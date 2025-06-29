خلافات إبداعية تجبر كيت وينسلت على الانسحاب من "ذا سبوت"

انسحبت الممثلة البريطانية كيت وينسلت من بطولة مسلسل الدراما "ذا سبوت" (The Spot) الذي كان مقررا عرضه عبر منصة هولو. وكانت وينسلت مرتبطة بالمشروع كبطلة ومنتجة منفذة.

وتعود أسباب الانسحاب إلى خلافات "إبداعية" تتعلق جزئيا بتطور المشروع، وتأثير ذلك على طبيعة معالجة الشخصية والأسلوب المطلوب لتجسيدها.

وقد أعلن عن المشروع لأول مرة العام الماضي، حيث كانت النجمة الحاصلة على الأوسكار ستلعب دور البطولة من خلال شخصية جراحة ناجحة وزوجها المعلم الذي يشك بأنها قد تكون مسؤولة عن حادث دهس طفل والفرار من المكان. وأثناء السعي لكشف الحقيقة، تنكشف أسرار مظلمة تهدد علاقتهما وتضعهما أمام احتمال وجود ذنب خفي وخيانة.

وإلى جانب التمثيل، كانت وينسلت مرتبطة بالمشروع كمنتجة منفذة من خلال شركتها "جاغل برودكشنز" إلى جانب شركة الإنتاج "إيه 24" التي حصلت على المشروع في أغسطس/آب العام الماضي، بالإضافة إلى المنتج إد سولومون المعروف بأعماله في أفلام "رجال بملابس سوداء" (Men in Black) و"مغامرة بيل وتيد الممتازة" (Bill & Ted’s Excellent Adventure) والذي يتولى تطوير وكتابة المسلسل.

ويجري حاليا اختيار ممثلة أخرى لتتولى الدور الذي كان من المقرر أن تلعبه وينسلت، على أن يبدأ التصوير عام 2026.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها منصة "هولو" موقفا مشابها، إذ انسحبت كيت ماكينون عام 2021 من بطولة مسلسل "المنسحبة" (The Dropout) رغم ارتباطها بالعمل كممثلة ومنتجة منفذة، لتحل محلها أماندا سيفريد.

وفي العام الماضي، انسحبت مارغريت كوالي من بطولة مسلسل قصير يتناول قصة أماندا نوكس، وتم استبدالها بالممثلة غريس فان باتن.

ويأتي انسحاب وينسلت من مسلسل "ذا سبوت" بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها في أعمال تلفزيونية بارزة خلال السنوات الأخيرة، من أبرزها مشاركتها في بطولة مسلسل "النظام" (The Regime) من إنتاج شبكة "إتش بي أو" (HBO) إلى جانب دورها اللافت في مسلسل "مير من إيست تاون" (Mare of Easttown) من إنتاج الشبكة نفسها والفائز بجائزة إيمي لأفضل ممثلة في مسلسل قصير.

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كما كانت وينسلت مرشحة لبطولة مسلسل جديد من إنتاج "إتش بي أو" بعنوان "الثقة" (Trust) والذي لا يزال قيد التطوير حتى الآن.