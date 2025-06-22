خريطة دراما رمضان 2026.. عودة قوية لنجوم الصف الأول

بدأت ملامح الموسم الدرامي لرمضان 2026 تتبلور تدريجيا، مع توالي إعلانات عدد من المشاريع الفنية التي انطلق التحضير لها في الوقت الراهن. ويشهد الموسم المقبل عودة لافتة لعدد من الثنائيات الفنية، حيث يشارك العديد من النجوم في أعمال درامية جديدة يجري العمل عليها حاليا، تمهيدا لعرضها خلال شهر رمضان المقبل.

تيم حسن يجدد تعاونه مع البرقاوي

يواصل الفنان تيم حسن تعاونه الناجح مع المخرج سامر البرقاوي، بعد سلسلة من الأعمال المشتركة التي لاقت صدى جماهيريا واسعا، أبرزها "الهيبة"، "الزند: ذئب العاصي"، "تاج"، وآخرها مسلسل "تحت سابع أرض" الذي عُرض في رمضان 2025.

ويبدأ الثنائي حاليا التحضير لمسلسل جديد بعنوان "مولانا"، من تأليف لبنى حداد، وتشاركه البطولة الممثلة السورية نور علي. ومن المقرر أن يُصوَّر العمل في لبنان خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه في موسم رمضان 2026.

ويأتي هذا المشروع بعد أن حسم تيم حسن مشاركته فيه، في الوقت الذي تم فيه تأجيل مسلسل "الناطور"، الذي كان من المخطط بدء تصويره قريبا، ويتكوّن من 60 حلقة.

"المداح 6: أسطورة النهاية"

يستعد صنّاع مسلسل "المداح" لتقديم الجزء السادس من السلسلة بعنوان "أسطورة النهاية"، والمقرر عرضه ضمن الموسم الدرامي لرمضان 2026، حيث يواصل الفنان حمادة هلال تجسيد شخصية صابر المداح، في رحلة جديدة من المواجهات مع عوالم الجن والماورائيات.

وكان المنتج صادق الصباح قد صرّح في وقت سابق أن تقديم هذا الجزء جاء استجابة لرغبة الجمهور وتفاعلهم مع الأجزاء السابقة، مؤكدا أن "أسطورة النهاية" سيكون الجزء الختامي للسلسلة، على أن يتجه حمادة هلال بعدها لتقديم أدوار وشخصيات جديدة، حيث بدأ بالفعل التحضير لعمل مختلف يُعرض في رمضان 2027.

ويضم الجزء السادس من "المداح" مجموعة من النجوم، من بينهم هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد الصاوي، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين في الأجزاء السابقة.

ثنائية ظافر العابدين ونادين نجيم

بعد غياب عن السباق الرمضاني، يعود النجم ظافر العابدين إلى الدراما التلفزيونية في عمل جديد يجمعه بالنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، في ثنائية فنية ينتظرها الجمهور بشغف. المسلسل من إخراج أمين درة، ولم يُحسم بعد العنوان النهائي له، إلا أن العمل يتناول قضية اجتماعية معاصرة.

وتُعد هذه المشاركة عودة قوية لنادين نجيم إلى موسم رمضان 2026، بعد غيابها عن المنافسة في رمضان الماضي، حيث كان آخر ظهور درامي لها في مسلسل "2024" الذي عُرض العام الماضي.

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"درجة الغليان" بين منة شلبي وعمرو سعد

تعود النجمة منة شلبي إلى السباق الرمضاني من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "درجة الغليان"، الذي يجمعها بالممثل عمرو سعد، ويكتبه المؤلف محمد هشام عبية، الذي سبق وتعاونت معه في مسلسل "بطلوع الروح" عام 2022.

ويمثل هذا العمل عودة عمرو سعد إلى الدراما الاجتماعية، بعد سلسلة من الأعمال ذات الطابع الشعبي، حيث يتكوّن المسلسل من 30 حلقة، ويُعرض ضمن خطة دراما رمضان 2026.

ويجري حاليا التحضير للعمل واختيار فريق التمثيل، تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر، كانت منة شلبي قد تعاقدت مؤخرا على مسلسل ثانٍ مع المخرج السدير مسعود، تدور أحداثه في إطار اجتماعي نفسي، حول امرأة تواجه تحديات قاسية في حياتها.

الكينغ

يشهد موسم رمضان 2026 عودة عدد من النجوم إلى المنافسة الدرامية، مع انطلاق تحضيرات عدة أعمال بارزة، على رأسها مسلسل "الكينغ" الذي يُعيد الفنان محمد عادل إمام إلى الشاشة الصغيرة.

المسلسل، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، كان قد تأجّل من الموسم الماضي بسبب طبيعة تصويره التي تتطلب تحضيرات مكثفة ومشاهد خارج مصر. وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والتشويق، حول شاب يدخل في صراعات مع عصابات المافيا.

في المقابل، تخوض الفنانة ماغي بو غصن سباق رمضان المقبل بعمل درامي اجتماعي من تأليف طارق سويد، ويجري حاليا الاتفاق على باقي فريق العمل بالتعاون مع شركة الإنتاج.

كما أعلنت الفنانة مي عمر عن استعدادها للعودة بمسلسل جديد في رمضان 2026، بينما يستعد الفنان محمد رمضان هو الآخر لعمل درامي بعد غياب عن المنافسة الرمضانية منذ مشاركته في مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023.

ومن الأعمال التي بدأ التحضير لها أيضا مسلسل "المماليك" من بطولة الفنان مكسيم خليل، ومن المتوقع أن يكون ضمن قائمة الأعمال العربية البارزة في الموسم المقبل.