بعد 35 عاما من أول ترشّح.. توم كروز يُمنح جائزة الأوسكار أخيرا!

بعد 35 عاما من ترشيحه الأول لجائزة الأوسكار، سيحصل النجم الأميركي توم كروز أخيرا على الجائزة المرموقة في حفل توزيع الجوائز المزمع في 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بلوس أنجلوس كالعادة.

فقد أعلنت الأكاديمية السينمائية أمس الثلاثاء أن كروز، ومصممة الرقصات ديبي ألين، ومصمم الإنتاج لفيلم "افعل الصواب" (Do The Right Thing) وين توماس، تم اختيارهم لجائزة الأوسكار الفخرية خلال الحفل السنوي المقبل. كما ستُكرَّم الممثلة والمغنية دوللي بارتون بجائزة جان هيرشولت الإنسانية تقديرا لعملها الخيري الممتد لعقود في مجالي محو الأمية والتعليم.

وتُمنح هذه الجوائز للأفراد الذين قدموا إنجازات بارزة على مدار حياتهم المهنية، وساهموا في تطور فنون وعلوم السينما، وقدموا خدمات مميزة للأكاديمية، ويتم اختيارهم من قبل مجلس المحافظين في الأكاديمية.

وقالت رئيسة الأكاديمية جانيت يانغ في بيان "سيحتفي حفل هذا العام بـ4 أشخاص أسطوريين، تركت مسيرتهم الاستثنائية والتزامهم بمجتمع صناعة الأفلام تأثيرا دائما".

تاريخيا، لم يفز معظم الحاصلين على الجوائز الفخرية بجائزة أوسكار تنافسية. وقد رُشح كروز (62 عاما)، 4 مرات، مرتين لجائزة أفضل ممثل عن فيلمي "ولد في الرابع من يوليو" (Born on the Fourth of July) و"جيري ماغواير" (Jerry Maguire)، ومرة لجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "ماغنوليا" (Magnolia)، ومرة لجائزة أفضل فيلم عن "توب غن: مافريك" (Top Gun: Maverick). وكان كروز من أبرز داعمي عرض الأفلام في صالات السينما والإنتاج السينمائي الضخم في هوليود خلال جائحة كورونا (كوفيد-19).

أما ديبي ألين (العمر 75 عاما)، فلم يسبق لها التُرشّح لجائزة أوسكار. لكنها، بصفتها فنانة متعددة المواهب -إذ تعمل أيضا ممثلة ومنتجة- أدت دورا محوريا في الحفل السنوي، حيث أشرفت على تصميم الرقصات 7 مرات. وقد رُشِّحت 4 من هذه الحفلات لجائزة إيمي.

كما لم يسبق أن رُشِّح وين توماس، أحد أبرز مصممي الإنتاج السينمائي، رغم أن العديد من أفلامه وصلت إلى ترشيحات أفضل فيلم، بل فازت إحداها، فيلم "عقل جميل" (A Beautiful Mind) للمخرج رون هاوارد. ويُعرف توماس بتعاونه الطويل مع المخرج سبايك لي، بدءا من "إنها بحاجة إلى ذلك" (She’s Gotta Have It) و"مالكوم إكس" (Malcolm X) وحتى "الإخوة الخمسة" (Da 5 Bloods).

أما دوللي بارتون، فقد رُشحت مرتين لجائزة أفضل أغنية أصلية، غير أن تكريمها هذا العام يهدف إلى الاحتفاء بجهودها الإنسانية عبر السنين، من خلال مؤسسات مثل "مؤسسة دوليود" وبرنامجها الأدبي "مكتبة خيال دوللي بارتون".

وكان من بين المكرّمين في العام الماضي المنتج الراحل كوينسي جونز، ومنتجا أفلام "جيمس بوند" باربرا بروكولي ومايكل جي ويلسون، والمخرج ريتشارد كيرتس، ومديرة اختيار الممثلين جولييت تايلور.