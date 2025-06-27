دينيس فيلنوف يقود أولى مغامرات جيمس بوند تحت راية أمازون

أعلنت أستوديوهات "أمازون إم جي إم" أن المخرج الكندي دينيس فيلنوف سيتولى إخراج الجزء المقبل من سلسلة أفلام جيمس بوند.

ويعد تقديم نسخة جديدة من شخصية "العميل 007" تحديا كبيرا، خاصة بعد انتهاء رحلة الممثل البريطاني دانيال كريغ مع الدور، والتي امتدت 15 عاما، وانتهت بفيلم "لا وقت للموت" (No Time to Die) عام 2021، حيث يلقى بوند حتفه في مشهد ختامي مؤثر أثناء إنقاذه شريكته مادلين سوان (ليا سيدو) وابنتهما ماتيلد (ليزا دورا سونيت).

وفي الوقت الحالي، تعمل أمازون على إعادة إطلاق السلسلة، وهي خطوة أثارت ترقبا واسعا بين محبي جيمس بوند، وذلك منذ إعلان أمازون عن استحواذها على أستوديو "مترو جولدوين ماير" (إم جي إم) في مارس/آذار 2022 مقابل 8.5 مليارات دولار.

وفي بيان صحفي، عبّر دينيس فيلنوف عن سعادته بتولي إخراج الفيلم الجديد من سلسلة جيمس بوند، مشيرا إلى أن بعضا من أقدم ذكرياته السينمائية ترتبط بهذه الشخصية الأيقونية.

وأوضح أنه نشأ على مشاهدة أفلام بوند برفقة والده، بدءا من فيلم "دكتور نو" (Dr. No) من بطولة شون كونري، مؤكدا أنه من أشد المعجبين بالسلسلة التي يعتبرها مساحة فنية خاصة ذات طابع شبه مقدس بالنسبة له.

وأشار فيلنوف إلى أنه يسعى لتكريم هذا الإرث العريق وفتح الطريق أمام مهمات جديدة، واصفا التجربة بأنها مسؤولية كبيرة، لكنها أيضا فرصة استثنائية وشرف كبير له.

وعلّق مايك هوبكنز رئيس "برايم فيديو" و"أمازون إم جي إم ستوديوز" قائلا "نحن فخورون بانضمام دينيس فيلنوف لإخراج الفصل الجديد من سلسلة جيمس بوند، إنه مخرج يتمتع برؤية فنية استثنائية، وتاريخه الحافل في أفلام مثل "بليد رانر 2049″ (Blade Runner 2049) و"الوصول" (Arrival) و"كثيب" (Dune) يثبت قدرته على خلق عوالم بصرية ساحرة وسرد قصصي غامر يلقى صدى عالميا، بوجوده نؤمن بأن جيمس بوند في أيد مبدعة من الطراز الرفيع، ونتطلع بحماسة للمغامرة القادمة للعميل 007″.

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ويأتي هذا التطور بعد استحواذ أمازون على أستوديو "مترو جولدوين ماير"، مما منحها حقوق توزيع سلسلة جيمس بوند، لكنها امتلكت فقط 50% من حقوق السلسلة، واقتصر دورها في البداية على شراكة غير فعالة في اتخاذ القرارات الفنية.

لكن الجمود الذي رافق انطلاق الجزء الجديد من السلسلة منذ سنوات انتهى في فبراير/شباط الماضي حين توصل المنتجان مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكولي -اللذان حافظا على إرث السلسلة لعقود- إلى اتفاق مع "أمازون إم جي إم" لإنشاء مشروع مشترك يضمن ملكية متوازنة ويمنح جميع الأطراف حق المشاركة الفعلية في توجيه مستقبل "العميل 007".

وخلال معرض "سينماكون" -الذي أقيم في أبريل/نيسان- ألمح مسؤولا أمازون كورتني فالينتي وسو كرول إلى أن آيمي باسكال وديفيد هايمن يعملان على تطوير فصل جديد من السلسلة، وقال مسؤولو أمازون "نحن ملتزمون بالحفاظ على إرث هذه الشخصية الأيقونية".

ويأتي هذا الإعلان بمثابة تحقيق حلم قديم فيلنوف الذي صرح في عام 2021 خلال بودكاست "هابي ساد كونفيوزد" (Happy Sad Confused) بأنه يتمنى بشدة إخراج فيلم من سلسلة جيمس بوند، لكنه أشار حينها إلى أن إعادة إطلاق السلسلة بعد دانيال كريغ تمثل تحديا كبيرا.

وقد نال فيلنوف إشادة واسعة عن أفلام مثل "قاتل مأجور" (Sicario) و"كثيب" (Dune) و"بليد رانر 2049″ (Blade Runner 2049) و"الوصول" (Arrival)، حيث رشح عن الأخير لجائزة الأوسكار لأفضل إخراج في عام 2017.

وتعد هذه الأعمال من أبرز المحطات في مسيرته، إذ جمع فيها بين الرؤية البصرية المبتكرة والسرد العميق، مما جعله واحدا من أكثر المخرجين تميزا وتأثيرا في السينما المعاصرة.