هكذا تصوّرت السينما نهاية العالم.. 7 أفلام تناولت الحرب النووية

لطالما كانت الحرب النووية موضوعا مرعبا يتجنبه معظم الناس، لكن مع تصاعد التوترات العالمية بات تصور احتمال اندلاعها مصدرا للقلق وموضوعا يثير الفضول في آن واحد.

ولأن السينما سلطت الضوء مرارا على هذه التجربة، لا سيما خلال توترات الحرب الباردة في ثمانينيات القرن الماضي، نستعرض في ما يلي أبرز الأفلام التي حاول صنّاعها تجسيد هذا الكابوس الذي يهدد بفناء البشرية.

وفي زمن لا تزال فيه الترسانات النووية قائمة، تدق هذه الأفلام ناقوس الذاكرة، مؤكدة أن الفناء ليس خرافة بل احتمال تقني داهم. إنها ليست مجرد أفلام عن الحرب، بل مرآة تعكس هشاشة الحضارة من جهة، ومن جهة أخرى تبرز قدرة الفن على صوغ المخاوف الجمعية في صور بصرية تهز الوجدان والضمير الإنساني.

فإذا أردت مشاهدة السينما وهي تنبّهك بدلا من أن تسليك، فهذه القائمة لا بد أن تكون نقطة انطلاق:

من أبرز الأعمال في هذا السياق فيلم "دكتور سترينغلوف" من إخراج ستانلي كوبريك المعروف باستخدامه التركيبات البصرية المتقنة والزوايا الواسعة لإبراز هشاشة الشخصيات في مواجهة العالم.

صدر الفيلم عام 1964 وترشح لـ4 جوائز أوسكار، كما حلّ في المرتبة 78 ضمن قائمة أفضل 250 فيلما في تاريخ السينما. تناول الفيلم فكرة الدمار المتبادل وعبثية سباق التسلح النووي بأسلوب ساخر اعتمد على الكوميديا السوداء والرمزية التي تعكس القلق الذكوري في عالم يوشك على الانفجار في ظل جنون المؤسستين السياسية والعسكرية.

"I love 'Fail Safe' (1964) by Sidney Lumet. It makes me so depressed."

— Barry Sonnenfeld pic.twitter.com/eCS6G8FbOV

— DepressedBergman (@DannyDrinksWine) December 10, 2024