد (تامر حسني) وحبيبته عفاف (هنا الزاهد) لتصدر تريندات هذه المواقع، وذلك سعيًا إلى الثراء السريع مثل كثير من المؤثرين على هذه المواقع. ويستعينان بشخص يُدعى "الجوكر" (باسم سمرة) لمعاونتهما على هذا التصدر.

وكما هو متوقع، يدرك البطل والبطلة أن السعي المحموم وراء تصدر مواقع التواصل الاجتماعي يعني الانخراط فيها بشكل كامل، دون اهتمام بأي معايير أخلاقية أو علاقات شخصية أو أسرية. فتبدأ حياتهما في فقدان بوصلتها، خصوصًا مع الضغط المستمر من الجوكر.

ويأتي كل ذلك في خليط كوميدي وغنائي ودرامي رومانسي، مثل أغلب أفلام تامر حسني التي تنافس بقوة في شباك التذاكر رغم تواضعها الفني أحيانًا.

إعلان

"درويش"

"درويش" عمل آخر ينتمي إلى نوعي الأكشن والكوميديا معا، والفيلم من بطولة عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وتارا عماد، ومحمد شاهين، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب. تدور أحداث الفيلم خلال الأربعينيات من القرن العشرين، وفيه نتعرف على درويش (عمرو يوسف)، المجرم الذي يرأس عصابة ناجحة، غير أنه لا يعتمد فقط في عملياته الإجرامية على قوته العضلية أو مهاراته في استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، إنما كذلك على ذكائه الشديد.

الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث الفيلم نجحت في جذب الجمهور عدة مرات من قبل، منها فيلم "كيرة والجن"، خاصة مع اهتمام صناع العمل بالديكورات والملابس التي توازي في أهميتها في هذا النوع من الأفلام كل من القصة والإخراج والأداء التمثيلي. ومن المنتظر عرض الفيلم يوم 17 يوليو/تموز القادم، ليخرج من سباق عيد الأضحى، ويركز على السباق الصيفي شديد السخونة.

"أسد"

ينتمي فيلم "أسد"، مثل فيلم "درويش"، إلى نوع الدراما التاريخية، لكنه يعود إلى زمن أسبق بكثير، وتحديدًا إلى فترة الحكم العباسي، حيث تدور الأحداث حول علي بن محمد الفارسي (محمد رمضان)، الذي قاد ثورة العبيد التي استمرت 14 عاما.

"أسد" من بطولة محمد رمضان، ورزان جمال، وكامل الباشا، وعلي قاسم، وماجد الكدواني، ومن إخراج محمد دياب وتأليفه مع أخته شيرين دياب. دياب هو مخرج مسلسل "فارس القمر" (Moon Knight)، أحد مسلسلات مارفل، الذي حقق نجاحا عالميا بعد عرضه. وفيلم "أسد" هو أول أعماله المصرية بعد "فارس القمر". وقد أعلن محمد رمضان في أحد البرامج التلفزيونية أن الفيلم من المحتمل أن يُصدر خلال موسم عيد الأضحى المبارك.