مهرجان موازين يحتفي بدورته العشرين بحضور فني عربي وعالمي مميز

انطلقت في العاصمة المغربية الرباط فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان "موازين- إيقاعات العالم" الذي يقام بين 19 و28 يونيو/حزيران الجاري، وسط أجواء احتفالية مبهرة وحضور جماهيري كبير، وبمشاركة نخبة من أبرز نجوم الغناء العرب والعالميين.

واستضاف مسرح محمد الخامس عروضا لفنانين بارزين، من بينهم النجم الأميركي ويل سميث والفنان العراقي كاظم الساهر، في حين تُختتم فعاليات المهرجان بأمسيتين غنائيتين تحيي إحداهما المطربة اللبنانية ماجدة الرومي والأخرى الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، إلى جانب عروض فنية أخرى متنوعة.

تضامن مع غزة

وأعربت المطربة المصرية كارمن سليمان عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح مهرجان فني، وذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش الحفل، حيث أكدت تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، قائلة "نتألم جميعا لما يحدث في غزة، ونتمنى انتهاء الأزمة قريبا".

وخلال حفلها الذي أقيم على مسرح محمد الخامس أدت كارمن مجموعة من الأغاني المغربية، مشيرة إلى أنها اختارت هذه الأغاني احتراما للجمهور المغربي، وأنها تخطط لتقديم أعمال جديدة باللهجة المغربية خلال الفترة المقبلة.

ويل سميث بالقفطان المغربي

وشهد مسرح السويسي في العاصمة المغربية الرباط حضورا جماهيريا حاشدا خلال الحفل الذي أحياه الفنان الأميركي ويل سميث ضمن مشاركته الأولى في مهرجان "موازين- إيقاعات العالم".

وافتتح سميث عرضه بأغنيته الشهيرة "نندمج مع الإيقاع" (Gettin’ Jiggy Wit It)، ليواصل أداء مجموعة من أبرز أعماله، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي رافقه بالغناء والرقص.

ولفت النجم الأميركي الأنظار بإطلالة مغربية تقليدية، حيث ارتدى قفطانا من تصميم فاطمة الزهراء الفيلالي الإدريسي اختاره من بين 5 تصاميم قدّمت له.

وتميز القفطان بتطريزات مستوحاة من نقوش الزليج المغربي، مما أضفى على مظهره لمسة فنية تعكس عمق الهوية الثقافية للمغرب وروحه التراثية.

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وإلى جانب مشاركة الممثل والمطرب الأميركي شهدت الدورة الـ20 لموازين حضور عالمي بمشاركة "50 سنت" (50CENT)، وليل بيبي، وبيكي جي، ودي جي لوست فريكوينسيز، وفريق إيسبا الكورية، وفريق دي لا سول.

حضور عربي

شهد مهرجان موازين حضورا لافتا لنجوم الغناء العرب، حيث تألق عدد من الفنانين على مختلف المسارح.

وأحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفله المنتظر على مسرح محمد الخامس، في حين قدمت اللبنانية ميريام فارس حفلها على مسرح النهضة.

ومن مصر، شارك محمد حماقي، وتامر عاشور في أولى مشاركاته، إلى جانب روبي التي أضفت حضورا مميزا.

وقدّم وائل جسار حفله على مسرح النهضة بأغانٍ شهيرة، منها "غريبة الناس" و"بتوحشيني"، معبرا في المؤتمر الصحفي عن قلقه من تراجع الذوق الفني وداعيا إلى فن يحمل قيمة.

كذلك، أحيا راغب علامة حفلا جماهيريا، وشاركت من لبنان أيضا نانسي عجرم وزياد برجي وسط حضور كثيف.

أما من المغرب فتألق نجم الراب سبعتون على منصة سلا، إلى جانب سليم كرافاطا، كما قدّم كل من حمزة الصنهاجي -الذي غنى "عائشة" تكريما لوالده سعيد الصنهاجي- وعادل المدكوري وحجيب عروضا شعبية لاقت تفاعلا واسعا.

هولوغرام "حليم"

وعلى مسرح محمد الخامس في الرباط أقيم حفل بتقنية الهولوغرام للفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ رغم الجدل الذي أثير بعد الإعلان عنه، واعتراض أسرته على إقامته دون التنسيق معها.

وافتتح الحفل بأغنية "الماء والخضرة والوجه الحسن"، والتي كان عبد الحليم قد أداها خصيصا للملك الراحل الحسن الثاني، ثم تتابعت مجموعة من أشهر أغنياته، من بينها "أول مرة تحب يا قلبي"، و"بلاش عتاب"، و"أسمر يا أسمراني"، و"جبار"، و"بتلوموني ليه"، و"جانا الهوا"، و"حبك نار"، و"سواح".

ورغم نجاح الحفل جماهيريا فإن عائلة عبد الحليم حافظ أعلنت نيتها مقاضاة إدارة مهرجان موازين لإقامة الحفل دون موافقتها، في حين أكدت الإدارة أن الاتفاق تم مع المنتج محسن جابر صاحب الحقوق الحصرية.

كما أوضحت أن العرض اعتمد على تجسيد فني دون استخدام صور أو مقاطع أصلية، مما لا يتطلب موافقة الورثة قانونيا.

ختام مصري لبناني

وتختتم فعاليات الدورة الـ20 لـ"موازين- إيقاعات العالم" الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي بحفل فني كبير مساء السبت المقبل على المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط، وفي اليوم نفسه تحيي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا على منصة النهضة بقيادة المايسترو مدحت خميس.

وتعد مشاركة شيرين في ختام الدورة محطة في مسار عودتها إلى الساحة الفنية بعد فترة من التأجيلات والغياب.