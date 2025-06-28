هتافات "الموت للجيش الإسرائيلي" تثير عاصفة سياسية في مهرجان غلاستونبري

أثار مهرجان غلاستونبري 2025 -أحد أبرز الفعاليات الموسيقية الصيفية في المملكة المتحدة- جدلا واسعا بعد أن تحوّلت بعض عروضه إلى منبر لهتافات سياسية أطلقها الجمهور، عبّرت عن تضامن مع القضية الفلسطينية ورفض للجيش الإسرائيلي. وبرز ذلك بشكل خاص خلال فقرات غنائية لفرقتي الراب "بوب فايلان" و"نيكاب".

فخلال عرض فرقة "بوب فايلان" الإنجليزية، ردد الجمهور هتافات من أبرزها: "الموت للجيش الإسرائيلي" و"حرروا فلسطين"، في أداء بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مباشرة عبر منصتها الرقمية "آي بلاير"، مما أثار انتقادات شديدة من سياسيين وإعلاميين بريطانيين اتهموا الشبكة بالسماح ببث رسائل سياسية مثيرة للانقسام على الهواء.

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وفي استجابة رسمية، أجرت وزيرة الثقافة البريطانية، ليزا ناندي، اتصالا بالمدير العام لشبكة "بي بي سي"، تيم ديفي، مطالبةً بتوضيح عاجل بشأن التدقيق الذي سبق بث العرض.

وقال متحدث باسم الوزيرة: "نُدين بشدة التصريحات التهديدية التي أطلقتها فرقة بوب فايلان في غلاستونبري"، وطلبت وزيرة الثقافة توضيحا بشأن إجراءات "بي بي سي" قبل بث العرض، ورحبت بقرار عدم إعادة العرض عبر منصة "آي بلاير".

وجاء العرض قبل صعود فرقة الراب الأيرلندية "نيكاب" التي كانت محور جدل سياسي واسع قبيل المهرجان، خاصة بعد إعلان "بي بي سي" الامتناع عن بث عرضها المباشر تجنبا -وفق صحيفة غارديان- "للانحياز السياسي" أو المشاعر المؤيدة لفلسطين، التي اتسمت بها عروض الفرقة سابقا.

وقد وجّهت فرقة "نيكاب" خلال عرضها هتافات معادية لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي كان قد صرّح في وقت سابق بأن مشاركتهم في المهرجان "غير مناسبة".

وشكرت الفرقة منظمي المهرجان، مايكل وإيميلي إيفيس، على عدم الاستجابة للضغوط بإلغاء عرضهم، ووجهت تحية لحركة "العمل من أجل فلسطين" التي تواجه مساعي حكومية لإدراجها ضمن المنظمات المحظورة.

ورغم نقلها معظم عروض المهرجان، فإن هيئة "بي بي سي" قررت عدم بث عرض "نيكاب" على الهواء مباشرة، وأعلنت أنها قد توفره لاحقا عبر منصة "آي بلاير"، في خطوة فُسّرت على أنها محاولة لتجنب مزيد من الجدل السياسي.

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خلفية سياسية

وكانت الفرقة قد واجهت انتقادات بسبب فيديوهات تُظهر أعضاءها وهم يهتفون "تحيا حماس، يحيا حزب الله". وقد أوضح أعضاء الفرقة أن ذلك جزء من الأداء المسرحي، مشيرين إلى أن العلم الذي رُفع على المسرح أُلقي عليهم من دون علم مسبق.

دعم فني واسع رغم الضغوط

ورغم توقيع أكثر من 30 مسؤولا موسيقيا على خطاب يدعو إلى استبعاد "نيكاب" من المهرجان، فقد لقيت الفرقة دعما علنيا من أكثر من 100 فنان، من أبرزهم ماسيف أتاك، وبولب، وآني ماك، وبول ويلر.

من كوتشيلا إلى غلاستونبري

في أبريل/نيسان الماضي، شاركت فرقة "نيكاب" في مهرجان كوتشيلا بكاليفورنيا، حيث عرضت رسائل تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية بحق الفلسطينيين" بدعم من الحكومة الأميركية. وقد أثار هذا الموقف دعوات في الولايات المتحدة لإلغاء تأشيراتهم، مما أدى لاحقا إلى إلغاء عدد من عروضهم.