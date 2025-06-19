تأجيل حفلات ومهرجانات فنية عربية بسبب تداعيات الحرب

ألقت تداعيات الحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل بظلالها على المشهد الفني في العالم العربي، حيث تسببت في إلغاء عدد من الفعاليات والحفلات خلال الفترة الأخيرة نتيجة صعوبات السفر وتعليق بعض الرحلات الجوية، في انتظار استقرار الأوضاع تمهيدا لاستئناف الأنشطة الفنية لاحقا.

وفي هذا السياق، أعلن المغني والممثل المصري محمد رمضان -عبر حسابه الرسمي على إنستغرام- عن اعتذاره لجمهوره بسبب عدم قدرته على إقامة حفله المقرر في الولايات المتحدة يوم 21 يونيو/حزيران الجاري، نتيجة إغلاق عدد من المطارات في منطقة الشرق الأوسط.

وفي مقطع فيديو نشره، أوضح رمضان أن قرار التأجيل جاء بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، وما تسببت به الحرب بين إيران وإسرائيل من تصعيد عسكري وتبادل صواريخ أدى إلى إغلاق المجال الجوي وتعذر السفر في الوقت الراهن.

وأضاف المغني المصري أن سببا آخر لتأجيل الحفل يعود إلى الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها ولاية كاليفورنيا، حيث كان من المقرر إقامة الحفل في إحدى مدنها، مما حال دون إمكانية تنظيمه في موعده المحدد.

وقد أعلنت الشركة المنظمة لحفل المغني الإماراتي حسين الجسمي واللبناني آدم عن تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته في ألمانيا يوم 21 يونيو/حزيران إلى 20 سبتمبر/أيلول المقبل، نتيجة الإغلاق المتكرر لبعض المطارات وفرض قيود على حركة الطيران.

وجاء في بيان الشركة أن هذا القرار اتُّخذ على ضوء الظروف الراهنة في المنطقة، والتي أسفرت عن قيود واسعة على المجال الجوي. وكان من المخطط أن يُقام الحفل في رودولف ويبر أرينا بمدينة أوبرهاوزن الألمانية، وقد أكدت الجهة المنظمة أن جميع التذاكر المشتراة ستبقى صالحة للموعد الجديد دون الحاجة إلى استبدالها.

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وفي سياق متصل، أعلنت الجهة المنظمة لحفل المغني المصري مصطفى قمر في الأردن عن تأجيل الموعد الذي كان من المزمع في 20 يونيو/حزيران الجاري، بسبب الظروف الإقليمية وتعطّل حركة السفر، في خطوة مشابهة لما اتُّخذ في ألمانيا.

وأفاد بيان صادر عن الجهة المنظمة أن حفل "كاسيت 2" الذي كان من المقرر إقامته في نادي البشارات، قد تم تأجيله إلى الرابع من يوليو/تموز المقبل، وذلك بسبب صعوبات في التنقل والإغلاقات المتكررة للمطارات وحظر الطيران في بعض المناطق.

وأكدت الجهة المنظمة أن التذاكر ستبقى صالحة للموعد الجديد، مع توفير خيار استرداد القيمة كاملة للراغبين في ذلك. كما شددت على أن قرار التأجيل كان خارج عن إرادتها، موجّهة الشكر للجمهور على تفهّمه ودعمه المستمر.

وفي قرار مماثل، تم تأجيل حفل المغني محمود العسيلي، الذي كان من المزمع إحياؤه في الأردن خلال الفترة المقبلة، نظرًا للظروف الإقليمية الراهنة.

وقد انعكست التوترات الإقليمية كذلك على المشهد الثقافي في الأردن، مما أدى إلى تعديلات اضطرارية في مواعيد عدد من الفعاليات نتيجة تأثر حركة الطيران بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي عن تأجيل دورته العشرين، التي كانت مقررة في 28 يونيو/حزيران الجاري، وذلك عقب دراسة دقيقة للمعطيات والظروف الحالية.

وفي تصريحات صحفية، أشار مدير المهرجان علي عليان إلى أن تصاعد أوضاع المنطقة، وإغلاق المجال الجوي بعدة دول، فرض تحديات لوجستية حالت دون إقامة الحدث في موعده. وأكد أن المهرجان جزء من الواقع العربي، ولا يمكن تجاهل ما يجري رغم الاستعدادات التي كانت جاهزة للانطلاق..

كما تم تأجيل المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الـ39 من مهرجان جرش، والذي كان مقررا عقده الاثنين الماضي، في ضوء التطورات نفسها.

وأعلن المغني محمد فضل شاكر تأجيل جولته الغنائية التي كان من المقرر أن يقوم بإحيائها في ألمانيا وهولندا، بسبب تعليق الطيران بين الأردن وأوروبا.