نجم موسيقي ثمانيني مخضرم يعترف بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي في التأليف

صرّح الشاعر الغنائي ونجم فرقة "آبا" السويدية الشهيرة بيورن أولفيوس بأنه يستعين بالذكاء الاصطناعي في تأليف الموسيقى.

ونقلت مجلة "ذا هوليود ريبورتر" عن الفنان البالغ من العمر (80 عاما) قوله خلال فعالية في لندن، "أعمل حاليا على كتابة فيلم موسيقي بمساعدة الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أولفيوس أن الذكاء الاصطناعي "أداة عظيمة".

وأشار إلى أن لها عيوبا، موضحا "هناك مفهوم مغلوط أن الذكاء الاصطناعي يمكنه كتابة أغنية كاملة. إنه رديء في هذا، سيئ للغاية. وشكرا للرب! فهو سيئ للغاية في كتابة كلمات الأغاني أيضا، لكنه يمكن أن يمنح المرء أفكارا".

ولدى سؤاله عن الفرق بين الذكاء الاصطناعي وبيني أندرسون شريكه في فرقة "آبا"، قال مازحا "إنه أسرع ويقوم بما تخبره به بالضبط.. لكن الأمر لا يشبه الحصول على شريك حقيقي في كتابة الأغاني".

يذكر أن أولفيوس وأندرسون اشتركا في كتابة أغاني ناجحة لفرقة "آبا" مثل "ماما ميا" (Mamma Mia) و"واترلو" (Waterloo) و"دانسينغ كوين" (Dancing Queen).