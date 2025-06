حرارة الأحداث.. حين يصبح الصيف بطلا صامتا في الأفلام

يقبل الصيف في السينما غالبا كرمز للحرية والانطلاق والرومانسية، لكنه في بعض الأفلام يتجاوز كونه مجردَ فصل زمني، ليتحول إلى عنصر حي وفاعل في بناء الحبكة. يحمل هذا الفصل تناقضا لافتا، إذ يجمع بين البهجة والمغامرة من جهة، وانكشاف الأسرار تحت وطأة الشمس الحارقة من جهة أخرى.

يعمد بعض المخرجين إلى توظيف هذا التناقض بذكاء، ليصبح الصيف محفزا للتغيرات الدرامية لا مجرد خلفية للأحداث. فهو قد يثير التوتر، أو يسرّع التصعيد، أو يكشف ما كان مخفيًا خلف واجهات الاسترخاء.

من الحرارة الخانقة التي تؤجج التوتر في "12 رجلا غاضبا"، إلى الشواطئ المشمسة التي تخفي كارثة وشيكة في "الفك المفترس"، يظهر الصيف في بعض الأعمال السينمائية كعنصر درامي لا يمكن فصله عن مسار القصة. في ما يلي مجموعة من الأفلام التي جعلت من الصيف شخصية في حد ذاته.

يعد فيلم "12 رجلا غاضبا" (12Angry Men) تحفة فنية سينمائية تعتمد على قوة الحوار والأداء التمثيلي المتقن لخلق دراما مشحونة بالتوتر الأخلاقي والنفسي داخل غرفة مداولات خانقة، العمل يحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة أفضل 250 فيلما بتاريخ السينما العالمية.

وفيه نجح المخرج سيدني لوميت ببراعة في استخدام زوايا الكاميرا وحركة الممثلين المحدودة في فضاء ضيق لتعزيز الشعور بالانزعاج، مما جعل المشاهد شريكا للأبطال في رحلة الشك والتفكير التي يقودها المحلف رقم 8.

تدور أحداث الفيلم حول هيئة محلفين من 12 رجلا عليهم حسم مصير فتى مراهق متهم بقتل والده، ومع أن القضية تبدو بسيطة وواضحة إلا أن تصويت المحلف رقم 8 بكون المتهم غير مذنب -على عكس البقية- يجعل الجميع يضطرون إلى مراجعة قرارهم المخالف له بعيدا عن تسرعهم في الحكم وتحيزاتهم المسبقة مختلفة الأسباب.

وقد لعب الصيف دورا محوريا في الأحداث خاصة مع إبراز حيثية، إن مكيف الهواء لا يعمل، من جهة كانت شدة الحرارة والتعرق عاملين محفزين على التوتر والانفعال ونجحا في خلق شعور بالضيق الجسدي لدى المحلفين، ومن جهة أخرى أثرا على مزاجهم العام وجعلهم راغبين في الانتهاء من الأمر في أسرع وقت، مما ساهم بتسارع وتيرة الأحداث وزيادة الخلافات بين الشخصيات وبالتالي مزيدا من التشويق.

أما الأهم فكان ما يجسده ذلك من رمزية ومرآة لحالة المحلفين، مشيرا إلى الضغط النفسي والعاطفي الذي يواجهه المحلفون، وهم يتخذون قرارا لن يلبث أن يغير مصير حياة كاملة لشاب صغير.

سلسلة أفلام "أعرف ما فعلته الصيف الماضي" (I know what you did last summer) إحدى أشهر سلاسل أفلام الرعب بالتسعينات، تدور أحداث الجزء الأول عن 4 مراهقين يحتفلون بنهاية المدرسة الثانوية بالرابع من يوليو/تموز وأثناء عودتهم ليلا يدهسون خطأً رجلا، وبسبب خوفهم من العواقب يقررون إلقاء الجثة في البحر.

ما لم يحسبوا حسابه، أن يراسلهم أحدهم بعد عام برسالة فحواها أعرف ما فعلته العام الماضي، وتتوالى الأحداث في إطار يجمع بين الغموض والإثارة والرعب.

الصيف في هذا العمل من أبطال الحكاية، ليس فقط لأنه زمن وقوع الحدث الرئيسي الذي يحفز تغيير مجرى الأحداث، وإنما كذلك كونه رمزا لفقدان البراءة، إذ عادة ما يتزامن الصيف مع الحيوية والمغامرة، ومع وقوع الحادث ينتهي شبابهم الطائش ويبدؤون عهدا جديدا من البارانويا والشعور بالذنب جنبا إلى جنب.

وأخيرا كون الأحداث تجري في مدينة ساحلية في فصل الصيف، لن تلبث المدينة أن تكون مليئة بالسياح، وهو ما يخدم الحبكة ويزيد من الاحتمالات المرعبة وحقيقة أن القاتل قادر على التخفي وسط تلك الحشود.

سام وسوزي طفلان في الثانية عشرة من العمر وبطلا فيلم "مملكة بزوغ القمر" (Moonrise Kingdom)، يلتقيان في صيف 1965 في عرض مسرحي للكنيسة ويصبحان صديقين بالمراسلة بعدها، قبل أن يتفقا على الهرب سويا إلى البرية في سبتمبر/أيلول، ومع تنفيذ مخططهم يبدآن مغامرة من طراز خاص بينما تبحث عنهم العائلات.

يرمز الصيف هنا إلى البدايات الجديدة، حيث تتفتح قلوبهم ومشاعرهم على الحب لأول مرة، كذلك يمثل فترة الحرية والهروب من الواقع والقيود التي يفرضها عليهما عالم الكبار، ورغم المشاعر البريئة بينهما وشغفهم بما يفعلان، يمنح الصيف المشاهد انطباعا بأن العلاقة مؤقتة ولن تلبث أن تنتهي بانتهاء ذلك الفصل كعادة العلاقات العابرة بالأوقات المشابهة.

أما فنيا يزيد الصيف من جماليات اللوحة البصرية التي تتميز بها أعمال المخرج ويس أندرسون الذي يعرف كيف يخلق خلفية بصرية دافئة وحالمة ولوحات غارقة في الألوان الحارة والإضاءة الطبيعية الساحرة.

يعد فيلم "ماما ميا" من الأعمال الدرامية التي لا تفقد جاذبيتها، خاصة عند مشاهدته في فصل الصيف، حيث الإجازات والبحث عن أجواء من المرح والانطلاق. وقد كان لاختيار الصيف خلفية زمنية للأحداث دور كبير في تعزيز الروح التي تجمع بين الرومانسية، التحرر، والاسترخاء.

جاء اختيار هذا الفصل تحديدًا لأنه يشجع على اللقاءات والتواصل، ويوفر أجواء مثالية للاحتفالات، وفي مقدمتها حفل الزفاف الذي يدور عنه جزء كبير من القصة. كما يمثل الصيف رمزا للأمل والنضج العاطفي، يتجسد في رحلة صوفي لاكتشاف هويتها ومعرفة من يكون والدها الحقيقي.

إضافة إلى ذلك، أتاح الصيف للفيلم استغلال الجمال الطبيعي للجزيرة اليونانية، والتأثير على اختيارات الألوان، الأزياء، وحتى المقطوعات الموسيقية والأغنيات المليئة بالحيوية، مما جعل من الأجواء الموسمية عنصراً أساسياً في تشكيل المزاج العام للفيلم.

