هوليود تنبش في أرشيفها.. أجزاء جديدة مرتقبة لأشهر أفلام الألفية

تحولت إعادة تقديم أجزاء جديدة من الأفلام الناجحة إلى ما يشبه "العادة" في هوليود خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل أزمة الابتكار التي تواجهها الصناعة الأميركية، وسعي المنتجين لتقليل المخاطر المالية مستفيدين من شهرة الأجزاء السابقة التي لاقت تفاعلا جماهيريا واسعا.

وهذا التوجه هو ما دفع صُناع السينما إلى العودة لأرشيف الأفلام الأيقونية بهدف إنتاج أجزاء جديدة، مما أسفر عن الإعلان مؤخرا عن عودة عدد من الأعمال إلى الشاشة الكبيرة، من أبرزها "الشيطان يرتدي برادا" (The Devil Wears Prada) و"يوميات الأميرة" (The Princess Diaries).

وخلال نهايات التسعينيات ومطلع الألفية، انطلق عدد من أبرز نجوم هوليود الحاليين من خلال أفلام شكلت منعطفا في مسيرتهم الفنية، ومن تلك الأعمال "مواجهة" (Face/Off) الذي يُعد من أنجح أفلام نهاية القرن العشرين. وقد أُعلن رسميا عن عودة نيكولاس كيج وجون ترافولتا لتجسيد دوريهما في الجزء الثاني من الفيلم، بعد أكثر من 27 عاما من صدور الجزء الأول.

وسيتولى آدم وينغارد إخراج وكتابة النص، عقب انتهائه من فيلم "غودزيلا ضد كونغ: الإمبراطورية الجديدة" (Godzilla x Kong: The New Empire) الذي عُرض العام الماضي. ويأتي هذا المشروع في ظل غياب المخرج الأصلي جون وو والكاتبين مايك ريب ومايكل كوليري.

أما على صعيد الأعمال الرومانسية الكوميدية، فقد أكدت شركة ديزني رسميا استعدادها لإطلاق جزء ثالث من فيلم "يوميات الأميرة" (The Princess Diaries) الذي صدر الجزء الأول منه عام 2001، والثاني بعنوان "الخطوبة الملكية" عام 2004. وسيشهد الجزء الجديد عودة النجمة الأميركية آن هاثاواي لتجسيد شخصية "ميا تيرموبوليس" في عمل يتوقع أن تبدأ عمليات تصويره في وقت لاحق من عام 2025، مع ترشيحات لتصويره في قلاع أوروبية.

وفي السياق نفسه، تقرر إنتاج جزء جديد من الفيلم الأيقوني "الشيطان يرتدي برادا" (The Devil Wears Prada) الذي يعود بعد نحو 18 عاما من عرض الجزء الأول، والمقرر إطلاقه في الأول من مايو/أيار 2026. وقد أكدت كل من ميريل ستريب وإيميلي بلانت مشاركتهما في هذا العمل، في حين لم تُحسم بعد مشاركة آن هاثاواي. وسيركز الجزء المرتقب على شخصية "ميراندا بريستلي" التي تعاني من تراجع مبيعات مجلتها الشهيرة في ظل انتشار المنصات الرقمية والتغيرات في نمط استهلاك الجمهور للمحتوى.

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أفلام الأبطال الخارقين تعود بأجزاء جديدة

منذ عام 2020، شهدت أفلام الأبطال الخارقين تراجعا في الأداء الجماهيري والنقدي، مما دفع الشركات المنتجة إلى الرهان مجددا على الأجزاء الناجحة. ومن بين أبرز تلك السلاسل تأتي أفلام "المنتقمون" (Avengers). وبعد أن ظن الجمهور أن السلسلة انتهت عام 2019 مع الجزء الرابع "المنتقمون: نهاية اللعبة" (Avengers: Endgame) أعلنت شركة مارفل عن إنتاج جزأين جديدين هما "المنتقمون: يوم القيامة" (Avengers: Doomsday) الذي تأجل عرضه إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2026، و"المنتقمون: الحروب السرية" (Avengers: Secret Wars) المقرر عام 2027. ويشارك في الجزء الأول عدد كبير من نجوم السلسلة السابقة، من بينهم روبرت داوني جونيور بدور "دكتور دوم" إلى جانب بيدرو باسكال، وكريس هيمسورث، وآخرين.

كما شهد عام 2025 عرض فيلم "كابتن أميركا: عالم جديد شجاع" (Captain America: Brave New World) وهو الجزء الرابع من السلسلة المنفصلة، وحقق إيرادات تجاوزت 415 مليون دولار عالميا. وقد تولى الممثل أنتوني ماكي لأول مرة دور "كابتن أميركا" بعد انسحاب النجم كريس إيفانز.

وتواصل شركة "وارنر برذرز" المضي قدما في إنتاج الجزء الثاني من فيلم "باتمان" (The Batman) حيث صدر الجزء الأول عام 2022. وكان من المقرر عرض الجزء الثاني في أكتوبر/تشرين الأول 2026، إلا أنه تأجل رسميا إلى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2027، مع استمرار المخرج مات ريفز في قيادة المشروع، وعودة روبرت باتينسون بدور البطولة، إلى جانب زازي بيتز وزوي كرافيتز، وانضمام كولين فاريل لأول مرة بدور موسع.

سلاسل خيال علمي ومغامرة ترجع بقوة

ما زالت سلسلة "أفاتار" (Avatar) تستفيد من النجاح الكبير الذي حققه الجزء الثاني الذي عُرض عام 2022، إذ من المقرر إطلاق الجزء الثالث بعنوان "أفاتار: النار والرماد" (Avatar: Fire & Ash) في 19 ديسمبر/كانون الأول 2025، وقد اكتمل تصويره بالفعل. كما يجري التخطيط لإصدار القسمين الرابع والخامس عامي 2029 و2031 على التوالي، ضمن رؤية ممتدة للمخرج جيمس كاميرون.

كما عُرض الجزء الثامن من سلسلة "المهمة المستحيلة" بعنوان "الحساب النهائي" (Mission: Impossible – The Final Reckoning) في مايو/أيار 2025، ويُعد تتمة مباشرة للجزء السابق "الحساب المميت – الجزء الأول" (Dead Reckoning Part One) الذي صدر عام 2023. ويواصل النجم توم كروز أداء دور "إيثان هانت" في حبكة مشوقة تُختتم بها السلسلة الأسطورية.

وأخيرا، يعود النجم روبرت داوني جونيور إلى الشاشة في دور "شيرلوك هولمز"، بعد غياب دام 13 عاما على عرض الجزء الثاني. ومن المتوقع أن يشاركه البطولة جود لو، وجاريد هاريس، وإيدي مارسان، بقيادة المخرج البريطاني ديكستر فليتشر. وتبقى تفاصيل النص والمواعيد النهائية قيد الإعلان.