فنانون سوريون ينعون ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس

شهدت العاصمة السورية دمشق صدمة كبيرة إثر الانفجار الذي وقع في كنيسة مار إلياس بحي الدويلعة، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين، مما أثار موجة من الحزن والتعاطف على نطاق واسع.

وسارع عدد من الفنانين السوريين والعرب إلى التعبير عن مواساتهم عبر حساباتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّروا عن حزنهم العميق وتضامنهم مع أسر الضحايا ومع الشعب السوري في هذه المحنة.

وتنوعت ردود الفعل بين الدعوة إلى نبذ العنف بكل أشكاله، والتأكيد على أهمية التكاتف الإنساني في وجه الكراهية، إلى جانب المطالبة بتقديم الدعم المعنوي والمادي للمصابين وأهالي الضحايا.

وعبر حسابه الرسمي على إنستغرام، شارك الفنان السوري مكسيم خليل تعازيه لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين ومطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث. وفي منشور آخر عبارة "كن إنسانًا قبل أي شيء" دعا خليل إلى التكاتف والتضامن بهذه اللحظات العصيبة، كما نشر صورة من داخل الكنيسة توثق حجم الدمار الناتج عن التفجير.

ومن جانبه، عبّر الفنان سامر المصري عن حزنه الشديد، من خلال صور التقطها من موقع التفجير داخل الكنيسة، وكتب "الرحمة لشهداء التفجير الإرهابي في كنيسة مار إلياس، والشفاء العاجل للمصابين، والسلام والطمأنينة للشعب السوري بكافة مكوناته".

كما تفاعل المغني السوري "الشامي" مع الحادثة حيث شارك عبر خاصية القصص المصورة في حسابه على إنستغرام صورة من موقع التفجير، وعلّق عليها بالقول "تفجير كنيسة مار إلياس أدى إلى مقتل 22 شخصًا وإصابة العشرات".

وعبّر الممثل السوري معتصم النهار عن حزنه العميق، من خلال منشور على حسابه في إنستغرام استخدم فيه وسم "الإرهاب لا دين له" وكتب "الصلاة كانت من أجل السلام.. فصار الدم هو الجواب.. رحمة لمن رحلوا وقوة لمن ظلوا".

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ومن جهته، وجّه مغني الراب إسماعيل تمر نداء للتبرع بالدم دعماً للمصابين، مشيرا إلى أن الوضع حرج وأن المستشفى الفرنسي في دمشق يستقبل المتبرعين بشكل عاجل. كما نشر مقطع فيديو يظهر عددا من المصابين، مؤكداً أن "الفكر السوري سينتصر" وشارك صورة تجمع بين المصحف والصليب، داعيًا الله أن يحمي سوريا من تجار الدم والفتنة.

أما الفنان قيس الشيخ نجيب، فقد نشر صورة من داخل الكنيسة بعد التفجير، وأرفقها بالآية القرآنية "من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا" في إشارة واضحة إلى إدانته الشديدة للجريمة وتضامنه مع الضحايا وأسرهم.

كما تفاعلت المخرجة رشا شربتجي مع الحدث، ونشرت عبر حسابها على إنستغرام صورة من موقع التفجير، تعبيرا عن حزنها وتأثرها بما جرى.