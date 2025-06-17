بعد أسابيع من طرح الفيلم ونجاحه.. وفاة نجم "ليلو وستيتش" عن 57 عاما

توفي الممثل الأميركي ديفيد هيكيلي كينوي بيل -الذي شارك في النسخة الحية من فيلم "ليلو وستيتش" (Lilo & Stitch)-، عن عمر ناهز 57 عاما. وأعلنت شقيقته، جالين كاناني بيل، وفاته في منشور مؤثر على فيسبوك، دون أن تذكر سببا محددا للوفاة.

وقالت في النعي، "بقلب يثقله الحزن، أُعلن أن أخي الصغير الحبيب، الكريم، الموهوب، المضحك، الذكي، والوسيم، ديفيد هـ. ك. بيل، سيقضي هذا اليوم في صحبة ربنا السماوي".

مسيرة فنية قصيرة ولكن لافتة

وكان بيل الذي اشتهر بأدواره في مسلسلي "هاواي فايف-أو" (Hawaii Five-0) و"ماغنوم بي.آي." (Magnum, P.I.)، وشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، من أبرزها دوره في النسخة الحية لفيلم "ليلو وستيتش" الذي صدر مؤخرا وحقق نجاحا باهرا بإيرادات تجاوزت 858 مليون دولار عالميا.

وكان من المقرر أن يظهر الممثل الراحل في فيلم الحركة الكوميدي "ذا ريكينغ كرو" (The Wrecking Crew) من إنتاج "أمازون"، إلى جانب ديف باوتيستا وجيسون موموا.

مكانة خاصة في هاواي

لم يكن بيل مجرد ممثل، بل كان شخصية محبوبة في مجتمعه، حيث وُلد في منطقة كايموكي في هاواي، ودرس في مدارس بوناهو وكالاني، ثم التحق بكليتي هاواي وكابيولاني المجتمعتين. وكان يقيم في هاواي قبل وفاته، ويشغل منصب نائب مشرف مطار إليسون أونيزوكا الدولي.

وفقا لشقيقته، كان صوت بيل يُسمع عبر مكبرات الصوت في المطار، حيث كان يعمل على تحسين تجربة المسافرين وضمان سلامتهم. كما عبّرت عن امتنانه لاهتمامه بالفنون وتعليقاته الصوتية وسفره برفقة كلبه "بروتوس" كسفير لعلامة "كونا برو".

احتفاء بأعماله الأخيرة

وقبل أسبوعين فقط من وفاته، شارك بيل شريط تجربة الأداء الخاص به لدور "الرجل الهاوايي الضخم" على إنستغرام، إلى جانب صور من كواليس تصوير فيلم "ليلو وستيتش". وكتب حينها، "كنت أعلم أن حضور عرض خاص لطاقم العمل والفريق سيكون لحظة مميزة، ولم يُخيّب ظني! كان من الرائع رؤية عدد كبير من النجوم الحقيقيين، من وجهة نظري، وهم طاقمنا المحلي في هاواي".

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شقيقته أضافت في منشورها أن ديفيد خطط مسبقا لشراء أفضل المقاعد لعائلته في العرض الأول للفيلم بمدينة كابولي. وقالت: "تحدثنا كثيرا عن الجمهور المتحمّس الذي ارتدى ملابس مستوحاة من الفيلم… لقد كان احتفالا لا يُنسى".