دعوات من فنانين عرب لأمن قطر واستقرار المنطقة

في أعقاب التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، تفاعل عدد من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي مع حادثة استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر، التي تضم قوات أميركية، بهجوم صاروخي نُسب إلى إيران، وفق موقع أكسيوس عن مصادر أميركية.

وعبّر الفنانون عن تضامنهم مع دول الخليج عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، دعوا فيها إلى حفظ أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدين على أهمية وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات والتصعيدات الراهنة.

تفاعل الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع التطورات الأخيرة في منطقة الخليج، حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام صورة للعلم القطري، وأرفقها بدعاء قال فيه: "رب اجعل هذا بلدًا آمنًا".

وفي منشور آخر عبر خاصية القصص المصورة (ستوري)، أعاد الجسمي نشر بيان دولة الإمارات الذي أدان استهداف دولة قطر، في تعبير عن تضامنه مع أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف "قطر في القلب والروح، نبضُها من نبضنا، وعزّها من عزّنا، وكلنا دونها ودون كل شبرٍ في الخليج، بأرواحنا".

قطر في القلب والروح، نبضُها من نبضنا، وعزّها من عزّنا، وكلنا دونها ودون كل شبرٍ في الخليج، بأرواحنا 🇶🇦 #قطر — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) June 23, 2025

من جانبها، نشرت المطربة أحلام أعلام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبر خاصية القصص المصورة، ورافقتها بدعاء قالت فيه: "اللهم اشغل من أراد بهم سوءا في نفسه"، وأضافت "اللهم استودعناك أمن خليجنا العربي".

كما حرص المخرج والممثل الإماراتي حبيب غلوم على الدعاء لدول الخليج العربي عبر حسابه على إنستغرام، ودعا الله أن يصرف شر الفتن، وأن يحفظ قيادات الخليج.

وكتب في دعائه: اللهم احفظ خليجنا وقياداتنا وشعوبنا بحفظك الذي لا يرام، وعينك التي لا تنام، اللهم إنا نستودعك أمنها وأمانها وسلامتها واستقرارها، فاجعلنا يا الله من الآمنين المطمئنين".

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كما دعت الفنانة إلهام علي، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن يحفظ الله قيادات الخليج والشعوب.

اللهم احفظ خليجنا وقيادتنا وشعوبنا بعينك التي لا تنام🤲🏻 pic.twitter.com/5yhJOwBUwO — الهام علي (@elhamali85) June 23, 2025

وبدوره، تفاعل الكويتي يوسف العماني مع الأحداث، وكتب عبر إنستغرام: "اللهم أدم على الخليج نعمة الأمان واحفظهم بعينك التي لا تنام".

كما حرصت المطربة بلقيس فتحي على الدعاء لقادة وشعوب الخليج عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام.

وكتبت المطربة التونسية لطيفة عبر حسابها على إنستغرام: "اللهم احم بلادنا في الخليج، واحم أهلنا وناسنا هناك، والطف بنا، وتعدي هذه الأيام الصعبة على خير يا رب".

ودعا الممثل ومقدم البرامج السعودي فايز المالكي عبر حسابه على منصة إكس أن يحفظ الله قطر وشعبها.

بينما نشرت الممثلة البحرينية زهرة عرفات أعلام مجلس التعاون لدول الخليج العربي عبر حسابها على إنستغرام، ودعت الله أن يجعل الخليج آمنا وبلاد المسلمين.