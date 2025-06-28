صور مفبركة تثير الجدل حول عودة عادل إمام

تصدر الممثل المصري عادل إمام محركات البحث بعد تداول صور مفبركة له برفقة الممثلتين لبلبة ويسرا، وقد زُعم أنها التقطت أثناء تجوله في شوارع القاهرة.

وقد أظهرت الصورة الأولى إمام إلى جانب لبلبة التي شاركته بطولة عدد كبير من الأفلام. وفي تصريحات صحفية نفت الممثلة صحة الصورة، وأكدت أنها لم تكن موجودة بالقاهرة ولم تلتق إمام، وأعربت عن استيائها من تداول صورة تظهر ملامحها بشكل مختلف عن شكلها الحالي.

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كما ظهرت يسرا في صورة مشابهة أثارت جدلا واسعا، قبل أن تخرج في تصريحات صحفية لتؤكد أن الصورة غير حقيقية وأنها مصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأعربت عن انزعاجها من هذه الموجة من الصور الملفقة، معتبرة أن من يروج لها يسعى إلى إثارة الجدل.

وليست هذه المرة الأولى التي تنشر فيها صور مفبركة لإمام، إذ سبق أن تم تداول صور له داخل أحد المستشفيات مما دفع عائلته إلى إصدار بيان أكدت فيه أنه بصحة جيدة، وأن الصور لا أساس لها من الصحة.

ويعيد هذا الجدل طرح التساؤلات حول سبب استمرار انتشار مثل هذه الصور، خاصة في ظل غياب إمام عن الساحة الفنية منذ مسلسل "فلانتينو "عام 2020، وما إذا كان الغموض المحيط بحالته الصحية وابتعاده عن الظهور هو ما يغذي هذه الشائعات.

ومن جانبه علق الناقد الفني طارق الشناوي -في تصريح للجزيرة نت- أن السبب في انتشار مثل هذه الصور هو إصرار إمام على عدم التصوير، وهو ما خلف رغبة في نشر صور مزيفة له بشكل كبير، لكن في النهاية يجب احترام القرار الخاص به بعدم الظهور وعدم الإلحاح عليه.

وقال الشناوي إن إمام من المؤكد أنه لا يرغب في أن يشاهد أحد تغيير ملامحه، ولذلك اختار أن يكون آخر ظهور له من خلال مسلسل "فلانتينو" ولم يتعاقد بعدها على أي عمل فني جديد، ولم يظهر في أي فعالية فنية أو شخصية.

وتابع أن القرار من المؤكد يخص الفنان نفسه والذي قرر أن يكون عام 2020 آخر ظهور له، وأشار إلى أنه اقترح أن يقوم إمام بتسليم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر للسيناريست والكاتب وحيد حامد أثناء تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي قبل سنوات، وبالفعل تواصل رئيس المهرجان وقتها المنتج محمد حفظي مع نجله رامي الذي اعتذر بالنيابة عن والده عن الأمر لتفشي فيروس كورونا وقتها، ولم يظهر أيضا في عزاء صديقه الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا قبل سنوات قليلة.

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وأضاف أن إمام منذ هذا الوقت لم يظهر حتى في الصورة التي نشرها رئيس هيئة الترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ الذي أعلن زيارته للنجم المصري قبل أسبوعين، وظهر في الصورة بمنزله لكن برفقة أبنائه، ولم يحضر إمام أيضا حفل زفاف حفيده أو ابنة شقيقه مؤخرا، ولم يتم الاحتفال بعيد ميلاده في مايو/أيار الماضي كما اعتاد كل عام.

لكن خلال هذه الفترة اكتفى إمام برسالة صوتية أثناء تكريمه من الجوي آورد كزعيم للفن العربي، في يناير/كانون الثاني 2024، إلى جانب مداخلة هاتفية له مع الإعلامي شريف عامر قبل سنوات قليلة طمأن خلالها الجمهور على صحته.

وكل ذلك يؤكد على رغبة إمام في عدم الظهور، وهو ما يجعل هناك رغبة في اختلاق صورة لكي تحقق صدى وتفاعلا واسعا مع الجمهور.

ومن جانبها اعتبرت الناقدة الفنية أمنية عادل أن المكانة التي يتمتع بها إمام، إلى جانب ابتعاده عن الساحة الفنية، جعلاه مادة ثرية للباحثين عن الانتشار والزج باسمه، حتى لو كان الأمر يندرج تحت عدم احترام الخصوصية أو كان مهينا أو سخيفا، فهو في النهاية عدم احترام لرغبته في الابتعاد عن المشهد بإرادته.

وتابعت أن شخصا بعقلية إمام لا يمكن أن يكون أبناؤه قرروا إبعاده عن الساحة، بل هي رغبته الشخصية، بعد أن شاهد آخر أعماله وشعر بعدها بعدم قدرته على العطاء أو تقديم ما يليق بتاريخه واسمه، ففضل أن يحتفظ به الجمهور في ذاكرته.

وأضافت: أتصور أن هذا قرار نابع من ذكائه ووعيه، لأنه عاصر عددا كبيرا من النجوم الذين سبقوه، وشاهد كيف انتهت مسيرتهم، وتعلم من تجاربهم، وأدرك أن كونه نجما لا يعني أن يحتفظ بحضوره لنفسه فقط، بل للتاريخ وللناس.

وأشارت إلى أن أصحاب الصفحات والفيديوهات العشوائية يحاولون استغلال اسمه بوضعه في أي سياق، لكن حالة الترفع التي يتعامل بها أبناؤه وعائلته، واختيارهم المعارك التي يخوضونها، هو ما يحافظ على قوة اسمه وتاريخه، وليس الاستجابة لأي محاولة ابتزاز تدفعه أو تدفعهم إلى الظهور أو الحديث.

كما يمكن اعتبار أن بعض من تداولوا هذه الصور لا ينتمون إلى صفحات أو جهات تبحث عن الانتشار. بل على العكس، يبدو أنهم فعلوا ذلك بدافع المحبة لإمام، وهو جانب أفضل في المسألة. فبينما يسعى البعض لاستغلال الذكاء الاصطناعي بهدف إثارة الجدل أو تحقيق مكاسب، فهناك آخرون يستخدمونه للتعبير عن حبهم لممثل يعيش في ذاكرتهم الجمعية.

وكان آخر ظهور لإمام على الشاشة قبل 5 سنوات قبل أن يبتعد عن الساحة الفنية عندما أعلن نجله رامي إمام قبل سنوات أن والده قرر أن يكتفي بما قدمه ويقضي وقته مع أسرته وأحفاده.