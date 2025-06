دراما جيل "زد".. كيف ترسم مسلسلات المراهقين لوحة فنية معقدة؟

في زمن تتسارع فيه تحولات الذوق العام وتتنافس فيه المنصات الرقمية على جذب انتباه الأجيال الجديدة، باتت المسلسلات التي تتناول عالم المراهقين تحظى بمكانة خاصة في المشهد الدرامي.

فهي لا تكتفي بعرض قصص شبابية سطحية، بل تحاول أن تغوص في أعماق مرحلة عمرية مليئة بالأسئلة، والصراعات، والبحث عن الهوية. ومع تنامي الوعي بأهمية التمثيل الواقعي، برزت أعمال درامية سعت إلى كسر النمطية، وقدّمت شخصيات مراهقة بلحظاتها الهشة والصلبة، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والصور النمطية المكررة.

في هذا التقرير، نسلّط الضوء على أبرز المسلسلات الحديثة التي تناولت المراهقة، ونناقش كيف نجحت -أو أخفقت- في تصوير هذه المرحلة الحساسة بلغة فنية صادقة ومؤثرة.

ينتج سنويا عشرات الأعمال التي تنتمي لفئة الفانتازيا، هذا الزخم يؤكد كم ينجذب المراهقون لها، من جهة لبعدها عن الاستسهال أو الاعتيادية، ومن جهة أخرى لجمّ ما بها من إثارة وتشويق.

العمل الأول اليوم، من كوريا الجنوبية، مسلسل "العدّاء اللطيف" (Lovely Runner) ذو الـ16 حلقة، حصل العمل على تقييم بلغ 8.6 على موقع "آي إم دي بي"، وبرز كتحفة فنية تجمع بين سحر الرومانسية الخيالية وعمق المشاعر الإنسانية في قالب درامي آسر، في حين تستعرض تساؤلات عن القدر ومدى أهمية الاختيارات اللحظية وعواقبها.

يحكي العمل عن فتاة مراهقة تتعرض لحادث مؤسف يحيلها قعيدة، وما يبقيها حية قادرة على مواجهة الأيام أغنية لمطرب تبث فيها الأمل وسرعان ما تصبح من المهووسين به، مما يجعل حياتها تنهار حين يموت فجأة، وبطريقة أقرب للسحر تنجح بالعودة بالزمن ومن ثمّ تحاول إنقاذ البطل وتغيير أقدارهم.

وتميز المسلسل بسرد قصصي متماسك نجح في التنقل ببراعة بين الحاضر والماضي، مانحا المشاهد فرصة لفهم دوافع الشخصيات وتطور علاقاتها المتشابكة. وعلى الصعيد البصري، قدم المسلسل جماليات برزت سواء في تصوير اللحظات الحالمة أو في تجسيد الأجواء المدرسية النابضة بالحياة. أما الأداء التمثيلي، فاتسم بالصدق والعاطفة، وتجلت الكيمياء بين البطلين.

"moving isn’t just the best south korean show of the year, it’s one of the best series of 2023 period"

ومن كوريا الجنوبية أيضا، نستعرض مسلسل "انتقال" (Moving) الذي اعتبره النقاد من أفضل دراما 2023، وهو إضافة نوعية ومميزة إلى فئة مسلسلات الأبطال الخارقين، حيث يتجاوز الإبهار البصري المعتاد ليغوص في أعماق العلاقات الإنسانية وتحديات النمو في ظل ظروف استثنائية، مع التركيز على صعوبة أن تكون مختلفا وقيمة العائلة والتضحية، مما يجعله تجربة تتجاوز حدود النوع الفني التقليدي لتلك الفئة.

تدور أحداث العمل حول 3 طلاب بالسنة الأخيرة في المدرسة الثانوية، يملكون جميعا قوى خارقة ورثوها عن ذويهم، ويحاولون إخفاءها عن الآخرين، خوفا من العواقب، وبالوقت نفسه هناك جهات مسؤولة تحاول التخلص من هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم.

وتميز المسلسل بسرد قصصي متقن مزج ببراعة بين الإثارة والتشويق المصاحبين للقوى الخارقة، وبين الدراما العائلية الدافئة التي تركز على حماية الأبناء وقبول الذات.

وعلى الصعيد الفني، تضمن العمل مؤثرات بصرية متقنة خدمت القصة دون أن تطغى عليها، بالإضافة إلى إخراج نجح بخلق توازن بين المشاهد الحركية والمواقف الحميمة. أما الأداء التمثيلي، فنجح الممثلون في تجسيد الصراعات الداخلية والخارجية لشخصياتهم، وإضفاء مصداقية على عالم يجمع بين الواقع والخيال.

بين غموض الجريمة وجاذبية العناصر الخارقة للطبيعة يقع المسلسل الأميركي "أرواح المدرسة" (School Spirits) الذي يستعرض فرضية مبتكرة، حيث تروي الضحية المراهقة نفسها قصة التحقيق في جريمة قتلها من منظور الشبح، مما يخلق طبقة إضافية من التشويق والتعقيد السردي.

وعلى الصعيد البصري، نجح المسلسل بخلق أجواء تجمع بين الغموض والريبة داخل المدرسة الثانوية عبر الاستخدام الفعال للإضاءة والتصوير الذي نجح بخلق إحساس بالعالم الآخر.

يذكر أن الممثلة بيتن ليست جسدت ببراعة صراع شخصية البطلة بين الرغبة في كشف الحقيقة والشعور بالعزلة في عالم الأشباح. قد يعاب على المسلسل بطء وتيرة كشف بعض الألغاز، إلا أن التركيز على تطور العلاقات بين الأشباح وصراعاتهم الداخلية أضاف عمقا عاطفيا وطازجا للحبكة.

