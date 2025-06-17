طبيب ماثيو بيري يقر بالذنب.. تفاصيل جديدة عن مقتل نجم "فريندز" بالكيتامين

وافق الطبيب المشتبه به في استغلال إدمان نجم مسلسل "فريندز" (Friends) ماثيو بيري مادة الكيتامين قبل وفاة الممثل بجرعة زائدة عام 2023، على اتفاق إقرار بالذنب، على ما أفادت النيابة العامة الفدرالية في ولاية كاليفورنيا.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن الطبيب الرئيسي الملاحق في القضية سلفادور بلاسينسيا يعتزم الإقرار "خلال الأسابيع المقبلة" بالذنب في قضية توزيع الكيتامين.

وأشارت إلى أن بلاسينسيا يواجه عقوبة تصل إلى "السجن 40 عاما".

واعترف طبيب آخر من لوس أنجلوس هو مارك تشافيز (54 عاما) بالمساعدة بشكل غير قانوني في توفير الكيتامين للممثل، ويواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وصدمت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به في أكتوبر/تشرين الأول 2023، محبي مسلسل "فريندز"، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليود.

وكان الممثل تحدث علنا عن مشكلاته مع الإدمان، ودأب على تناول الكيتامين تحت إشراف متخصصين كجزء من جلسات علاج الاكتئاب. لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحيانا لأغراض التحفيز أو الترفيه، وقد وقع الممثل مجددا في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفدرالي.

ودفعت هذه الانتكاسة بالممثل إلى الوقوع فريسة لأطباء "عديمي الضمير"، بحسب السلطات.

دور رئيسي

ويُشتبه في أن الطبيب سلفادور بلاسينسيا أدى دورا رئيسيا في هذه القضية، مع أنه لم يُزوّد الممثل بالكيتامين الذي قتله. وأظهر التحقيق أنه تولى تنظيم "استغلال" الممثل المريض.

ووقع المحققون على رسالة نصية كتبها بلاسينسيا في سبتمبر/أيلول 2023، جاء فيها "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه".

وينص اتفاق الإقرار بالذنب الذي نشرته النيابة العامة الاثنين على أن بلاسينسيا كان يحصل على الكيتامين من الدكتور تشافيز وكان يذهب بنفسه إلى منزل ماثيو بيري لحقنه بالمادة أو تزويد مساعد النجم إياها.

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وفي المجمل، أعطى بلاسينسيا الممثل "20 قارورة" من الكيتامين على مدار أسبوعين في خريف عام 2023، وفقا للنيابة العامة.

وسبق أن أوضحت السلطات أن عبوات الكيتامين لم تكن تكلّف الأطباء سوى 12 دولارا، وكانوا يبيعونها للممثل بمبلغ 2000 دولار.

ويُحاكم 5 أشخاص يُشتبه بضلوعهم في وفاة الممثل، وفق القضاء الأميركي.

كذلك، ثمة متهمة أخرى في القضية تدعى جاسفين سانغا، وهي تاجرة مخدرات معروفة في هوليود باسم "ملكة الكيتامين".

وباعت هذه الأميركية البريطانية البالغة 41 عاما عبوة الكيتامين التي تسببت بوفاة الممثل، وهي تواجه احتمال السجن مدى الحياة. وقد دفعت ببراءتها في القضية.

ووافق المساعد الشخصي لماثيو بيري وأحد الوسطاء على الإقرار بالذنب.

مشكلات إدمان مزمنة

ومثل مسلسل "فريندز" الذي عُرض بين عامَي 1994 و2004، ظاهرة ثقافية حقيقية لدى جيل كامل من المشاهدين، وهو يروي مغامرات مجموعة من الأصدقاء في نيويورك.

لكن في الكواليس، ظل ماثيو بيري يخفي طويلا شعورا بالضيق وراء شخصية تشاندلر بينغ المرحة التي يؤديها. وعانى لفترة طويلة جراء إدمانه المخدرات والكحول.

وفي مذكراته التي نشرها عام 2022، كشف بيري أنه خضع إلى 65 جلسة علاجية، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار.

وخضع أيضا للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بما يشمل جراحة في القولون استمرت 7 ساعات في العام 2018، حتى وصل به الأمر إلى القول "كان يُفترض أن أكون ميتا".

وخلال ظهور تلفزيوني قبل فترة قصيرة من وفاته، فاجأ الممثل الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني القلق الشديد "كل ليلة" أثناء تصوير "فريندز".