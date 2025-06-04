وفاة الفنانة الفرنسية المخضرمة نيكول كروازي عن 88 عاما

تُوفيت الفنانة الفرنسية نيكول كروازي، التي اشتهرت في سبعينيات القرن الماضي، عن 88 عاما ليلة الثلاثاء-الأربعاء "بعد صراع طويل مع المرض"، حسب ما أعلن وكيل أعمالها اليوم.

وقال جاك ميتج إن كروازي "كافحت حتى النهاية بقوة وشجاعة عظيمتين"، مشيرا إلى أن صاحبة أغنيتي "أخبرني عنه" (Parlez-moi de lui) و"اتصل بي" (Telephone-moi) الشهيرتين تُوفيت في باريس.

وقد وُلدت نيكول كروازي في 9 أكتوبر/تشرين الأول 1936 بنويي سور سين قرب باريس، وبدأت مسيرتها الفنية مع فرقة باليه الكوميديا الفرنسية التي انضمت إليها في سن السابعة عشرة، وبعد ثلاث سنوات، حصلت على الدور الرئيسي في مسرحية "المتدرب الفقير" (L’Apprenti fakir) الاستعراضية من تأليف جان ماريه.

وفي عام 1958، انضمت إلى فرقة جوزفين بيكر، وبعد انتقالها إلى الولايات المتحدة، حيث تعمق شغفها بموسيقى الجاز، أصدرت أول ألبوم لها سنة 1961، وهو مقتبس من أعمال راي تشارلز. وقد بلغ مجموع ألبوماتها المسجلة حوالي 20 ألبوما.

كان لقاؤها بالمخرج كلود لولوش والملحن فرانسيس لاي عام 1966 حاسما في مسيرتها، وقد ألحقت تجربتها في "شابادابا" بغناء شارات موسيقية لأعمال سينمائية عدة.

من عام 1970 إلى 1980 أصدرت كروازي سلسلة أغنيات ناجحة، أبرزها "أخبرني عنه" (Parlez-moi de lui) سنة 1973، و"امرأة معك" (Une femme avec toi) في 1975، و"اتصل بي" (Telephone-moi) عام 1975.

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وتركت كروازي الغناء في أواخر مسيرتها الفنية لتعود إلى خشبة المسرح في باريس.

وفي عام 2019 لعبت دور راقصة سابقة وصديقة سابقة لتاجر تحف ثري في الكوميديا السوداء "لا تستمعوا يا سيداتي!" (N’ecoutez pas, Mesdames!) لساشا غيتري، إلى جانب ميشال ساردو.